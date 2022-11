La Caroline du Sud donne au GOP un point lumineux rouge rubis à mi-parcours

COLUMBIA, SC (AP) – La foule à la soirée électorale du gouverneur de Caroline du Sud Henry McMaster a chanté avec le président sortant républicain alors qu’il clôturait son discours de victoire avec une parole de Tim McGraw: «J’aime ça, j’aime ça, j’en veux plus de celui-ci.

C’était un morceau approprié pour le Parti républicain de Caroline du Sud, qui en a obtenu plus qu’une partie dans un cycle lorsque ses homologues du GOP à travers le pays n’ont pas réussi à générer les victoires généralement observées lors d’une élection de mi-mandat sous le président d’un parti adverse. McMaster a été réélu par près de 18 points, soit le double de la marge lors de sa dernière remise des gaz et la plus grande victoire dans une course au poste de gouverneur de Caroline du Sud depuis 1990.

Mais le succès substantiel est tombé au scrutin. Les républicains ont remporté sept autres sièges à la State House – dont cinq districts représentés par des démocrates afro-américains dans un résultat surprenant, même après le redécoupage – pour obtenir une supermajorité à la chambre basse pour la première fois depuis au moins la reconstruction.

La nuit des élections était “meilleure ici en Caroline du Sud, certainement, que dans d’autres endroits du pays”, a déclaré mercredi aux journalistes Drew McKissick, président du GOP de l’État. “En Caroline du Sud, la ‘Red Wave’ est venue et a balayé la côte et est allée jusqu’au nord de l’État, prouvant, encore une fois, ce que nous savons déjà, que la Caroline du Sud est un État républicain solide.”

Les résultats de mardi ont cimenté les gains du GOP de l’État au cours de la dernière décennie dans les zones rurales, selon Matt Moore, qui a été président du Parti républicain de Caroline du Sud de 2013 à 2017. Districts de maison couvrant des comtés ruraux comme Jasper et Hampton, Greenwood et McCormick, Sumter et Clarendon , et des parties de Charleston et Colleton sont toutes passées aux républicains. Pendant ce temps, les démocrates ont remporté un siège dans la banlieue du comté de Richland.

Les républicains augmentent leur majorité législative depuis une génération maintenant. Lorsque Moore était président du parti, il a déclaré qu’un total de 80 républicains de la Chambre se sentaient hors de portée. Qu’il puisse y avoir jusqu’à 88 républicains de la Chambre le prochain mandat est « stupéfiant » pour lui.

La Caroline du Sud blanche et rurale est devenue de moins en moins compétitive, a déclaré Vincent Sheheen, un ancien sénateur de l’État qui s’est présenté deux fois en tant que candidat démocrate au poste de gouverneur.

“Vous voyez que les banlieues sont plus compétitives”, a déclaré Sheheen. “Mais vous avez également vu des bastions démocrates traditionnels s’effondrer dans les zones rurales.”

McKissick a partiellement attribué le succès de son parti cette année à la plus grande campagne de porte-à-porte du GOP de l’État pour une élection de mi-mandat. Il a également déclaré que des candidats solides au sommet de McMaster et que le sénateur américain Tim Scott avaient aidé à “construire une machine à billets simple dans tout l’État”.

La Caroline du Sud est l’un des six États qui permettent aux électeurs de choisir tous les candidats de leur parti directement sur le ticket avec un seul bulletin de vote. Le système a longtemps profité aux démocrates jusqu’en 2016, lorsque McKissick a déclaré que les républicains de Caroline du Sud avaient dépassé l’opposition lors du vote direct pour la première fois. Cette année, 62% des quelque 1 million de bulletins de vote directs déposés en Caroline du Sud étaient républicains, selon McKissick.

Les votes directs des républicains à eux seuls les ont mis en place pour dépasser rapidement tous les votes exprimés pour le candidat démocrate au poste de gouverneur Joe Cunningham.

“Les républicains de Caroline du Sud soutiennent l’équipe plus que les républicains des autres États”, a déclaré Moore. « La raison, ce sont de bons candidats. Les républicains ont perdu au niveau national là où les mauvais candidats ont sous-performé.

Selon Joshua Meyer-Gutbrod, professeur de sciences politiques à l’Université de Caroline du Sud, le vote direct – ainsi que le gerrymandering – diminue la compétitivité et contribue à la baisse de la participation.

Environ 60% des candidats à la Chambre d’État de Caroline du Sud se sont présentés sans opposition, dont 55 républicains et 17 démocrates. Ce chiffre est supérieur à la moyenne nationale pour les courses non compétitives, qui est d’environ 40%, selon Meyer-Gutbrod. Aucun démocrate ne s’est présenté aux élections à l’échelle de l’État pour le poste de trésorier, de procureur général, de contrôleur général ou de commissaire à l’agriculture.

Les législateurs ont également supprimé la concurrence de certaines courses à la State House, a déclaré Meyer-Gutbrod, profitant non seulement à la majorité républicaine mais aussi aux titulaires des deux principaux partis.

« Cela laisse les citoyens le regarder en pensant que leur vote ne comptera pas. Il y a très peu de chances de faire basculer une élection », a déclaré Meyer-Gutbrod. « Et le résultat est qu’ils ne se présentent tout simplement pas. Pourquoi investir ce coût si les chances que vous ayez un impact ne sont pas si importantes ? »

Le taux de participation à mi-parcours a chuté parmi tous les électeurs inscrits de Caroline du Sud, passant de 55 % en 2018 à environ 51 % en 2022. Pendant ce temps, l’État a ajouté plus de 241 000 électeurs inscrits au milieu de la croissance démographique. Le nombre de billets directs démocrates a chuté de près de 160 000 par rapport aux totaux d’il y a quatre ans.

Certains démocrates de Caroline du Sud – inspirés en 2020 par des totaux records de collecte de fonds pour le défi infructueux de Jaime Harrison au sénateur américain Lindsey Graham – se demandent maintenant comment aller de l’avant.

Alors que les démocrates pourraient s’attendre à perdre dans un État conservateur comme la Caroline du Sud, Mandy Powers Norrell a déclaré qu’ils ne devraient pas s’attendre à une baisse de la participation. Pour Norrell, le candidat démocrate de 2018 au poste de lieutenant-gouverneur, la réduction était « choquante ».

«Nous avons eu beaucoup moins de personnes qui se sont présentées aux urnes. Mais nous avons augmenté nos électeurs inscrits d’un quart de million », a-t-elle déclaré. “Cela indique un problème avec, je pense, l’inspiration de la base.”

Le représentant de l’État, Jermaine Johnson, a déclaré qu’il y avait un manque d’excitation démocrate, qualifiant l’ambiance d ‘”épouvantable”. Le législateur démocrate a déclaré que le parti s’attendait à tort à ce que l’avortement soit sa «grâce salvatrice», mais la colère libérale face à l’annulation par la Cour suprême de sa décision Roe v. Wade protégeant les droits à la procédure n’a pas stimulé la participation en Caroline du Sud.

Johnson a appelé les élus, les chefs des partis d’État et les bureaux au niveau des comtés à construire un “effort d’équipe consolidé”. Ce processus devrait commencer par impliquer les électeurs démocrates probables et ceux qui ont cessé de voter sur les problèmes locaux les plus importants pour eux, a déclaré Johnson.

“Si nous n’arrêtons pas le saignement et ne mettons pas un pansement sur ce saignement en ce moment, nous allons voir bien pire dans deux ans lorsque les sénateurs (d’État) se présenteront pour la réélection”, a déclaré Johnson.

Les démocrates de Caroline du Sud sont confrontés au défi de convaincre les électeurs noirs, un élément clé de leur base, que le parti peut donner la priorité à leurs intérêts tandis que les candidats à l’échelle de l’État attirent un appel suffisamment large pour gagner, a déclaré Todd Shaw, professeur de sciences politiques et africaines à l’Université de Caroline du Sud. études américaines. Les électeurs noirs de l’État sont «très pragmatiques», a-t-il déclaré.

“Pour la plupart, à quelques exceptions notables près, le Grand Sud reste rouge foncé”, a déclaré Shaw. “C’est un catch-22 : vous êtes dans un état rouge profond et vous êtes dans une position affaiblie et vous n’avez pas encore construit une coalition efficace que vous pouvez convaincre qu’il existe une voie pour gagner.”

Sheheen a déclaré que pour augmenter la participation, il fallait montrer aux électeurs qu’ils feraient une différence, en attirant les électeurs swing et les modérés. Cela allait toujours être une tâche ardue cette année pour les démocrates de l’État, a-t-il déclaré.

« Toute politique est nationale. Et c’est très vrai dans cet État », a déclaré Sheheen. « La tendance nationale s’exacerbe dans cet État. Donc, si c’est une légère tendance républicaine à l’échelle nationale, comme c’était le cas cette année – ils parlaient d’une vague, ce n’était pas une vague à l’échelle nationale mais c’était toujours une légère tendance républicaine – alors ça va être plus prononcé ici.

James Pollard est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts

James Pollard, l’Associated Press