Certains acteurs font preuve d’un immense talent dès leur plus jeune âge, et Jaden Smith en est un exemple. L’acteur a fait ses débuts à l’âge de 8 ans aux côtés de son père, Will Smith, dans le film de 2006 The Pursuit of Happyness.

Cependant, c’est son passage réussi dans The Karate Kid avec l’emblématique Jackie Chan qui a établi sa réputation dans l’industrie. Malheureusement, il n’a jamais pu reproduire ce niveau de succès avec ses projets ultérieurs et a détourné son cheminement de carrière. La jeune star a alors lancé sa carrière musicale et celle-ci est également devenue énorme après plusieurs succès.

D’une jeune star de cinéma à un prodige de la musique

Will Smith a travaillé régulièrement dans l’industrie du divertissement pour s’imposer comme un acteur talentueux. La star de Men In Black s’est essayée à des films de toute sorte pour prouver ses talents d’acteur.

Will Smith et Jaden Smith dans À la poursuite du bonheur | Crédits : Columbia Pictures, Sony Pictures Release

Cependant,…