La Caroline du Sud envisage de démanteler l’agence de santé publique

COLUMBIA, SC (AP) – Les agents de santé publique de Caroline du Sud sont chargés de protéger l’État depuis 143 ans, depuis que les législateurs ont créé un conseil de la santé en 1878 après qu’une épidémie de fièvre jaune ait tué 20000 Américains.

Maintenant, alors que la pandémie de coronavirus augmente, les législateurs tentent de briser leur agence.

Comme dans la plupart des États, l’agence de santé publique de Caroline du Sud était sous-financée et surchargée de travail bien avant de devoir maintenir une défense épuisante contre un virus que les humains n’avaient jamais vu auparavant.

Depuis lors, les critiques se sont multipliées de tous côtés – sur un déploiement lent des tests, le refus de l’agence de publier des données détaillées sur les premiers cas et pour avoir semblé écarter son principal épidémiologiste.

Maintenant, un nouveau directeur est entré dans ce que beaucoup considèrent comme un vide de leadership, mais les législateurs qui ont l’intention de démanteler le ministère de la Santé et du Contrôle de l’environnement ne le réduisent pas beaucoup.

Le Dr Edward Simmer est le premier médecin à diriger l’agence en près de quatre décennies – un fait qui surprend Simmer lui-même. Il a déclaré à l’Associated Press dans une interview qu’il mettrait la science au centre de ses relations avec le public, la législature et le gouverneur.

«De toute évidence, ce que fait la DHEC comporte des aspects politiques. Mon objectif est d’être aussi apolitique que possible », a déclaré Simmer.

Contrairement à la plupart des agences de santé publique, le portefeuille de la Caroline du Sud comprend la réglementation environnementale depuis les années 1970. Elle compte maintenant près de 4 000 employés, supervisant tout, de la qualité de l’eau, des barrages et des décharges aux hôpitaux et à la distribution des vaccins.

L’agence tentaculaire ne répond qu’indirectement aux élus, par le biais d’un conseil d’administration de huit membres nommés par le gouverneur. Les responsables de l’État ont déclaré pendant des années qu’il était devenu trop puissant et ingérable.

Les législateurs ont accusé l’agence de ne pas avoir plaidé suffisamment énergiquement pour des mesures de prévention ou de repousser les décisions du gouverneur républicain Henry McMaster de rouvrir des entreprises. Ils ont dit que le personnel du DHEC a évité ses responsabilités en laissant le conseil décider comment allouer des vaccins limités; que le conseil, composé principalement d’hommes d’affaires et d’un seul médecin, manque de transparence; et que les membres du conseil se sont déplacés trop lentement pour trouver un nouveau directeur après le départ du dernier, à mi-pandémie.

Le président du Sénat, Harvey Peeler, est prêt à séparer la DHEC, à regrouper les tâches de santé publique avec le département de santé mentale de l’État et à canaliser les opérations d’autorisation environnementale vers d’autres agences d’État. McMaster a déclaré qu’il soutenait également la dissolution du DHEC.

« Personne ne contrôle la DHEC et ce n’est pas le cas depuis un certain temps », a déclaré Peeler en décembre lorsqu’il a annoncé le projet de loi qui restructurerait l’agence.

Les agences de santé publique sont devenues des boucs émissaires politiques dans tout le pays après des années de financement inadéquat, et le manque de leadership et de coordination fédéraux a rendu la réponse à la pandémie encore plus difficile, a déclaré Simon Haeder, professeur de politique publique à Penn State.

Dans certains autres États dotés de législatures contrôlées par les républicains, tels que le Michigan, le Montana, l’Ohio et l’Oklahoma, les législateurs cherchent à limiter les pouvoirs des services de santé proactifs des États et locaux.

En Caroline du Sud, le sentiment qui prévaut est le désir de rendre l’agence plus efficace, après que la réponse a été entravée par une série de directeurs nommés politiquement qui n’ont pas duré et d’autres changements de personnel.

«Vous pouvez effectuer tous les changements structurels que vous souhaitez, mais vous devez choisir des personnes qui sont vraiment douées pour cela», a déclaré l’ancien gouverneur Jim Hodges, qui a servi de 1999 à 2003.

Le sénateur Dick Harpootlian, un démocrate de Colombie qui a dénoncé le refus de l’agence de fermer des entreprises en bafouant les directives de santé publique, a déclaré que le plan de scission de la DHEC était une «distraction» et que c’est le conseil qui devrait être remplacé: «Ils ont été inutile. Inutile est un euphémisme.

Il y a des signes que d’autres fonctions de base de l’agence passent entre les mailles du filet.

L’échec des permis de pollution de l’eau dans trois des centrales à charbon de l’État avait langui pendant environ une décennie avant que les écologistes ne poursuivent l’agence l’été dernier pour faire son travail. L’agence a finalement accepté en janvier de revoir les permis.

«Abandonner votre responsabilité de vous assurer que vous protégez les citoyens de l’État de la pollution est une lacune assez grave», a déclaré Amy Armstrong du South Carolina Environmental Law Project.

Plus récemment, un basculement du système informatique a laissé les familles et les salons funéraires sans certificat de décès, alors que les corps en attente d’incinération se sont empilés dans au moins un salon funéraire, ont rapporté The Post et Courier.

Pourtant, les gens qui ont travaillé en étroite collaboration avec l’agence disent que diviser la DHEC sans financement et personnel adéquats ne fera qu’aggraver les problèmes, et qu’essayer de le faire pendant une pandémie est inopportun.

Si quoi que ce soit, les deux parties de l’agence devraient se coordonner encore plus étroitement à mesure que les risques pour la santé humaine augmentent en raison du changement climatique et d’autres menaces environnementales, a déclaré John Simkovich, directeur régional de la santé publique parti en 2013.

Les ressources de santé publique ont été réduites par les législateurs pendant la Grande Récession et les mandats des membres du conseil ont expiré sous le gouvernement Mark Sanford. Son successeur, le gouverneur Nikki Haley, a refait le conseil d’administration et Catherine Templeton, précédemment sollicitée par Haley pour supprimer des emplois au département du travail de l’État, a été nommée directrice. Templeton a lancé davantage de compressions, centralisant les bureaux et licenciant des employés chevronnés.

Le Dr Robert Ball, l’un des meilleurs épidémiologistes des maladies infectieuses de l’État jusqu’en 2012, a déclaré que le moral s’était détérioré après l’arrivée de Templeton, provoquant un exode d’employés de longue date qui ont rapidement épuisé les connaissances institutionnelles.

Les salaires restent relativement bas pour les professionnels de la santé et les scientifiques formés, de sorte que les jeunes employés passent rapidement à gagner plus ailleurs, selon d’anciens employés.

Simmer a déclaré aux législateurs qui l’avaient confirmé ce mois-ci qu’il pensait que les moitiés de l’environnement et de la santé publique de l’agence se complètent. Il a demandé aux sénateurs de lui donner un an de travail pour trouver des réformes avant d’essayer de démanteler l’agence.

Jusqu’à présent, a-t-il dit, personne ne lui a promis cette heure.