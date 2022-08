La Caroline du Nord resserre les règles pour les observateurs partisans des sondages

RALEIGH, NC (AP) – Après avoir reçu plus d’une douzaine de rapports de violations de conduite par des observateurs de scrutin nommés par le parti lors des primaires de mai en Caroline du Nord, le conseil des élections de l’État a resserré mardi les réglementations pour les observateurs de circonscription afin d’empêcher toute ingérence partisane dans les élections générales de novembre .

Le conseil a voté à l’unanimité pour approuver des règles temporaires pour les prochaines élections qui décrivent plus clairement le code de conduite des observateurs partisans, leur interdisant de se tenir à proximité d’une « tabulatrice, ordinateur portable, registre ou autre document de vote » où ils pourraient voir des bulletins de vote marqués ou confidentiels. informations aux électeurs.

Les révisions renforcent l’examen minutieux des observateurs et des agents électoraux, ajoutant une liste de conduites interdites pour les responsables de circonscription qui leur interdit de falsifier le matériel de vote ou d’exprimer leurs opinions politiques au travail.

Alors que la surveillance des sondages est un élément de la transparence électorale depuis les années 1800, la pratique a pris de l’importance au cours du cycle électoral de 2020 en raison des allégations infondées de fraude électorale de l’ancien président Donald Trump. L’affirmation démentie de Trump selon laquelle les résultats de l’élection présidentielle de 2020 étaient frauduleux a motivé des milliers de ses partisans à scruter les opérations électorales à l’échelle nationale, intensifiant les craintes d’intimidation des électeurs.

Une enquête menée fin mai auprès des directeurs des élections des comtés a révélé des violations dans 15 comtés de Caroline du Nord, où des responsables ont observé des observateurs du scrutin harceler les électeurs et tenter de pénétrer dans des zones restreintes pour consulter les dossiers de vote confidentiels.

“Alors que la plupart allaient parfaitement bien, plusieurs ont exigé d’être derrière les machines pour regarder les gens voter”, a déclaré le directeur des élections du comté de Davidson, Andrew Richards. “Quand on leur a dit qu’ils ne pouvaient pas être derrière le matériel de vote, plusieurs sont devenus argumentatifs.”

La loi de l’État permet aux partis politiques de nommer des observateurs de scrutin spécifiques à une circonscription et en général pour surveiller les procédures électorales à partir de zones désignées à l’intérieur du bureau de vote le jour du scrutin et lors du vote anticipé à guichet unique. Ces observateurs peuvent faire part de leurs préoccupations à un responsable de circonscription, mais il leur est interdit d’interagir avec les électeurs, de diffuser des informations ou d’interférer avec les tâches des agents électoraux.

Les républicains de Caroline du Nord, dont certains ont des liens étroits avec Trump, ont fait valoir que de nouvelles restrictions pour les observateurs des sondages pourraient porter atteinte à l’intégrité des élections dans un État tournant crucial.

L’avocate conservatrice Cleta Mitchell, qui était au téléphone avec Trump en janvier lorsqu’il a fait pression sur le secrétaire d’État républicain de Géorgie pour qu’il «trouve» suffisamment de votes pour annuler les résultats de l’élection présidentielle de cet État, faisait partie de ceux qui se sont prononcés contre le changement de règle au cours du premier de deux audiences publiques le 28 juillet.

“C’est vraiment dans le but de freiner l’intérêt enthousiaste que de nombreux citoyens de Caroline du Nord ont exprimé pour s’assurer que les élections menées dans notre État sont transparentes et qu’ils respectent la loi”, a déclaré Mitchell, un résident de Pinehurst.

Le conseil d’État a choisi de poursuivre un changement de règle temporaire pour s’assurer que les révisions sont approuvées avant le début du vote anticipé en personne le 20 octobre, a déclaré Paul Cox, conseiller juridique associé du conseil.

“Les règles existantes, très franchement, ne sont pas des modèles de clarté”, a déclaré Cox. “Nous voulons éviter tout problème perturbateur à l’avenir, d’autant plus que ces incidents semblent avoir récemment fait surface en nombre suffisamment important pour inquiéter nos directeurs de comté.”

La Commission de révision des règles de l’État va maintenant examiner les changements. S’ils sont approuvés, ils seront en vigueur pendant 270 jours, a déclaré Cox.

Le président du conseil, Damon Circosta, a déclaré qu’il demanderait aux partis politiques et aux travailleurs électoraux de remplir un autre sondage fin novembre afin que le conseil puisse évaluer la nécessité d’un changement permanent des règles.

Schoenbaum est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez-la sur Twitter à twitter.com/H_Schoenbaum.

Hannah Schoenbaum, Associated Press