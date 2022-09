La Caroline du Nord se présente pour accueillir les Jeux mondiaux universitaires de 2027

RALEIGH, Caroline du Nord (AP) – La Caroline du Nord a fait un autre pas pour accueillir les Jeux mondiaux universitaires de 2027, alors que le comité évaluant la candidature de l’État s’est rendu dans la région.

Un panel de la Fédération internationale du sport universitaire s’est rendu mardi à l’Executive Mansion, où le gouverneur Roy Cooper a présenté à ses membres un cahier de candidature officiel. L’autre finaliste est la province de Chungcheong, en Corée du Sud. Une annonce finale est attendue en novembre.

La proposition de la Caroline du Nord couvrirait la région « University Hub » désignée comme comprenant Raleigh, Durham, Chapel Hill, Cary et Greensboro. Il existe plus de 130 collèges, universités et collèges communautaires dans tout l’État.

Les Jeux mondiaux universitaires d’été attirent 7 000 athlètes âgés de 18 à 25 ans de plus de 150 pays et de plus de 600 universités. L’événement de près de deux semaines comprend 15 sports obligatoires, dont la natation, l’athlétisme et le basket-ball, ainsi que des sports optionnels proposés par la ville hôte locale.

L’État a mis de côté 25 millions de dollars pour soutenir les jeux si la Caroline du Nord est nommée hôte.

The Associated Press