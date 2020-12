À l’issue de la victoire 2-0 du Real Madrid contre l’Atletico Madrid la semaine dernière, Zinedine Zidane a été invité à définir Karim Benzema en un mot. En fin de compte, il en avait besoin de deux … puis de quelques autres. « Le meilleur », a déclaré l’entraîneur du Real Madrid, prenant une pause pour ajouter: « Je le décrirais comme un footballeur complet. Les gens parlent de lui un neuf, un neuf et demi, un 10. Il est un peu de tout. C’est un total. joueur de football. »

« Tous ceux qui aiment le football, tous ceux qui aiment ça, aiment Karim. »

Cela aurait pu, et peut-être même aurait dû, être le dernier mot, tout l’intérêt de tout cela. Mais les gens veulent toujours plus, le désir de tout classer apparemment irrésistible – et, hélas, si souvent moins un éloge funèbre de l’homme choisi comme un licenciement de l’homme non choisi – et quelques jours plus tard, on a demandé à Zidane si Benzema pouvait être le meilleur attaquant de France a jamais produit.

«Pour moi, oui», dit-il. « Il est le meilleur, c’est sûr. Il est à Madrid depuis longtemps, a joué plus de cinq cents matchs et il y a tous les buts. En fin de compte, ce qu’il a gagné parle de lui-même. »

Peut-être que Zidane dirait ça. Après tout, il a joué avec Stéphane Guivarc’h. Ba-dum, tish! et tout ça.

Sérieusement – et, s’il vous plaît, un peu de respect pour un vainqueur de la Coupe du monde dont le jeu et dont Benzema lui-même aurait pu mieux comprendre et apprécier que nous – Zidane est littéralement du côté de Benzema. Il venait de voir Benzema marquer deux autres buts pour vaincre l’Athletic Club en milieu de semaine. Il est le manager de Benzema, et bien plus encore: il est son compagnon et son mentor, son champion, quelqu’un qui a tant partagé avec lui.

C’était une déclaration, une pour allumer un feu. Hé, Zizou, Thierry Henry voudrait un mot. Et Jean Pierre Papin. Et Eric Cantona. Et le vainqueur de la Coupe du monde Antoine Griezmann. Et, si on parle de Français en Espagne, même René Petit, ingénieur et pionnier, débutant à 14 ans et triple vainqueur de la Copa del Rey. Raymond Kopaszewski le ferait aussi. « Kopa », ils l’ont appelé – ça et « Petit Napoléon », comme si le Napoléon était un géant – et il a remporté trois Coupes d’Europe avec le Real Madrid. Il a également remporté le Ballon d’Or en 1958, la même année où Just Fontaine a inscrit treize buts à la Coupe du monde en Suède. (Il était français aussi.)

Zidane le sait. Zidane le sait, et en fait, il y a beaucoup de choses dans ce qu’il a dit. Benzema n’a jamais remporté de Coupe du monde. Il ne joue pas pour la France – Bonjour, Didier Deschamps! – et il n’a jamais remporté le Ballon d’Or. Jamais vraiment été proche, en fait. Encore moins monté sur le podium quatre années consécutives comme Kopa. Quand les gens parlent des meilleurs attaquants du monde, Benzema n’est pas souvent dans la conversation.

Et pourtant, il devrait l’être et ne serait-ce que pour cette raison, parmi de nombreuses autres raisons, cela valait la peine de le dire. Un coup de coude doux, ou pas si doux. Et pourquoi pas? Pourquoi Benzema ne serait-il pas là? Regardez ce qu’il a gagné, comme Zidane l’a dit, même si Zidane sait très bien qu’il ne s’agit pas que de ça. Trois ligues et quatre coupes d’Europe. Quatre. Plus de 250 buts.

La capacité constante de Benzema à se réinventer pour répondre aux besoins de ses coéquipiers et tout ce qui manque au Real Madrid témoigne de son éthique de travail et de sa classe. Denis Doyle / Getty Images

Certains diront ah, mais il a joué pour le Real Madrid pendant 11 ans, bien sûr, il a beaucoup gagné. Bien sûr, il a marqué des buts, et il n’en a même pas eu autant. Regardez Cristiano Ronaldo: maintenant c’est beaucoup d’objectifs. Benzema n’a jamais remporté le Pichichi. Pas une seule fois en plus d’une décennie dans le club qui est censé dominer, où marquer est un jeu d’enfant.

Ces gens auraient tort. Une simple pour commencer: vous ne jouez pas pour le Real Madrid pendant 11 ans si vous n’êtes pas très, très bon au football. Et comment pensez-vous que Ronaldo a atteint tous ces objectifs? Benzema, c’est comme ça.

Ok, ce n’est pas tout à fait vrai, et il serait absurde de réduire Ronaldo à être le simple bénéficiaire de l’éclat des autres hommes. Mais il y a quelque chose dedans. D’une manière étrange, Benzema a toujours été contre-culturel tout en étant le conformiste ultime, un composant complémentaire conçu pour tirer le meilleur des autres. Un homme d’équipe individualiste. Il portait 10 un Lyon quand il avait plus d’un 9, et 9 à Madrid quand il avait plus d’un 10.

jouer 1:18 Ale Moreno explique pourquoi Gareth Bale est de retour au Real Madrid après que son prêt aux Spurs est un non-partant.

Il n’y a pas longtemps, Benzema a été interviewé par Jorge Valdano à la télévision espagnole. Ce fut une discussion fascinante, réfléchie et discrètement non démonstrative dans laquelle Benzema parle de son évolution en tant que footballeur. Il existe de nombreuses phases de Benzema, différentes incarnations, conditionnées par les hommes qui l’entourent. Et par les femmes aussi – il dit que quand il était enfant, sa mère irait dans le but.

Les changements ont commencé tôt, du buteur en France au fournisseur à Madrid. Il n’avait encore que 20 ans à son arrivée et Ronaldo venait de se présenter aussi. Ce n’était pas facile, mais cela a finalement fonctionné.

« J’avais ce gars là-bas qui a marqué le double, le triple des buts et donc vous vous adaptez », a déclaré Benzema à Valdano. « Je suis un joueur de football alors je me dis » pas de soucis, je vais laisser derrière moi l’idée de marquer des buts et faire ce que j’ai à faire « . J’ai beaucoup changé ma façon de jouer. J’ai changé pour jouer avec lui. »

Dix ans plus tard, après le départ de Ronaldo, il est revenu.

La transformation peut être exagérée – l’altruisme, voire la soumission, le sacrifice au service des autres et de l’équipe, pour faire de son rôle la seule explication de tout. Mais pendant longtemps, Benzema a joué autant comme facilitateur que comme avant-centre, un homme pour qui l’essentiel de ce qu’il faisait était pour les autres. Cela s’applique à Ronaldo en particulier, et il y a un profond respect et une reconnaissance en cela. Ce n’est pas une chose aussi facile à faire – voir, par exemple, ce que Griezmann essaie de faire à Barcelone.

Parfois, le rôle de Benzema était de sortir du chemin. Oui, vraiment: c’est un homme qui a fait de l’espace en le quittant, juste au bon moment, pour que d’autres l’occupent. Il était l’ailier des hommes qui se précipitaient depuis les ailes pour marquer. Ce n’était pas tant qu’il ne pouvait pas marquer plus de buts – et au fait, son retour était toujours très bon – que ce n’était pas le cas. Ce n’était pas pour cela qu’il était là, alors même que les gens exigeaient que ce soit le cas.

Ainsi que toutes ces autres choses.

Zidane, à gauche, n’a que des éloges pour Benzema, qui compte 10 buts toutes compétitions confondues cette saison en tant que n ° 9 du Real Madrid. OSCAR DEL POZO / AFP via Getty Images

Il y a un moment dans l’interview où Benzema dit qu’en ce qui concerne son père, « le football était des buts ». Et rien d’autre. Certaines saisons, il n’y en avait pas autant qu’il aurait pu y en avoir. Pas autant que son père l’exigeait. «Maintenant, je peux lui parler», dit Benzema. « Il comprend mon football, ce que je fais sur le terrain. Maintenant. Avant, il ne le savait pas. »

Il aurait pu parler pour tout le monde. Il l’était probablement, en fait. Il y a un sentiment très clair que Benzema se sent incompris. Qu’il embrasse presque cette identité, opérant à un niveau supérieur. Si vous ne les comprenez pas, vous ne les comprenez pas. « Je joue au football pour les gens qui comprennent le jeu », a-t-il déclaré. Il y a maintenant une appréciation qui n’était pas toujours là avant. « Je me sens heureux parce que les gens comprennent maintenant », a-t-il déclaré.

Maintenant, dit-il, bien que cela aussi puisse être exagéré. Ce n’est pas simplement tout le monde qui a fait un long voyage de découverte et de conversion à la philosophie footballistique de Benzema, prenant trop de temps pour l’apprécier. Il a également fait un voyage.

Il ne serait pas vrai de suggérer que Benzema a toujours été comme il est maintenant. Certains des doutes autour de lui étaient réels, certains des défis liés à sa place dans l’équipe avaient un fondement. Certains d’entre eux venaient de ses propres coéquipiers. Il y a eu des critiques, certaines justifiées. Parfois, il avait besoin de protection; également, car parfois il a manqué de projection.

Silencieux, Benzema a eu des défenseurs – et des défenseurs bruyants et déterminés – mais s’est rarement exprimé. Posez-vous la question suivante: combien d’entretiens avez-vous lu? Combien de déclarations hors tour? En fait, en voici un autre: il est à Madrid depuis plus d’une décennie. Combien de fois avez-vous même entendu des rumeurs de départ, alors même qu’il y avait des rumeurs d’autres signatures à son poste? Combien de fois ses renouvellements ont-ils même été mentionnés, encore moins joués en public?

Il y a une belle réplique de l’ailier de l’Athletic Club Alejandro Berenguer, lorsqu’on lui a demandé quel joueur de Madrid il aime. «Benzema», dit l’ailier, «il ne fait aucun bruit, mais il vous tue.

Il le fait maintenant, ainsi que toutes ces autres choses. Et regardez en arrière sur la carrière, les plus grands moments, et il est là. Son record de buts en Ligue des champions montre une comparaison favorable avec à peu près n’importe qui. Et comment classer même ce qu’il a fait cette nuit-là au Calderon?

jouer 0:45 Sid Lowe pense que la performance et la victoire du Real Madrid contre ses rivaux Atletico était une déclaration en faveur de Zinedine Zidane.

Depuis le départ de Ronaldo, Benzema a dû assumer une plus grande responsabilité pour marquer, revenant à un «numéro 9», un rôle qu’il avait laissé derrière lui il y a dix ans. Et même si c’était difficile au début, il l’a fait aussi.

Voici une statistique: lors du deuxième mandat de Zidane en tant que manager de Madrid, Benzema a un pourcentage plus élevé de buts de Madrid que Ronaldo avait lors du premier mandat de Zidane. Un peu moins d’un tiers, au cas où vous vous poseriez la question. L’année dernière, il a dépassé 20 buts, le footballeur le plus décisif de la ligue. S’il avait reçu les sanctions, il aurait été Pichichi (meilleur buteur).

Cela a apporté une appréciation pas toujours là avant; les statistiques aident à gagner des arguments et à convaincre les gens. Et, finalement, les objectifs décident de tout. Y compris, n’oubliez pas, les jeux. Il convient de noter, encore une fois, que ce n’est pas vrai que Benzema a toujours été là et a toujours été le même; ce n’est pas vrai que ces gens sont des idiots qui ne savaient tout simplement pas comment l’apprécier avant … bien qu’il y en ait certains, bien sûr.

Benzema a changé, et pas seulement à cause des responsabilités ou des objectifs. Il est plus léger qu’il ne l’était – extrêmement maigre, en fait – et il y a une conscience accrue à son sujet maintenant, plus encore qu’avant. Il y a aussi un leadership discret, une assurance à son sujet. Peut-être que ne pas jouer pour la France a vraiment aidé?

Et puis il y a juste la joie, l’art et la qualité dans son jeu. C’est la glorieuse passe décisive de l’Espanyol – pas l’un des buts qui ont mené Madrid au titre – qui a fait sa saison l’année dernière. «Parfois, les choses me viennent», dit-il. « c’est comme ça que je vois le football. »

« C’est Karim, » dit Zidane.

La semaine dernière, Karim Benzema est devenu l’étranger avec le plus d’apparitions de tous les temps pour Madrid, et il ne l’a pas fait alors que sa carrière se terminait, boitant jusqu’à la ligne. Il l’a fait à 33 ans, jouant le meilleur football de sa carrière, à un niveau maintenant où c’est presque comme s’il était en lévitation. À un niveau qu’aucun Français n’a jamais atteint, selon un Français qui l’a probablement.