La Caroline du Nord affronte la Virginie : programme, télévision, streaming, cotes

Au cours de sept semaines d’action de football universitaire, les Tar Heels de Caroline du Nord n°10 se sont discrètement glissés dans le classement. Sondage des entraîneurs LBM aux États-Unis classement car ils sont restés invaincus.

Plus récemment, l’UNC a battu les Hurricanes de l’Université de Miami à domicile pour passer à 6-0. La sixième victoire consécutive des Tar Heels les a fait grimper de deux places dans le top 10 du sondage des entraîneurs, les défaites de l’Oregon et de l’USC contribuant encore davantage à leur tendance à la hausse. Ils resteront à la maison au cours de la semaine 8 pour affronter les Cavaliers de l’Université de Virginie.

Le quart-arrière Drake Maye avait une fiche de 17-33 contre les Hurricanes pour 273 verges et quatre touchés, dont trois connexions avec le receveur large Devontez « Tez » Walker, qui a finalement fait ses débuts avec les Tar Heels après des mois de controverse autour de son éligibilité en tant que transfert à deux reprises. . De plus, le porteur de ballon Omarion Hampton a totalisé 197 verges au sol et un touché en 24 courses (8,2 verges par tentative).

Virginia arrive à Chapel Hill après avoir remporté sa première victoire de la saison lors de la semaine 6 contre William & Mary, 27-13. Le quart-arrière des Cavaliers, Tony Muskett, a complété toutes ses 26 tentatives de passes sauf neuf pour 232 verges, deux touchés et une interception. Le receveur Malik Washington a terminé avec 112 verges et un touché sur sept réceptions, et le porteur de ballon Perris Jones a couru pour 134 verges en 12 courses (11,2 verges par tentative).

Football UNC :Tez Walker marque trois touchés lors de ses débuts en Caroline du Nord après que la NCAA ait obtenu son éligibilité

Comment regarder la Virginie contre la Caroline du Nord : chaîne de télévision et streaming

Début du jeu: Assis. 21 octobre, 18 h 30 HE

Emplacement: Stade Kenan Memorial, Chapel Hill, Caroline du Nord

Télévision par câble: La CW

Streaming: Les CW site web

Comment regarder :Regardez l’action de football cette saison sur Fubo

Nouvelles des blessures

Caroline du Nord: Récepteur large Kobe Paysour (pied), RJ Grigsby (bas du corps) OUT ; kicker Ryan Coe (bas du corps) QUESTIONNABLE

Virginie: Sécurité Antonio Clary (cheville), porteur de ballon Xavier Brown (bras) OUT ; sécurité Langston Long (pied), porteur de ballon Mike Hollins (genou), ailier défensif Paul Akere (genou) QUESTIONNABLE

Cotes NCAAF Semaine 8 : lignes Virginie contre Caroline du Nord, tendances des paris

La Caroline du Nord est favoris pour vaincre Virginia, selon les cotes du football universitaire BetMGM. Vous cherchez à parier ? Découvrez les meilleures applications mobiles de paris sportifs proposant des promotions de paris sur la NFL en 2023.

Propagé: Caroline du Nord (-23,5)

Caroline du Nord (-23,5) Ligne d’argent : Caroline du Nord (-2 500) ; Virginie (+1100)

Caroline du Nord (-2 500) ; Virginie (+1100) Plus/moins : 56,5

Réactions excessives de la semaine 7 de la BFC :Michael Penix a Heisman ? Le Michigan toujours n°1 ?

Calendrier et résultats restants du football de Caroline du Nord

Toutes les heures sont de l’Est.

Semaine 1 : Caroline du Nord 31 – 17 Caroline du Sud FINAL

Semaine 2 : Caroline du Nord 40 – 34 État des Appalaches FINALE/2OT

Semaine 3 : Caroline du Nord 31 – 13 Minnesota FINAL

Semaine 4 : Caroline du Nord 41 – 24 Pitt FINAL

Semaine 5 : AU REVOIR

Semaine 6 : Caroline du Nord 40 – 7 Syracuse FINAL

Semaine 7 : Caroline du Nord 41- 31 Miami (FL) FINAL

Semaine 8 : Caroline du Nord contre Virginie, 18h30, The CW

Semaine 9 : Caroline du Nord @ Georgia Tech, à déterminer, à déterminer

Semaine 10 : Caroline du Nord contre Campbell, à déterminer, à déterminer

Semaine 11 : Caroline du Nord contre Duke, à déterminer, à déterminer

Semaine 12 : Caroline du Nord @ Clemson, à déterminer, à déterminer

Semaine 13 : Caroline du Nord @ NC State, à déterminer, à déterminer

Reclassement de la NCAA :Washington et Caroline du Nord parmi les équipes qui font de grands progrès

Nous recommandons occasionnellement des produits et services intéressants. Si vous effectuez un achat en cliquant sur l’un des liens, nous pouvons percevoir des frais d’affiliation. Les salles de rédaction du réseau USA TODAY fonctionnent de manière indépendante, ce qui n’influence pas notre couverture.

Gannett peut gagner des revenus auprès des opérateurs de paris sportifs grâce aux références du public vers les services de paris. Les opérateurs de paris sportifs n’ont aucune influence sur ces revenus et ne dépendent en aucune manière de ou liés aux salles de rédaction ou à la couverture médiatique. Des conditions s’appliquent, consultez le site de l’opérateur pour connaître les conditions générales. Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez un problème de jeu, de l’aide est disponible. Appelez le Conseil national sur le jeu problématique 24h/24 et 7j/7 au 1-800-GAMBLER (NJ, OH), 1-800-522-4700 (CO), 1-800-BETS-OFF (IA), 1-800-9- AVEC-IT (IN). Il faut avoir 21 ans ou plus pour jouer. Les paris sportifs et les jeux de hasard ne sont pas légaux partout. Assurez-vous de respecter les lois applicables là où vous résidez.