La Caroline du Sud adopte une interdiction de l’avortement de six semaines malgré les objections de toutes les sénatrices

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Le Sénat de Caroline du Sud a adopté mardi une interdiction de l’avortement de six semaines malgré le fait que toutes les sénatrices de la chambre, républicaines et démocrates, aient voté contre.

L’interdiction de l’avortement ira maintenant au bureau du gouverneur Henry McMaster, un républicain. Si M. McMaster signe le projet de loi comme prévu, ce sera un autre coup dur pour les personnes cherchant des soins d’avortement dans le sud-est. Presque tous les autres États de la région ont interdit l’avortement depuis la chute de Roe contre Wade l’année dernière.

Si M. McMaster signe l’interdiction dans la loi, il est susceptible de faire face à une contestation judiciaire. Plus tôt, la Cour suprême de Caroline du Sud a déclaré inconstitutionnelle une version précédente d’une interdiction de l’avortement de six semaines.

Mais cela n’a pas empêché les hommes républicains de la législature de l’État et le gouverneur républicain de faire pression pour faire passer une interdiction de toute façon. Les interdictions d’avortement de six semaines sont considérées comme des interdictions quasi totales, car de nombreuses personnes ne savent qu’elles sont enceintes que plus de six semaines après la conception.

Ce projet de loi peut rendre difficile pour les gens d’obtenir des soins d’avortement légaux dans l’État, même s’ils savent qu’ils sont enceintes avant la fin des six semaines. Le projet de loi exige que les gens aient deux visites médicales en personne et deux échographies avant de pouvoir se faire avorter.

De nombreux États contrôlés par les républicains ont adopté des interdictions d’avortement sévèrement restrictives au cours de la dernière année et plus. Mais l’optique en Caroline du Sud, un État que Donald Trump a porté d’un peu plus de 11 points aux élections de 2020, est frappante.

Les cinq femmes du Sénat de Caroline du Sud se sont toutes unies pour s’opposer au projet de loi, se faisant appeler les «sœurs sénatrices». À deux occasions précédentes, eux et plusieurs sénateurs républicains de sexe masculin s’étaient unis pour empêcher le Sénat d’adopter une interdiction de l’avortement qui leur avait été envoyée par la State House.

Cette fois, cependant, ces sénateurs républicains masculins ont cédé et ont voté pour le projet de loi, ce qui signifie qu’il a été adopté avec seulement des hommes votant pour lui. Les sénatrices républicaines qui se sont opposées au projet de loi, Sens Sandy Senn, Katrina Shealy et Penry Gustafson, ont poussé à soumettre la question aux électeurs sous la forme d’un scrutin ou à adopter une interdiction de 12 semaines à la place.

Mais ils ont été repoussés par la Chambre d’État plus conservatrice et les dirigeants républicains. Le New York Times a rapporté que Shane Massey, le chef de la majorité au Sénat, a fait valoir que l’État était devenu «la capitale de l’avortement du Sud-Est».

Si jamais c’était le cas, ce ne sera probablement pas pour longtemps – et avec la Caroline du Nord passant un avortement interdire ces dernières semaines, de nombreuses personnes dans le Sud ne seront probablement pas en mesure d’obtenir des soins d’avortement légaux.