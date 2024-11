La Caroline du Nord, New York et Los Angeles contribueront à financer la garde d’enfants pendant le vote

Cet article a été initialement publié dans Le 19.

La star olympique d’athlétisme Allyson Felix aide les mamans à voter lors de cette élection.

Felix, qui a été un ardent défenseur des parents, s’associe à l’organisation non partisane Chamber of Mothers pour sensibiliser à l’aide à la garde d’enfants disponible pour les parents votant en Caroline du Nord, à New York et à Los Angeles lors de ce cycle électoral. Cet été, Félix a obtenu la première garderie olympique.

En Caroline du Nord, Felix et la Chambre des Mères font la promotion d’un programme par l’intermédiaire de l’organisation à but non lucratif Politisit qui permettra rembourser jusqu’à deux heures de garde d’enfants pour les parents qui se rendent aux urnes. Les parents n’ont qu’à remplir un Formulaire Google avec des informations sur les soins dont ils auront besoin et combien cela coûtera. Dans l’ouest de la Caroline du Nord, où l’ouragan Helene a provoqué des dégâts massifs fin septembre, Politisit remboursera jusqu’à une journée complète de soins.

À Los Angeles, Brella, une garderie connue pour ses horaires flexibles, proposera jusqu’à une journée complète de garde d’enfants gratuite pour les enfants de 3 mois à 6 ans. De même, à New York et à Westchester, sélectionner les garderies Vivvi offrira jusqu’à une journée complète de soins gratuits aux soignants qui votent.

Boumoun marché permettant aux parents de trouver des services de garde flexibles en Californie, et Assise intelligenteune plateforme permettant aux parents de trouver des baby-sitters à New York, fait également don chacun de 10 000 $ en services de garde d’enfants auxquels les parents peuvent accéder en s’inscrivant via Politisit.

Un nouveau site internet est désormais également disponible pour les soignants qui souhaitent réserver des soins gratuits via Politisit et ses partenaires. Il comprend des places gratuites supplémentaires dans le sud de la Californie, à San Francisco, à Houston, à Chicago, à New York, à Brooklyn, en Pennsylvanie, au New Jersey, au Maryland, en Caroline du Nord, en Géorgie et en Alabama.

« Cette élection, vous n’avez pas à choisir entre voter et devenir mère », a déclaré Félix dans un communiqué. « Cette élection, vous pouvez faire les deux. »

Les soignantes, et particulièrement les mères célibataires, sont l’une des les plus grands groupes d’abstentionnistes dans le pays. Beaucoup disent qu’ils se sentent « vaincus ou que leur vote ne fait aucune différence », a déclaré Erin Erenberg, PDG et fondatrice de la Chambre des mères. D’autres citent les difficultés liées aux longues files d’attente avec des enfants ou à l’impossibilité d’obtenir des soins comme obstacles qui les ont empêchés d’aller aux urnes.

Mais au cours de ce cycle électoral, alors que les candidats ont parlé plus que jamais de la prestation de soins, les efforts se sont intensifiés pour aider les parents à participer à des élections conséquentes.

