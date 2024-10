La Caroline du Nord distribue du Benadryl et des EpiPens alors que les vestes jaunes pullulent suite aux inondations d’Helene

Inondations meurtrières L’ouragan Helene, qui a frappé l’ouest de la Caroline du Nord, a également perturbé les nids souterrains de guêpes jaunes, d’abeilles et d’autres insectes, les obligeant à essaimer et à piquer les personnes qui luttent pour se remettre de la tempête.

Cela a provoqué une telle augmentation des demandes de médicaments pour protéger les personnes allergiques aux piqûres que le ministère de la Santé et des Services sociaux de Caroline du Nord achète des injections de Benadryl et d’épinéphrine pour aider à répondre aux demandes des hôpitaux, du personnel médical d’urgence et des médecins. Et le groupe d’aide humanitaire Direct Relief affirme avoir envoyé plus de 2 000 injections d’EpiPen aux centres de santé communautaires, aux cliniques et aux pharmacies de l’ouest de la Caroline du Nord.

« À chaque catastrophe, nous recevons des demandes d’EpiPens, mais celle-ci est définitivement une exception », a déclaré Alycia Clark, directrice de la pharmacie de Direct Relief. La plupart des personnes qui se présentent avec des piqûres sont des électriciens travaillant à la restauration des lignes électriques et d’autres travailleurs extérieurs, a déclaré Clark.

Les pharmaciens de l’État peuvent également fournir des recharges d’urgence aux personnes à qui des médicaments contre les allergies ont déjà été prescrits, selon un porte-parole du département de la santé de l’État. L’État envisage de permettre aux gens d’acheter des injections d’épinéphrine telles que des EpiPens sans ordonnance, et s’efforce de collecter et de distribuer des dons de médicaments.

Bien que la plupart des gens ne soient pas allergiques aux piqûres d’abeilles et d’autres insectes, l’irritation et la douleur peuvent être intenses et les piqûres peuvent gonfler et rester douloureuses pendant des jours, selon la clinique Mayo. Et certaines personnes peuvent avoir une réaction allergique grave pouvant entraîner une anaphylaxie pouvant entraîner des difficultés respiratoires, un gonflement de la langue et de la gorge, un pouls faible et une perte de conscience. Dans ces situations, il est essentiel d’administrer immédiatement de l’épinéphrine.

Être piqué plus d’une douzaine de fois peut également provoquer une accumulation de venin dans le corps pouvant provoquer des maladies graves pouvant inclure des étourdissements, de la fièvre, des convulsions ou des vomissements.

Pour réduire le risque de se faire piquer, les experts recommandent de porter des vêtements longs et de couleur claire au fini lisse, en évitant les parfums et les savons et déodorants malodorants. S’il n’y a qu’un seul insecte piqueur dans les environs, ils recommandent de rester calme et immobile et d’éviter de l’écraser. Mais si plusieurs piquent, ils disent qu’il vaut mieux essayer de rentrer rapidement à l’intérieur ou dans un endroit ombragé. Les abeilles libèrent un produit chimique lorsqu’elles piquent, ce qui attire d’autres abeilles.

___

Le département Santé et Science d’Associated Press reçoit le soutien de la Fondation Robert Wood Johnson. L’AP est seul responsable de tout le contenu.