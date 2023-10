ATLANTA (AP) – Haynes King s’est précipité vers sa droite, cherchant désespérément quelqu’un – n’importe qui – qui pourrait être ouvert à Georgia Tech. Juste au moment où il semblait qu’il n’avait plus de temps, Brett Seither est soudainement apparu dans le coin arrière de la zone des buts.

King a lancé le ballon vers son gros ailier rapproché.

Seither a réussi le saut tout en effleurant le gazon avec la pointe de son taquet gauche avant de dégringoler hors des limites.

La passe de touché de 5 verges de King à Seither avec 4:28 à jouer a donné à Georgia Tech une victoire de 46-42 sur le n°17 ​​de Caroline du Nord samedi soir, infliger aux Tar Heels une autre perte choquante.

Que souhaitez-vous savoir La Caroline du Nord a de nouveau perdu après une défaite 31-27 à domicile contre une équipe de Virginie à une victoire la semaine dernière.

Georgia Tech a déchiqueté la défense des Tar Heels sur 635 verges samedi à Atlanta

Ce qui a commencé comme une saison de rêve pour la Caroline du Nord semble être terminé

“Je ne pourrais pas être plus fier de ces gars en ce moment”, a déclaré l’entraîneur de Georgia Tech, Brent Key.

Surmontant un premier blitz de deux touchés de la Caroline du Nord (6-2, 3-2 Atlantic Coast Conference) et un déficit de 10 points au quatrième quart, Georgia Tech a déchiqueté la défense des Tar Heels sur 635 verges lors d’une fusillade qui a finalement été décidée. par un gros coup en défense.

King était 23 sur 30 pour 287 verges et quatre touchés – deux d’entre eux à Seither, les deux autres par Malik Rutherford. Dontae Smith a récolté 178 yards et un autre score pour les Yellow Jackets (4-4, 3-2).

“Nous avons joué une défense épouvantable au quatrième quart”, a déclaré l’entraîneur de Caroline du Nord, Mack Brown. “C’était horrible.”

Après une inexplicable défaite 31-27 à domicile contre une équipe de Virginie avec une victoire, la Caroline du Nord a pris l’avantage 14-0 et semblait en bonne forme lorsque Drake Maye a rencontré Doc Chapman sur un touché de 35 verges avec 11:13 à jouer pour porter le score à 42-32.

Mais seulement deux jeux plus tard, Smith s’est déchaîné en plein milieu du terrain pour un touché de 70 verges qui en a soudainement redonné un match.

La Caroline du Nord a répondu en se mettant en position pour une tentative de placement. Noah Burnette n’avait pas raté toute la saison, entrant dans la soirée 11 sur 11, mais il a tiré sur la gauche de 39 verges.

King a saisi l’occasion et a interrompu une autre énorme course lors du jeu suivant. Il a parcouru 52 mètres avant que les Tar Heels ne le tirent finalement vers le bas, plaçant Georgia Tech à portée de tir.

“Je pensais que nous étions en pleine forme”, a déclaré Brown. “Ils se sont ajustés et ont fait courir le ballon et nous n’avons pas pu les arrêter. Juste très, très décevant.

Smith a arraché des courses de 10 et 14 verges, pour ensuite être lancé pour une défaite de 4 verges au deuxième et au but au 1. Au troisième essai, King a roulé vers sa droite, scrutant désespérément la zone des buts, avant il a repéré Seither dans le coin arrière droit.

Le dernier souffle de la Caroline du Nord s’est terminé avec une passe de 36 verges de Maye à Devontez Walker, qui regardait à sa droite lorsqu’Ahmari Harvey a délivré un coup aveugle du côté gauche pour faire lâcher le ballon.

KJ Wallace est tombé sur le fumble pour Georgia Tech, qui a manqué de temps et a envoyé une foule petite mais bruyante prendre d’assaut le terrain lors de son retour au stade Bobby Dodd.

Maye a lancé pour 310 verges et deux touchés, pour accompagner une course de 14 verges. Omarion Hampton a réalisé un gros match au sol, totalisant 153 verges et deux touchés.

Mais cela n’a pas suffi contre une équipe de Georgia Tech qui a interrompu un grand jeu après l’autre.

Les plats à emporter

Caroline du Nord : Une saison de rêve pour les Tar Heels est soudainement partie en fumée. Cette défaite retombe sur la défense, qui n’a tout simplement pas trouvé le moyen d’arrêter les implacables Vestes Jaunes. La Caroline du Nord a accordé 8,1 verges par jeu et un total stupéfiant de 348 verges au sol. “Nous devons rentrer chez nous, grandir, gérer cela, en assumer la responsabilité et passer à autre chose”, a déclaré Brown.

Georgia Tech : Key s’est amélioré à 4-0 contre des adversaires classés de l’ACC, et c’était un gros problème. Avec deux matchs sur la route à venir, les Yellow Jackets ont remporté une victoire bien méritée pour renforcer leurs chances de devenir éligibles au bowl pour la première fois depuis 2018.

Moment effrayant

Walker, qui a eu un impact important après une longue lutte pour l’éligibilité avec la NCAA, est resté sur le gazon plusieurs minutes après son échappé.

Des coéquipiers inquiets se sont agenouillés autour de lui pendant qu’il était soigné par le personnel d’entraînement.

Walker a finalement pu se relever, mais il était bancal et a dû être aidé en dehors du terrain.

Temple de la renommée

Georgia Tech a rendu hommage à l’ancien entraîneur Paul Johnson, qui est intronisé au Temple de la renommée du football universitaire.

Johnson a été capitaine honoraire pour le tirage au sort d’avant-match et a reçu une standing ovation lorsqu’il a été présenté sur le terrain lors d’une pause au premier quart-temps.

Son nom a également été ajouté sur la façade du pont supérieur du stade Bobby Dodd, où sont reconnus tous les membres du Temple de la renommée de l’école.

Johnson a été entraîneur à Georgia Tech en 2008-18, guidant les Yellow Jackets vers une fiche de 82-61 et neuf apparitions au bowling.

Suivant

Caroline du Nord : rentre chez lui pour affronter l’adversaire du FCS Campbell samedi prochain.

Georgia Tech : se rend en Virginie pour un match de l’ACC samedi prochain.