La Caroline du Sud occupe la première place, l’État du Kansas n°2 dans le sondage féminin

La Caroline du Sud est restée clairement l’équipe n°1 du pays et l’État du Kansas n°2 a égalé son meilleur classement de tous les temps après une semaine chaotique qui a vu près de la moitié du Top 25 AP perdre au moins un match.

Les Gamecocks ont reçu lundi les 35 votes pour la première place dans le dernier sondage de basket-ball féminin d’Associated Press après leur victoire sur la route 76-70 contre le numéro 1 de l’époque. 9 LSU.

Alors que l’équipe de Dawn Staley est restée invaincue, de nombreuses autres grandes écoles ont trébuché. LSU était l’une des cinq équipes du top 10 à perdre un match la semaine dernière. Au total, une douzaine d’équipes classées ont connu au moins une défaite.

Total de points de l’équipe 1. Caroline du Sud (35) 19-0 2. État du Kansas 20-1 3. Iowa 19-2 4.Stanford 19-2 5. État NC 18-2 6. Colorado 17-3 7. UCLA 16-3 8. Rue Ohio. 17-3 9. LSU 18-3 10. Indiana 17-2 11. UConn 17-4 12.Texas 19-3 13. Baylor 16-3 14. Notre-Dame 15-4 15. Californie du Sud 14-4 16. Louisville 18-3 17. Virginie Tech 16-4 18. Rue de l’Oregon. 17-3 19. Gonzague 20-2 20. Utah 15-6 21. Syracuse 17-3 22. Creighton 16-3 23. Virginie occidentale 17-2 24. Caroline du Nord 15-6 25. Princeton 15-3

Kansas State affiche désormais son meilleur classement depuis le 25 novembre 2002. Les Wildcats ont remporté 15 matchs consécutifs, les derniers sans le centre vedette Ayoka Lee. Elle est absente encore quelques semaines en raison d’une blessure à la cheville. Kansas State a une période difficile à suivre avec des matchs à Oklahoma et au Texas.

L’Iowa est remonté à la troisième place alors que Caitlin Clark se rapprochait du record de tous les temps en basket-ball universitaire féminin. Elle occupe la quatrième place avec 3 389 points et pourrait dépasser Jackie Stiles (3 393) et Kelsey Mitchell (3 402) lors du prochain match des Hawkeyes mercredi à Northwestern. Elle est à 138 points du record de Kelsey Plum de 3 527.

Stanford et NC State ont suivi l’Iowa dans le sondage. Le Colorado, qui a partagé deux matchs dans l’Oregon, a perdu trois places et se retrouve sixième. L’UCLA a perdu cinq places à la septième place après une défaite en prolongation contre l’Utah et une défaite à domicile contre l’État de Washington.

Ohio State a grimpé de quatre places à la huitième place tandis que LSU est resté à neuf. L’Indiana était 10e.

UConn et Texas, qui figuraient tous deux dans le top 10 la semaine dernière, ont perdu respectivement contre Notre Dame et Oklahoma. Les Huskies ont perdu trois places à la 11e place et le Texas deux places à la 12e place.

TIGRES MONTANTS

Princeton est réintégré dans le scrutin au 25e rang tout en menant une séquence de 10 victoires consécutives. Les Tigers, qui ont été classés pendant une semaine en novembre, ont une fiche de 15-3 cette saison avec des défaites contre l’UCLA, l’Indiana et le Rhode Island. Princeton joue à domicile contre Yale et Brown ce week-end. Les Tigres ont remplacé Florida State au classement. Les Seminoles ont perdu contre Duke par 42 points.

CASTORS GRIMPANTS

L’État de l’Oregon a grimpé de sept places au 18e rang après un week-end exceptionnel avec des victoires contre le Colorado et l’Utah. Les Beavers, qui ont remporté leur première victoire parmi les cinq premiers depuis 2019 lors de la victoire contre le numéro 1 de l’époque. 3 Buffaloes, ont remporté cinq de leurs six derniers matchs. Ils affrontent leur rival l’Oregon lors de leur seul match cette semaine.