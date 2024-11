La Caroline du Nord rend la campagne Trump nerveuse

À seulement trois jours des élections, la campagne de l’ancien président Donald Trump reste incertaine quant à ses perspectives en Caroline du Nord, un État de la Sun Belt qu’il a revendiqué lors de deux élections présidentielles consécutives.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi, un responsable de la campagne Trump l’a répondu sans détour.

« S’il y a un État qui pourrait vous mordre dans le a–, c’est bien la Caroline du Nord », a déclaré le responsable.

Dans le même temps, l’équipe de la vice-présidente Kamala Harris, qui il y a moins de deux semaines craignait l’État de Tar Heel était « un peu en retrait », il le considère désormais comme « tout à fait en jeu », a déclaré un haut responsable de la campagne.

Leurs perspectives de duel sont apparues alors que les deux campagnes débarquaient en Caroline du Nord, les candidats rassemblant les électeurs dans une course à la marge d’erreur qui fait monter les enjeux sur tous les champs de bataille. Dernièrement, Trump a dévié de sa trajectoire et s’est dirigé vers des États comme la Virginie et le Nouveau-Mexique dans les derniers jours de la campagne, déclarant qu’il pourrait élargir sa carte.

Pourtant, il a prévu de retourner en Caroline du Nord chaque jour jusqu’aux élections.

Samedi, Trump a organisé des rassemblements à Greensboro et Gastonia, visitant la Virginie entre-temps, tandis que Harris a atterri à Charlotte pour un grand rassemblement. Trump revient dimanche à Kinston et doit ensuite tenir un rassemblement à Raleigh lundi.

Pendant la campagne Harris aides sur les réseaux sociaux Après avoir reproché à Trump d’avoir adopté une posture défensive dans un État qui n’est pas devenu bleu depuis 2008, la campagne Trump a présenté les visites répétées en Caroline du Nord comme une stratégie agressive visant à couvrir toutes les bases.

« Maintenant, le sort de notre nation est entre vos mains », a déclaré Trump lors de son rassemblement à Gastonia samedi. « Nous gagnons cet État, nous allons gagner tout le match. »

Comme sur de nombreux champs de bataille, moyennes des sondages de Caroline du Nord montrer l’État dans la marge d’erreur, donnant à Trump un léger avantage.

La dynamique politique a radicalement changé au cours des derniers mois de la course après que l’ouragan Hélène a frappé la partie ouest de l’État, détruisant des villes entières et déplaçant des dizaines de personnes, principalement dans les zones rurales. Un torrent de la désinformation poussée par Trump – même tel qu’il était démystifié par les membres de son propre parti – les démocrates craignaient que le récit soit trop difficile à surmonter.

Mais Harris reste à portée de main. Si elle parvient à revendiquer l’État, elle pourrait vraisemblablement bloquer la voie de la victoire de Trump. Mais il lui faudrait encore gagner la Pennsylvanie, un État où chaque campagne a atterri plus que tout autre.

Si Harris perd la Pennsylvanie mais conserve les autres États du « mur bleu » du Wisconsin et du Michigan et gagne d’une manière ou d’une autre la Caroline du Nord, cela ne suffira toujours pas pour remporter la victoire. nécessaire 270 votes du Collège électoral.

Elle aurait également besoin des votes électoraux d’un autre État remporté par le président Joe Biden en 2020, comme le Nevada. Jusqu’à présent, les républicains font preuve de force par rapport aux démocrates. participation électorale anticipée dans le Silver State, avec un grand groupe d’électeurs non affiliés également présents. On ne sait pas exactement comment ces électeurs se séparent, et le taux de participation le jour du scrutin reste inconnu, tout comme le vote entre partis.

Un stratège républicain de longue date impliqué dans les efforts de participation électorale en Caroline du Nord, qui n’était pas autorisé à s’exprimer publiquement, a déclaré que Trump devrait se sentir enhardi par la force de la participation précoce de son parti.

« Avant cette élection, les Républicains n’avaient jamais eu une avance cumulée lors des votes anticipés », a déclaré la personne. « Cependant, il ne s’agit pas simplement d’un déplacement des votes. Nous avons étudié cela. Les républicains de Caroline du Nord ont connu un taux de cannibalisation moindre », a-t-il ajouté, faisant référence au taux d’électeurs à forte propension qui votent simplement plus tôt.

La forte hausse du vote anticipé républicain lors de cette élection peut être attribuée, au moins en partie, aux messages lourds du parti en faveur du vote anticipé. Données vendredi montre les républicains menant les démocrates en Caroline du Nord. Mais comme au Nevada, les électeurs non affiliés représentaient également une grande partie de l’électorat des premiers électeurs et on ignore en grande partie comment ils se séparent.

Les démocrates ont une interprétation très différente des premiers chiffres.

« Les Républicains s’en sortent définitivement à un rythme légèrement meilleur que les Démocrates. Mais… d’après ce que j’ai lu, 55 % des femmes votent tôt, et chaque sondage montre que les femmes soutiennent les démocrates et affichent le plus grand écart entre les sexes dans l’histoire de la Caroline du Nord », a déclaré le stratège démocrate Morgan Jackson.

Jackson a ajouté que les électeurs de banlieue votaient à des taux supérieurs de 2 points à leur part d’inscription, et que lors de chaque élection compétitive depuis la chute de Roe contre Wade, les démocrates ont surpassé les sondages auprès des femmes, des électeurs non affiliés, des électeurs de banlieue et des femmes républicaines.

« C’est pourquoi je suis optimiste quant à cette élection », a déclaré Jackson. « Je pense que le fait que Trump visite la Caroline du Nord plus que n’importe quel autre État au cours des derniers jours montre qu’ils voient la même chose dans les chiffres du vote anticipé que moi et qu’ils sont inquiets. »

Les démocrates de Caroline du Nord ont également exprimé leur confiance dans leur capacité à jouer au sol de manière supérieure. Le nombre d’inscriptions électorales a bondi une fois que Harris a rejoint la course, et ses rassemblements dans l’État ont attiré de grandes foules, y compris celui de samedi, qui a attiré environ 10 000 personnes, selon la campagne. Les Républicains ont souligné la baisse de la participation des Noirs comme un signal d’alarme pour les Démocrates de l’État, mais les stratèges du parti affirment qu’elle est restée essentiellement aux niveaux d’avant Obama, auxquels ils s’attendaient.

Les démocrates ont également inondé les républicains de publicité dans l’État, dépensant entre 66,2 et 42,4 millions de dollars entre le 1er octobre et le 2 novembre. Mais les républicains ont réduit cet écart. Un énorme avantage en matière de dépenses publicitaires entre le 1er et le 26 octobre (54 millions de dollars pour les démocrates et près de 29 millions de dollars pour les républicains) s’est évaporé la semaine dernière, lorsque les républicains ont dépensé de peu les démocrates de 13,7 à 12,3 millions de dollars, le tout selon AdImpact, une publicité. entreprise de suivi.

Samedi à Charlotte, Harris a plaidé pour que les électeurs se rendent aux urnes et tournent la page de Trump, qu’elle a qualifié de source de division.

« Caroline du Nord, je suis ici pour demander votre vote. … Je m’engage à rechercher un terrain d’entente et des solutions de bon sens aux défis auxquels vous êtes confrontés », a déclaré le vice-président. « Je vous promets d’écouter les experts, d’écouter les gens qui ne sont pas d’accord avec moi. Car voyez-vous, contrairement à Donald Trump, je ne crois pas que ceux qui ne sont pas d’accord avec moi soient des ennemis.»

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com