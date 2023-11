La Caroline du Sud domine Notre-Dame lors du match d’ouverture féminin à Paris

Presse associéeLecture de 3 minutes

MiLaysia Fulwiley éblouit avec un lay-up astucieux autour du dos MiLaysia Fulwiley exécute elle-même la pause rapide et termine un incroyable lay-up pour la Caroline du Sud.

PARIS – Dawn Staley n’aurait pas pu imaginer la performance éclatante d’ouverture de la saison que la nouvelle Caroline du Sud a réalisée pour battre Notre Dame lors du premier match féminin de la NCAA à Paris.

Kamilla Cardoso a récolté 20 points, 15 rebonds et 4 blocs et la recrue MiLaysia Fulwiley a récolté 17 points pour mener les Gamecocks, sixièmes, à une victoire de 100-71 sur les Fighting Irish, 10e, lundi.

La Caroline du Sud a perdu sept seniors la saison dernière, dont le noyau qui a atteint trois Final Fours consécutifs et remporté le titre national 2022 : le choix n°1 du repêchage de la WNBA Aliyah Boston, Zia Cooke et Brea Beal.

“C’était vraiment une toile vierge”, a déclaré Staley, qui a posé devant le chef-d’œuvre de Léonard de Vinci “Mona Lisa” au Louvre quelques jours avant le match. “Mais la chimie de leur bâtiment est très spéciale.”

Cardoso est un senior de 6 pieds 7 pouces qui a quitté le banc derrière Boston au cours des deux dernières saisons. Maintenant, elle a le milieu pour elle seule et a dominé la Caroline du Sud, réussissant neuf des 14 tirs pour son 17e double-double en carrière.

Fulwiley, recruté par Staley en septième année, est un garde rapide aux mouvements dynamiques qui ont été exposés à Paris. L’étudiante de première année a traversé la défense de Notre-Dame où elle a mis le ballon derrière son dos, l’a gardé et a terminé avec un tir retourné alors que les fans de Caroline du Sud qui affluaient de l’autre côté de l’étang pour regarder le match se sont déchaînés.

Même le grand Magic Johnson parlait de cette décision sur les réseaux sociaux.

“Cette décision a attiré l’attention de tout le monde”, a déclaré Fulwiley, qui a également récolté six passes décisives et six interceptions. “J’espère qu’ils continueront à regarder.”

Hannah Hidalgo, une étudiante de première année cinq étoiles classée cinquième meilleur espoir universitaire par ESPN.com, a mené Notre-Dame avec 31 points.

L’entraîneur de Notre-Dame, Niele Ivey, a déclaré que le match avait échappé à son groupe au deuxième quart.

“Tout ira bien”, a déclaré Ivey. “Nous retournerons à la planche à dessin et nous nous améliorerons grâce à ce match.”

LA GRANDE IMAGE

Notre Dame : Les Fighting Irish étaient privés de la garde vedette Olivia Miles, qui avait une moyenne de 14,3 points, 7,3 rebonds et 6,9 passes décisives il y a un an, alors qu’elle poursuit sa rééducation suite à une blessure au genou subie lors du tournoi ACC en mars. Lorsque Miles reviendra, elle et Hidalgo devraient former une zone arrière avec de bons scores.

Caroline du Sud : Les Gamecocks ont utilisé leur défense et un rythme implacable pour faire ce qu’ils ont fait une grande partie des quatre dernières saisons : épuiser leurs adversaires. Notre Dame a tiré à 50% et n’a eu que deux revirements dans les 10 premières minutes. La Caroline du Sud a réprimé au deuxième quart, où les Irlandais n’ont tiré que 4 sur 15 avec six revirements.

PLUS DE FRAIS

Hidalgo a offert un spectacle impressionnant dans un effort perdant. Elle a réussi 10 des 24 tirs et réussi la moitié des six tirs à 3 points de Notre Dame. Hidalgo a également réalisé trois passes décisives et trois interceptions en 37 minutes, un sommet pour l’équipe. “Elle joue avec une intrépidité qui est tout simplement irréelle”, a déclaré Ivey.

SUIVANT

Notre Dame : visite le NJIT dimanche.

Caroline du Sud : accueille le n°12 du Maryland dimanche.