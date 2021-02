DETROIT – Vous voulez une assiette de slimehead? Que diriez-vous de l’hoplostète orange?

C’est le même poisson, mais l’un semble beaucoup plus savoureux que l’autre. Le National Marine Fisheries Service des États-Unis a donné au slimehead un nouveau nom à la fin des années 1970 dans le but de rendre le poisson sous-utilisé plus commercialisable.

Maintenant, les responsables de l’Illinois et leurs partenaires veulent donner à la carpe asiatique envahissante qui menace les Grands Lacs une cure de jouvence similaire. L’objectif: développer l’image du poisson en tant que source de nourriture saine, délicieuse, biologique et durable – ce qui, à son tour, incitera davantage de pêcheurs à retirer plus de tonnes de poisson des rivières de l’Illinois juste à l’extérieur du lac Michigan.

Les marchés tels que les aliments pour animaux de compagnie, les appâts et les engrais ont élargi l’utilisation de la carpe asiatique envahissante ces dernières années. Mais « il a été difficile d’obtenir la partie consommation humaine à cause du mot de quatre lettres: carpe », a déclaré Kevin Irons, chef adjoint des pêches du département des ressources naturelles de l’Illinois.

Un blitz médiatique complet aura lieu plus tard cette année pour changer cela. Le nouveau nom proposé pour le poisson est bien gardé secret pour un grand déploiement en juin, avant le Boston Seafood Show à la mi-juillet. Mais d’autres aspects de la campagne «The Perfect Catch» souligneront que les espèces de carpes asiatiques envahissantes – argent, grosse tête, graminées et carpes noires – sont feuilletées, savoureuses, biologiques, durables, pauvres en mercure et riches en protéines et en oméga-3 Les acides gras.

«Pour nous, en Amérique, nous considérons la carpe comme un poisson au goût de boue qui se nourrit de fond, ce qui est parfois le cas», a déclaré Dirk Fucik, propriétaire du Dirk’s Fish and Gourmet Shop à Chicago, qui a eu du succès en servant occasionnellement de plats asiatiques. carpe aux clients et participe à l’effort de changement de marque.

« Mais la carpe asiatique se nourrit de plancton. C’est un type de chair différent – une viande beaucoup plus propre et plus sucrée. »

Fucik a qualifié la prochaine campagne de marketing nationale de «la plus grande poussée que nous ayons vue jusqu’à présent avec ces poissons».

La carpe asiatique a été introduite dans le sud des États-Unis dans les années 1960 et 1970 pour contrôler les proliférations d’algues dans les installations d’aquaculture, les étangs de ferme et les lagunes d’épuration. Les inondations et la mauvaise gestion humaine ont aidé les carpes à s’échapper dans le système du fleuve Mississippi, où leur propagation a explosé.

Une étude de 2019 portant sur 20 ans de données sur la population de poissons dans la partie supérieure du fleuve Mississippi a confirmé que les poissons à grosse tête, argentés, graminés et noirs étaient plus compétitifs que les poissons de sport, entraînant un déclin de la population d’espèces prisées telles que la perche jaune, le crapet bleu et la marigane noire et blanche.

Si la carpe asiatique arrivait dans les Grands Lacs, de nombreux scientifiques estiment qu’elle perturberait énormément la chaîne alimentaire aquatique et endommagerait, peut-être irréparablement, une pêche annuelle de 7 milliards de dollars dans les Grands Lacs.

Des plans sont en cours d’élaboration pour une barrière de carpe asiatique de 778 millions de dollars à l’écluse et au barrage de Brandon Road sur la rivière Des Plaines, à environ 27 miles au sud-ouest de Chicago à Joliet, dans l’Illinois. La barrière comprendra de l’électricité, des sons peu attrayants pour les poissons et des portes de bulles comme moyens de dissuasion.

Mais la pêche à l’ancienne des bassins de carpes dans les réseaux fluviaux entre le Mississippi et le lac Michigan s’avère également efficace pour retenir les envahisseurs potentiels des Grands Lacs.

Shawn Price, un pêcheur commercial basé à Fulton, dans l’Illinois, a pêché les rivières à la recherche de carpes asiatiques sous contrat avec le ministère de la Défense nationale de l’Illinois depuis 2010. Ensuite, ils ont attrapé des carpes pleines de carpes, presque toutes de 20 à 50 livres, a-t-il déclaré, avec certains jusqu’à 70 livres ou plus. Maintenant, les poissons pèsent généralement entre 3 et 12 livres, voire plus, dit-il.

«Nous n’attrapons presque plus jamais un poisson de plus de 30 livres», dit-il. « Cette masse qui était là quand nous avons commencé, quand ils ont dit qu’ils devaient faire quelque chose pour sauver le lac, nous l’avons radicalement réduit en lambeaux. »

Au début du programme, la carpe à grosse tête représentait environ les trois quarts des prises. Maintenant, ils sont inférieurs à 10%. La différence? Les pêcheurs attrapent la carpe à grosse tête plus facilement, ils les ont donc capturés en bien plus grand nombre au fil des ans. « Les perles ne sautent pas, les argentés le font », a déclaré Price.

C’est la carpe argentée qui fournit les images emblématiques de poissons sautant hors de l’eau en masse, mettant potentiellement en danger les plaisanciers. Les pêcheurs peuvent avoir des carpes argentées piégées dans six rangées de filets « et ils sauteront par-dessus les six », a-t-il dit.

«Une énorme opportunité pour ce marché de se développer»

Des pêcheurs sous contrat d’État comme Price déposent leurs cargaisons sur le quai, des fonctionnaires de l’État installant des marchés pour la carpe.

«Beaucoup de poissons sont utilisés pour les engrais organiques, les friandises pour animaux de compagnie», a-t-il déclaré. « Ils vendent une bonne quantité pour … un appât pour homard, un appât pour écrevisses. »

La famille de Roy Sorce a dirigé un distributeur de services alimentaires dans l’Illinois pendant 49 ans. L’année dernière, il a converti l’entreprise en Sorce Freshwater, voyant un avenir pour la carpe asiatique.

« Nous prenons le poisson aux pêcheurs et nous trouvons des marchés pour le vendre », a-t-il dit – des entreprises d’appâts et d’engrais, ainsi que des aliments pour animaux de compagnie et destinés à la consommation humaine.

Ce qui a commencé comme 30 000 à 40 000 livres de poisson par semaine représente maintenant jusqu’à 80 000 livres, avec beaucoup d’espace pour grandir, a-t-il dit. Il espère ajouter la transformation sur place du poisson dans les mois à venir.

«Il y a une énorme opportunité pour ce marché de se développer», a déclaré Sorce. «Nous avons déjà fait des progrès … tout a à voir avec l’éducation et le marketing. À cause du COVID, tout le monde est tellement lié à d’autres problèmes et priorités. Ils ne veulent pas faire face à quelque chose de nouveau ou essayer quelque chose de nouveau , encore. »

Au Kentucky, la carpe asiatique s’est déplacée des rivières Mississippi et Ohio vers des affluents et dans deux des plus grands réservoirs de l’État, les lacs Kentucky et Barkley. Colgan Carp Solutions, basée à Peoria, dans l’Illinois, a travaillé avec des pêcheurs pour prendre la carpe asiatique comme appât pour le homard en Nouvelle-Angleterre.

«Les pêcheurs ont aimé – ils ont dit qu’il pêchait bien. C’est un poisson gras», a déclaré le fondateur Brian Colgan.

Les impacts du COVID-19 sur le tourisme et les restaurants ont également frappé durement le marché du homard, de sorte que la demande s’est tarie en 2020, a-t-il déclaré.

« La bonne nouvelle est que les pêcheurs ont recommencé à appeler en septembre et octobre », a-t-il déclaré.

Au Canada, Wilder Harrier, basé à Montréal, a lancé l’année dernière une nourriture pour chiens à base de carpes asiatiques.

« Nous voulons lutter contre la non-durabilité de notre système alimentaire dans son ensemble … la forte utilisation de protéines animales dans une population humaine croissante de 10 milliards de personnes que nous ne pouvons tout simplement pas soutenir », a déclaré le co-fondateur et PDG de la société Phillippe Poirer. « Nous avons décidé de commencer avec nos animaux de compagnie. »

Parmi les produits de la société figurent des friandises pour animaux de compagnie à base de protéines de grillons et d’une espèce de mouche. Apprendre le problème de la carpe asiatique juste à l’extérieur des Grands Lacs, cela a semblé un ajustement, a déclaré Poirer.

«Essayer de réduire l’impact environnemental de notre système alimentaire comprend des sources de protéines provenant d’espèces qui endommagent notre écosystème, telles que les espèces envahissantes», a-t-il déclaré. « La carpe asiatique a beaucoup de petits os et n’est vraiment pas idéale comme filet de poisson pour la consommation humaine. Mais une fois broyée, elle est parfaite pour les chats et les chiens. Elle a un excellent profil nutritionnel, et c’est très appétissant pour eux. »

Ah, ces os. Les carpes asiatiques ont de nombreux petits os d’épingle dans leurs filets. Ils sont en fait si petits qu’ils sont comestibles, mais ils constituent un obstacle pour un marché américain, a déclaré Fucik.

« Les Américains n’aiment pas les os », a-t-il dit. « Les Chinois mangent un poisson sur ses os, mais en Amérique, les gens veulent un filet de saumon de 4 onces, sans peau, sans os, qui pousse sur un arbre. »

Cependant, certains filets et hachis de viande d’ordre supérieur peuvent surmonter le problème de l’os d’épingle, a déclaré Fucik.

La prochaine carpe asiatique – ou quel que soit le nom du poisson qui sera bientôt appelé -, la campagne marketing cherchera à se connecter avec les épiceries, les restaurants et les établissements institutionnels tels que les universités et les garde-manger. « Quiconque a besoin de manger des protéines », a déclaré Irons. Le message: « Si vous l’essayez, ce sera délicieux. »

Et tout cela pour une cause environnementale vitale. Sorce a noté que la barrière de carpe asiatique Brandon Road Lock et Dam proposée pour Peoria est encore à environ sept ans ou plus.

« Nous sommes une dernière ligne de défense », a-t-il déclaré. « Si nous pouvons récolter ces poissons dans la piscine de Peoria, nous pouvons minimiser la pression vers le nord. »

Suivez le journaliste Keith Matheny: @keithmatheny

