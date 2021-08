La Caroline du Sud ne promulguera pas de mandat de masque, alors que le gouverneur fustige les responsables de la santé pour « hyperbole effrayante » sur la menace de Covid – RT USA News

La Caroline du Sud est le dernier État à assurer à ses résidents qu’aucun nouveau mandat de masque n’est à venir, malgré les inquiétudes des responsables de la santé, que le gouverneur de l’État qualifie d’« hyperbole » et d’« exagération ».

Comme de nombreux autres États, la Caroline du Sud a vu son nombre de cas de coronavirus augmenter considérablement au cours du mois dernier, bien que le gouverneur républicain Henry McMaster affirme que les responsables de la santé utilisent ces hausses pour faire paraître les choses pires qu’elles ne le sont.

« Oui, les taux augmentent mais ils sont bien en deçà de ce qu’ils étaient il y a un an » il a dit à Fox News dimanche. « Nous avons éteint le feu. Il fume par endroits et pourrait remonter, mais la maison n’est plus en feu.

« Nous avons éteint le feu. Il couve par endroits et pourrait remonter, mais la maison n’est plus en feu. » – Le gouverneur Henry McMaster (R-SC) dit qu’il y a « exagération » et « hyperbole » de la part des épidémiologistes et des médias sur les grands pics de COVID en SC et ailleurs pic.twitter.com/jJuw1npYbK – Le recomptage (@therecount) 1 août 2021

Jusqu’à présent, plus de 50% des adultes de Caroline du Sud ont reçu au moins une dose d’un vaccin Covid-19, bien que les responsables locaux de la santé expriment depuis des semaines des inquiétudes concernant la baisse des taux de vaccination face à la variante delta. Des villes comme Los Angeles et Las Vegas ont vu un retour des mandats de masques cet été, et les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont déjà inversé leurs directives précédentes sur les masques, déclarant que les personnes entièrement vaccinées peuvent éviter de se masquer en public. Maintenant, les responsables de la santé disent que le masquage dépend du nombre de cas dans une zone.

Comme de nombreux autres chefs d’État républicains, McMaster a déclaré que les vaccins étaient le meilleur moyen de lutter contre le virus, bien qu’il reconnaisse que le prendre est un choix personnel et qu’il fait confiance aux gens pour faire le bon pour eux-mêmes.

« Nous allons faire confiance aux gens pour qu’ils fassent ce qu’il faut, nous leur donnons les bonnes informations, mais je pense que beaucoup de nos experts nationaux se livrent à une hyperbole effrayante » a-t-il dit, ajoutant plus tard que le « le vaccin fonctionne », mais est « pas pour tout le monde. »





McMaster a déclaré plus tôt cette semaine qu’il avait été à la fois vacciné et qu’il avait déjà été infecté par Covid-19, et que personnellement il n’avait pas l’intention de porter un masque à l’avenir.

Des États rouges comme la Floride et le Texas se sont également publiquement opposés à la possibilité de ramener des mandats, ainsi qu’à des mandats de vaccins.

Le gouverneur McMaster s’est également joint à d’autres républicains pour repousser les directives du CDC recommandant que les élèves de l’école portent des masques, quel que soit leur statut vaccinal. Les législateurs de l’État ont déjà adopté une loi stipulant qu’aucun fonds alloué ne peut être utilisé par les écoles de l’État pour imposer des masques, ce que McMaster a déclaré qu’il restait « résolument engagé » à, même après la mise à jour des directives du CDC.





