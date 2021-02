La carrière télévisuelle d’Andrew O’Keefe a subi un coup dur quelques semaines à peine avant d’être arrêté et accusé d’avoir agressé sa petite amie médecin lors d’une dispute présumée dans son unité.

Le dernier contrat à court terme du présentateur assiégé avec Seven, en tant qu’hôte de The Chase, a expiré à la fin de l’année dernière.

Des initiés de la télévision ont déclaré que son avenir avec la station était en suspens avant le drame présumé du week-end.

Puis, dimanche, la police a été appelée à la maison rangée de 2 millions de dollars à l’est de Sydney de sa petite amie, l’hémotologiste Orly Lavee, vers 1 heure du matin.

Un voisin a rapporté avoir entendu une agitation. «Il est toujours très bruyant», dit-elle. «Il a une voix très forte.

O’Keefe a été arrêté dans une rue voisine environ deux heures et demie après l’incident présumé, selon un communiqué de police.

L’animateur de Chase Australia, Andrew O’Keefe, 49 ans, a été accusé d’avoir agressé sa petite amie hémotologiste Orly Lavee, 41 ans.

Un Dr Lavee désespéré a cassé la couverture lundi après avoir été agressé par son petit ami, le présentateur de télévision Andrew O’Keefe

Des temps plus heureux: O’Keefe est vu en ville en train de se procurer des pâtisseries avec le Dr Lavee en septembre dernier

O’Keefe a été inculpé d’un chef de voies de fait simples (violence domestique) au poste de police de Maroubra et a obtenu une caution de la police.

Il a également été giflé d’un ordre provisoire de violence appréhendé au nom du Dr Lavee.

Des amis ont déclaré que l’épreuve présumée avait laissé le Dr Lavee se sentir « assez ordinaire ».

Visiblement en larmes, le professionnel de la santé disait seulement de chez elle: «Je ne veux vraiment pas parler de ce qui s’est passé.

Les conditions de l’AVO interdisent à O’Keefe de la contacter, sauf par l’intermédiaire d’un avocat, et également de l’agresser, de la molester, de la traquer, de la harceler ou de l’intimider.

Il lui est également interdit de se rendre sur son lieu de travail ou de son unité et de détruire intentionnellement ou par imprudence tout bien en sa possession.

O’Keefe n’a pas répondu aux questions quant à savoir s’il combattra l’accusation. Il affrontera le tribunal local de Waverley jeudi.

Le Mail a établi que O’Keefe continuera d’apparaître sur Seven alors que plusieurs épisodes de The Chase ont été filmés mais n’ont pas encore été diffusés.

Une source de longue date de l’industrie a plaisanté en disant qu’O’Keefe avait « bien fait » de rester dans le secteur de la télévision aussi longtemps qu’il le faisait.

Il a passé environ 17 ans à la tête de spectacles tels que Deal or No Deal et Weekend Sunrise et dernièrement, The Chase.

D’autres étaient plus directs. « Il est parti », a tweeté lundi le commentateur du divertissement Peter Ford.

Libéré sous caution: Andrew, 49 ans, a été arrêté et emmené au poste de police de Maroubra aux petites heures du dimanche matin, où il a été inculpé

Le Dr Lavee se sentait «assez ordinaire» après l’accusation. Un voisin a déclaré qu’O’Keefe était « toujours très bruyant » et faisait régulièrement du bruit

Le Dr Lavee a été abattu lundi, une voisine affirmant qu’elle se sentait « assez ordinaire » à propos de l’épreuve présumée

L’épreuve présumée est survenue le même jour que des rumeurs ont été publiées dans un journal du week-end selon lesquelles O’Keefe était remplacé sur Seven par Rove McManus en 2021 à la suite d’une longue bataille contre « l’épuisement ».

Une porte-parole de Channel Seven a déclaré dimanche au Daily Mail Australia – avant la nouvelle de son arrestation – qu’Andrew était un « membre précieux » de la famille du réseau.

« Andrew O’Keefe est un membre précieux de la famille Seven on-air depuis de nombreuses années et il continue d’apparaître à l’antenne en tant qu’hôte de The Chase Australia », a-t-elle déclaré.

«Les spéculations sur son avenir et ses prétendus remplaçants sont sans fondement, mal informées et erronées.

Visage familier: Andrew est l’hôte de l’émission de quiz populaire The Chase depuis 2015, mais il a pris des pauses du réseau pour faire face à l’épuisement au cours des 18 derniers mois.

La star s’est séparée de sa femme Eleanor fin 2017 et a déjà fait un passage en cure de désintoxication

Andrew est l’hôte du populaire quiz The Chase depuis 2015.

Il a eu un certain nombre de pauses au cours des 18 derniers mois afin de s’occuper de certains problèmes de santé personnels.

La star s’est séparée de sa femme Eleanor fin 2017.

L’ancien couple partage trois enfants: Barnaby, 15 ans, Rory, 12 ans et Olivia, huit ans.