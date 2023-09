La Caroline du Sud est le dernier État à adopter des restrictions sur l’avortement post-Roe avec une interdiction de 6 semaines

Le gouverneur républicain de Caroline du Sud, Henry McMaster, a signé jeudi un projet de loi interdisant l’avortement dans l’État après six semaines de grossesse. La nouvelle loi autorise des exceptions pour les anomalies fœtales mortelles, lorsque la vie et la santé de la mère sont en danger. Les victimes de viol ou d’inceste peuvent obtenir un avortement jusqu’à 12 semaines si elles déposent un rapport de police et obtiennent un certificat de deux médecins.

Celle de Caroline du Sud n’est que la dernière d’une série de restrictions strictes sur l’avortement adoptées par des États individuels depuis que Roe v. Wade a été annulée par la Cour suprême l’été dernier.

Avant la décision de la Cour suprême dans l’affaire Dobbs c. Jackson Women’s Health Organization en juin 2022, 18 États républicains du Sud et de l’Ouest, comme l’Alabama, l’Idaho, le Mississippi et le Dakota du Sud, ont adopté ce que l’on appelle des « lois de déclenchement », qui a interdit l’avortement au moment où le tribunal a rendu son verdict.

Ces derniers mois, huit autres États dirigés par les républicains ont adopté de nouvelles lois interdisant l’avortement à différents stades de la grossesse.

Voici un guide des nouvelles restrictions à l’avortement adoptées par les États depuis l’été dernier :

Caroline du Sud

L’État avait adopté une loi de 2021 qui interdisait l’avortement une fois qu’une activité cardiaque pouvait être détectée chez un fœtus, vers six semaines de grossesse – mais la Cour suprême de l’État a annulé cette loi en janvier, affirmant qu’elle violait le droit à la vie privée inscrit dans la constitution de l’État. Cela a laissé l’avortement légal jusqu’à 22 semaines de grossesse. Les prestataires d’avortement de l’État ont immédiatement intenté une action contre la loi devant le tribunal de l’État, demandant au tribunal de mettre en place une ordonnance d’interdiction temporaire empêchant l’application de la loi. Vendrediun juge de Caroline du Sud a accédé à la demande des prestataires d’avortement de bloquer une nouvelle interdiction de l’avortement de six semaines pendant qu’une contestation judiciaire se poursuit.

Nebraska

En mai, les législateurs républicains de l’Assemblée législative unique du Nebraska ont amendé un projet de loi interdisant les chirurgies d’affirmation de genre pour toute personne de moins de 19 ans et imposera de nouvelles règles limitant l’accès à l’hormonothérapie et aux médicaments bloquant la puberté pour les jeunes trans, afin d’interdire également l’avortement après 12 semaines et puis passé la mesure. Il a ensuite été promulgué par le gouverneur républicain du Nebraska, Jim Pillen. Il existe des exceptions pour le viol, l’inceste et lorsque la vie de la mère est en danger. Le Nebraska avait auparavant interdit l’avortement après 20 semaines de grossesse. En avril, une tentative visant à interdire l’avortement après six semaines a échoué par une voix.

Caroline du Nord

La Chambre et le Sénat de l’État ont annulé le veto du gouverneur lors d’un vote de parti, les Républicains ayant atteint la majorité des trois cinquièmes dans les deux chambres après qu’un représentant démocrate de l’État ait changé de parti. La loi de l’État interdisait auparavant presque tous les avortements après 20 semaines de grossesse, et Cooper a passé la semaine dernière en vain à tenter de persuader au moins un républicain de se ranger de son côté et de maintenir son veto. La loi de Caroline du Nord interdisait auparavant presque tous les avortements après 20 semaines.

Dakota du nord

Le Dakota du Nord a adopté le 24 avril une loi interdisant presque totalement l’avortement, avec des exceptions au cours des six premières semaines de grossesse pour les cas de viol, d’inceste et d’urgence médicale. Après six semaines, seules certaines urgences médicales, comme les grossesses extra-utérines, pourraient donner lieu à un avortement légal. En mars, une précédente interdiction de l’avortement dans le Dakota du Nord, presque aussi ambitieuse, a été temporairement suspendu par la Cour suprême de l’État pendant qu’une contestation judiciaire se poursuit. Il n’y a plus de cliniques d’avortement dans le Dakota du Nord. Après l’annulation de Roe v. Wade, la seule clinique d’avortement de l’État a transféré ses opérations à Moorhead, dans le Minnesota.

Floride

Une loi signée en avril. La loi 14 du gouverneur Ron DeSantis interdirait les avortements après six semaines de grossesse, sauf pour les victimes de viol ou d’inceste ou pour les femmes dont la santé est en danger. Ceux qui demandent l’une de ces exceptions seraient également tenus de produire des preuves. La nouvelle loi n’entrera en vigueur que si l’interdiction existante de 15 semaines est confirmée par la Cour suprême de l’État dans le cadre d’une contestation judiciaire en cours. Le plus haut tribunal de l’État dispose d’une majorité conservatrice.

Indiana

L’État de Hoosier est devenu le premier du pays créer de nouvelles restrictions sur l’avortement après la décision Dobbs. En août 2022, le gouverneur Eric Holcomb, républicain, a signé un projet de loi interdisant l’avortement, à quelques exceptions près. Les avortements ne sont désormais autorisés dans l’Indiana qu’en cas de viol et d’inceste au cours des 10 premières semaines de grossesse, afin de protéger la vie ou la santé physique de la femme enceinte, ou si le fœtus présente une anomalie mortelle. Les médecins qui pratiquent des avortements illégaux doivent être déchus de leur licence médicale. Les avortements ne peuvent désormais être pratiqués que dans des hôpitaux ou des centres de consultations externes appartenant à des hôpitaux – les cliniques d’avortement ne sont plus légalement autorisées à fonctionner dans l’État. L’application de la nouvelle loi est toutefois bloquée en attendant l’issue des contestations judiciaires. La Cour suprême de l’État de l’Indiana a entendu les plaidoiries dans cette affaire en janvier.

Virginie occidentale

En septembre dernier, le gouverneur de Virginie-Occidentale, Jim Justice, un républicain, signé une loi interdisant l’avortement sauf en cas de viol ou d’inceste jusqu’à huit semaines de grossesse pour les adultes et 14 semaines pour les mineures. Il autorise l’avortement d’un fœtus ou d’un embryon non viable, ainsi qu’en cas d’urgence médicale ou de grossesse extra-utérine. Les prestataires d’avortements non couverts par ces exceptions risquent jusqu’à 10 ans de prison.

Wyoming

En mars, le Wyoming est devenu le premier L’État va interdire les avortements pratiqués par voie orale, qui représentent la majorité des avortements dans tout le pays. L’État avait déjà prévu une interdiction totale de déclencher l’avortement, mais il est actuellement interdit par une ordonnance du tribunal de l’appliquer. La même pilule abortive est au centre de poursuites fédérales, puisqu’un juge fédéral nommé par Trump au Texas a récemment annulé l’approbation du médicament par la FDA.

Idaho

Plus tôt ce mois-ci, l’Idaho est devenu le premier État à criminaliser le fait d’aider une mineure à avorter dans un autre État, les personnes reconnues coupables d’avoir enfreint la loi étant passibles de deux à cinq ans de prison. La loi autorise le procureur général de l’État à engager des poursuites si les procureurs locaux refusent de le faire. Il permet également aux membres de la famille d’une enfant enceinte ou à la personne qui l’a mise enceinte d’intenter des poursuites contre les professionnels de la santé qui lui prodiguent des soins d’avortement, avec jusqu’à 20 000 dollars de dommages et intérêts.