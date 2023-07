La Caroline du Nord est le meilleur État pour les affaires, dirigée par la main-d’œuvre et l’économie

C’est la deuxième année consécutive au sommet pour la Caroline du Nord – un exploit rare dans l’étude CNBC, qui a été lancée en 2007. Les affaires et l’économie de l’État sont en déchirure depuis la pandémie, et l’État a à peine regardé en arrière.

La Caroline du Nord termine également en force dans les domaines de la technologie et de l’innovation et de l’accès au capital, tous deux au 6e rang.

Les prix des maisons ont bondi de plus de 13% l’an dernier, selon l’Agence fédérale de financement du logement, ce qui a nui à l’accessibilité. Mais les constructeurs de maisons prennent le relais, avec des mises en chantier parmi les plus élevées du pays, selon le Census Bureau. Cependant, une augmentation des saisies, selon les chiffres d’ATTOM Data Solutions, mérite d’être surveillée.

En outre, plus de 89 % des participants aux programmes de formation des travailleurs de l’État ont trouvé un emploi dans les six mois, selon Département américain du travail données. C’est le troisième meilleur record du pays, après l’Alaska et le Massachusetts.

En plus de l’interdiction de l’avortement, la Caroline du Nord est l’un des cinq États dans lesquels les protections contre la discrimination à l’échelle de l’État ne s’appliquent qu’aux personnes handicapées, selon la Conférence nationale des législatures des États.

Les crimes violents sont également en hausse, selon les statistiques du FBI. Et l’État se classe mal pour les soins de santé, avec un faible financement de la santé publique et un nombre élevé de personnes sans assurance maladie, selon la United Health Foundation.

Notation des 50 états

L’étude CNBC mesure les 50 États dans 10 catégories de compétitivité, pour un total de 2 500 points possibles. La Caroline du Nord marque 1 628 points pour remporter la couronne de cette année.

Notre méthodologie attribue un poids à chaque catégorie en fonction de la fréquence à laquelle les États la citent comme argument de vente. L’idée est de mesurer les États en fonction des critères qu’ils utilisent pour se présenter aux entreprises.

Voici les catégories et les totaux de points de cette année :

Effectif : 400 points (16 %)

Infrastructures : 390 points (15,6 %)

Économie : 360 points (14,4 %)

Vie, santé et inclusion : 350 points (14 %)

Coût de faire des affaires : 290 points (11,6 %)

Technologie & Innovation : 270 points (10,8 %)

Convivialité commerciale : 215 points (8,6 %)

Éducation : 125 points (5 %)

Accès au capital : 50 points (2 %)

Coût de la vie : 50 points (2 %)

Les prétendants

La finaliste de cette année est Virginie. L’Old Dominion a terminé n ° 1 pour l’éducation, avec un fort soutien pour les écoles K-12 et postsecondaires. Mais les coûts élevés – y compris les salaires élevés – nuisent à l’État.

Le Tennessee, classé troisième, offre une superbe infrastructure (n ° 3). Mais les guerres culturelles qui font rage ont fait atterrir l’État au 43e rang pour la vie, la santé et l’inclusion.

La Géorgie, à la quatrième place, possède la meilleure infrastructure du pays, y compris l’aéroport le plus fréquenté du monde. Mais avec un climat juridique difficile, selon l’Institut pour la réforme juridique de la Chambre de commerce des États-Unis, l’État termine au 35e rang pour la convivialité des entreprises.

Le Minnesota, qui occupe la cinquième place, est un chef de file dans le domaine de la vie, de la santé et de l’inclusion (n° 4). Mais des impôts élevés et de faibles incitations font tomber l’État au 39e rang pour le coût de faire des affaires.

L’État le plus amélioré pour 2023 est le New Jersey, qui termine n ° 19 au classement général. C’est un bond de 23 places par rapport à la 42e place de l’an dernier.

Le moteur de la montée en puissance de Garden State est son classement économique, qui est passé au 19e rang cette année depuis le dernier en 2022, grâce à des améliorations marquées de ses marchés du logement et de l’emploi. Les finances de l’État restent toutefois médiocres. Les systèmes de retraite de l’État sont mal financés, selon The Pew Charitable Trusts, et sa cote d’endettement est faible, selon Moody’s, bien qu’il ait récemment reçu plusieurs mises à niveau.

Les états du bas

CNBC classe les 50 États, donc s’il y a des États supérieurs, il doit également y avoir des États inférieurs.

L’État n ° 46 est la Virginie-Occidentale, avec la main-d’œuvre la moins instruite d’Amérique. À la 47e place se trouve Hawaï, l’État le plus cher pour vivre et faire des affaires. Le n ° 48 est le Mississippi, qui se classe au bas de la liste pour la convivialité des entreprises. L’État n ° 49 est la Louisiane, qui fait mal pour la main-d’œuvre, les infrastructures et la vie, la santé et l’inclusion.

L’État le plus bas pour 2023 est l’Alaska, avec l’économie américaine la moins performante. Le PIB de l’État a chuté de 2,4 % l’an dernier, avec production d’huile à son plus bas niveau depuis les années 1970. L’État est également le troisième État le plus cher pour faire des affaires, après Hawaï et le Massachusetts.

Et l’Alaska fait mal pour l’infrastructure, l’éducation et l’accès au capital, terminant au 49e rang dans chaque catégorie.

Un nouveau plus bas pour le Texas

Le classement 2023 marque la première fois que le Texas termine en dehors du Top Five. Le Lone Star State manque de peu, au n ° 6 cette année.

Le Texas ne s’est pas aidé en passant un barrage de lois ciblant la communauté LGBTQ+ et en réduisant droit de vote. Mais sa dernière place pour la vie, la santé et l’inclusion reflète également un taux élevé de crimes violents et des soins de santé médiocres, avec le plus grand pourcentage de personnes non assurées du pays.

Le Texas fait également mal pour l’éducation (n ° 35). Et les problèmes croissants de l’État avec son réseau électrique le font passer au 24e rang pour les infrastructures, contre le 14e rang l’an dernier.

Le Texas reste cependant une puissance commerciale. Il a égalé la Californie pour la première fois au n ° 1 de l’accès au capital. Son économie termine deuxième derrière la Floride. Et sa main-d’œuvre est la deuxième seulement après Top State North Carolina, car les gens affluent au Texas, que ses politiques soient ou non accueillantes pour tous.

