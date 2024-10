La Caroline du Sud fixe l’exécution au 1er novembre alors que l’État intensifie l’utilisation de la chambre de la mort

COLUMBIA, Caroline du Sud — La Haute Cour de Caroline du Sud a fixé vendredi au 1er novembre l’exécution d’un homme qui a tué un employé de magasin il y a un quart de siècle, la deuxième des six exécutions attendues dans environ six mois alors que l’État accélère son utilisation du capital. punition après une pause de 13 ans.

Richard Moore est entré sans arme dans le Nikki’s Speedy Mart dans le comté de Spartanburg pour le cambrioler en septembre 1999 et a tué James Mahoney dans une fusillade après lui avoir pris l’une des deux armes à feu, ont indiqué les autorités. Moore, qui est noir, est le seul homme condamné à mort en Caroline du Sud à avoir été reconnu coupable par un jury ne comprenant aucun Afro-Américain.

La Caroline du Sud était autrefois l’un des États les plus fréquentés en matière d’exécutions, mais pendant des années, elle avait eu du mal à se procurer des drogues injectables mortelles en raison des craintes des sociétés pharmaceutiques de devoir révéler qu’elles avaient vendu ces drogues aux autorités.

La législature de l’État a depuis adopté une loi autorisant les fonctionnaires à garder secrets les fournisseurs de drogues injectables mortelles, et en juillet, la Cour suprême de l’État a dégagé le chemin pour relancer les exécutions.

Freddie Owens était mettre à mort par injection létale le 20 septembre, lorsque la chambre de la mort a été rouverte pour les exécutions de détenus qui n’avaient plus de recours réguliers pendant la pause. Quatre autres détenus ne disposent pas non plus d’un recours régulier, et la Cour suprême de l’État autorise une exécution toutes les cinq semaines. Les juges délivrent des arrêts de mort le vendredi et le tribunal a été fermé il y a une semaine alors que les restes de l’ouragan Helene traversaient l’État.

Moore aura probablement le choix de mourir par injection mortelle, par électrocution ou par l’option nouvellement ajoutée d’un peloton d’exécution. En 2010, un détenu de l’Utah a été la dernière personne à avoir été exécutée par un peloton d’exécution aux États-Unis, selon le Death Penalty Information Center, une organisation à but non lucratif.

Le directeur de la prison a jusqu’à la semaine prochaine pour confirmer que les trois méthodes d’exécution seront disponibles. Il doit également fournir aux avocats de Moore la preuve que la drogue injectable mortelle est stable et correctement mélangée, selon l’interprétation de 2023 de la Haute Cour de la loi de l’État sur le secret des exécutions qui a contribué à rouvrir la porte de la chambre de la mort de Caroline du Sud.

La Caroline du Sud utilisait autrefois un mélange de trois médicaments, mais elle n’en utilisera désormais qu’un, le sédatif. le pentobarbital, pour des injections mortelles dans le cadre d’un protocole similaire aux exécutions effectuées par le gouvernement fédéral.

Moore, 59 ans, aura alors environ une semaine pour faire savoir à l’État comment il souhaite être tué. S’il ne fait pas de choix, l’État l’enverra par défaut sur la chaise électrique. En 2022, Moore J’ai opté pour le peloton d’exécution, mais c’était avant que l’injection mortelle ne soit disponible. Des batailles judiciaires ont ensuite repoussé sa date d’exécution en avril 2022.

Moore envisage de demander grâce au gouverneur Henry McMaster, un républicain, et de réduire sa peine à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Aucun gouverneur de Caroline du Sud n’a jamais accordé de grâce à l’ère moderne de la peine de mort.

Les avocats de la défense ont également entamé leurs derniers appels. L’avocat Lindsey Vann a déclaré que les procureurs avaient posé des questions approfondies et disparates aux jurés noirs potentiels, puis avaient frappé les deux Afro-Américains qui restaient dans le groupe des jurés pour des raisons qui ne s’appliquaient pas aux jurés potentiels blancs.

Les avocats de Moore ont déclaré que sa condamnation à mort était injuste parce que Moore n’avait aucune intention de tuer qui que ce soit et agissait en état de légitime défense.

Moore a déclaré aux enquêteurs qu’il était entré dans le magasin sans arme, à la recherche d’argent pour acheter de la cocaïne. Mahoney a pointé une arme sur Moore et il a éloigné le pistolet du greffier, selon le témoignage du procès.

Mahoney a sorti une deuxième arme et les hommes se sont tiré dessus. Moore a été blessé au bras et Mahoney a été touché à la poitrine. Les procureurs ont déclaré que Moore avait laissé une trace de sang dans le magasin alors qu’il cherchait de l’argent liquide, enjambant Mahoney à deux reprises.

Moore n’a aucune infraction à son casier judiciaire et a proposé de travailler pour aider à réhabiliter d’autres prisonniers tant qu’il sera derrière les barreaux.

La Caroline du Sud a mis à mort 44 détenus depuis le rétablissement de la peine de mort aux États-Unis en 1976. Au début des années 2000, elle procédait en moyenne à trois exécutions par an. Neuf États ont mis à mort davantage de détenus.

Mais depuis la pause involontaire des exécutions, la population des couloirs de la mort en Caroline du Sud a diminué. L’État comptait 63 détenus condamnés début 2011. Il en compte actuellement 31. Environ 20 détenus ont été condamnés. retiré du couloir de la mort et a été condamné à différentes peines de prison après avoir fait appel avec succès. D’autres sont morts de causes naturelles.