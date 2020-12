COLUMBIA, SC: La Caroline du Sud n’ira pas à un match de bowling, après tout.

Les Gamecocks, qui ont terminé 2-8, ont choisi de ne pas participer au Gasparilla Bowl contre UAB mardi en raison de COVID-19[feminine tests et recherche des contacts au sein du programme. Le match à Tampa, en Floride, était prévu samedi.

Les mouvements clôturent les livres sur l’une des saisons les plus oubliables de Caroline du Sud ces dernières années.

L’équipe a licencié l’entraîneur Will Muschamp en novembre et a mis fin à son programme de conférence tout-sud-est avec six défaites consécutives. L’ancien assistant de l’Oklahoma Shane Beamer, le fils de l’ancien entraîneur de Virginia Tech Frank Beamer, a été embauché plus tôt ce mois-ci pour reprendre le programme.

Le jeune Beamer avait espéré qu’un dernier match pourrait donner à l’équipe quelque chose sur quoi bâtir avant l’intersaison.

Le directeur sportif Ray Tanner a déclaré que l’équipe était enthousiaste à l’idée de jouer à UAB dans un match de bowling. Cependant, les tests positifs parmi les membres du personnel et les joueurs et la recherche des contacts qui en a résulté nous ont coûté trop cher à surmonter », a-t-il déclaré.

On ne savait pas immédiatement si les officiels du bol trouveraient un nouvel adversaire pour UAB (6-3). Les Blazers ont remporté leur deuxième championnat consécutif de Conference USA ce week-end.

Au moins 16 bols ont été annulés cette saison pour des raisons liées à la pandémie. Le Liberty Bowl a perdu le Tennessee et a rempli la case ouverte contre la Virginie-Occidentale avec l’armée plus tôt cette semaine.

