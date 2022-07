La carrière de Ben Stokes en Angleterre dans l’ODI se termine par une défaite alors que l’Afrique du Sud remporte de manière convaincante le premier match de la série à Durham | Nouvelles du cricket

Ben Stokes quitte le terrain pour la dernière fois au cricket ODI après avoir chuté pendant cinq

L’Angleterre a glissé vers une défaite de 62 points contre l’Afrique du Sud lors de son match d’ouverture de la série internationale d’une journée à Durham – Ben Stokes s’est retiré du cricket international de 50 sur une note perdante.

Stokes, aux prises avec son genou, a réussi cinq overs avec le ballon, le même montant qu’il a marqué avec la batte avant que sa dernière manche ODI ne soit terminée par Aiden Markram. Le héros vainqueur de la Coupe du monde d’Angleterre en 2019 a reçu un accueil enthousiaste et une ovation debout de la part de son public lors de son trajet vers et depuis le terrain.

Markram (2-25) a également revendiqué le guichet extrêmement important de Jonny Bairstow (63), également piégé lbw, alors que la course-poursuite de 334 de l’Angleterre s’est calmée après un siècle pour le premier guichet entre Bairstow et Jason Roy (43).

Joe Root (86 sur 77) a frappé un sublime 36e ODI cinquante mais l’ordre du milieu s’est effondré autour de lui et il a finalement été renversé par Anrich Nortje (4-53), l’un des trois guichets du 45e alors que l’Angleterre succombait à une lourde défaite, a joué pour 271 seulement 11 balles plus tard.

Le siècle de Van der Dussen inspire un gros score en Afrique du Sud

Plus tôt, Rassie van der Dussen (134 sur 117) a marqué un formidable troisième cent ODI pour l’Afrique du Sud – et le premier contre l’Angleterre – alors que les visiteurs ont amassé un score de 333-5 après avoir choisi de frapper en premier dans des conditions exceptionnellement chaudes compatibles avec le reste. du pays.

Sam Curran (1-67) a battu le dangereux Quinton de Kock (19) dès le début, mais ce fut le plus bref des points positifs pour l’Angleterre sur le terrain alors que les quilleurs peinaient et que l’ordre supérieur de l’Afrique du Sud faisait du foin au soleil.

Janneman Malan (57) et Aiden Markram (77) ont tous deux fourni un superbe soutien à Van der Dussen, ce dernier couple mettant 151 ensemble sur le dos d’un siècle pour le deuxième guichet.

La cause de l’Angleterre n’a pas été aidée par Matthew Potts (0-33) – faisant ses débuts devant son public – devant quitter le terrain après une ouverture difficile à quatre, apparemment souffrant des températures sapantes, en plus il y avait Stokes et son genou qu’il fallait gérer.

Moeen Ali (1-47) a ramassé Malan, attrapé au milieu du guichet profond, tandis que Liam Livingstone (2-30) a frappé deux fois dans un over pour mettre fin à la position destructrice de Van der Dussen et Markram.

Avec deux nouveaux batteurs au pli, l’Angleterre a bien terminé les manches, avec Brydon Carse (1-46) particulièrement impressionnant à la mort et Curran malheureux de ne pas ajouter le guichet de David Miller (24no) alors qu’il en a coupé un sur son moignon. seulement pour, incroyablement, les bails ne parviennent pas à se déloger.

L’Angleterre s’effondre après Roy, Bairstow siècle stand

Le score de l’Afrique du Sud, bien que difficile, est le genre que cette équipe d’Angleterre a pris l’habitude de poursuivre ces dernières années et, alors que Roy et Bairstow ont jeté les bases avec une belle position centenaire, il semblait qu’un autre total de plus de 300 serait dévidé par les hôtes avec une relative facilité.

Mais la réintroduction de Keshav Maharaj (1-42) dans l’attaque, après que le skipper sud-africain ait ouvert le bowling plus tôt, a fait l’affaire, Roy s’en allant à la 19e place.

L’Angleterre a ensuite cherché à cibler la rotation à temps partiel de Markram – l’Afrique du Sud couvrant l’absence d’Andile Phehlukwayo à une commotion cérébrale après une mauvaise collision avec Maharaj sur le terrain – mais il a décroché deux guichets vitaux lors de ses trois premiers overs.

Bairstow a été épinglé lbw lorsqu’il cherchait à balayer, alors qu’il ne devait pas y avoir d’héroïsme de Stokes dans ses dernières manches ODI alors qu’il tombait pour cinq, ses manches se sont terminées de la même manière mais en tentant son revers préféré au spinner.

Jos Buttler (12), Livingstone (10) et Moeen (3) allaient et venaient rapidement, laissant Root trop à faire et Nortje a finalement terminé les manches en Angleterre, ses quatre guichets en retard sur une récompense richement méritée pour un infatigable, rapide sort dans des conditions étouffantes.

