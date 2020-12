N ° 15 de la Caroline côtière (10-0, 7-0 Sun Belt, n ° 13 CFP) à Troy (5-5, 3-3), samedi à 15 h HNE (ESPN plus).

Ligne: Coastal Carolina par 13 1/2.

Record de la série: Troy mène 2-1.

CE QUI EST EN JEU?

Coastal Carolina a déjà remporté la Sun Belt Conferences East Division, mais tente de terminer sa première saison régulière parfaite. Les Chanticleers ont également une chance de grimper dans le top 10. Les Trojans pourraient obtenir une marque gagnante en saison régulière avec la surprise.

MATCHUP CLÉ

Match de course de la Caroline côtière contre la défense des chevaux de Troie. Dirigés par le RB CJ Marable, les Chanticleers se classent 15e au niveau national à la course, avec une moyenne de 227,9 verges par match. La défense des Trojans a été au milieu du peloton en arrêtant la course, se classant sixième de la ligue et 63e au niveau national (165,7 verges par match). Marable a deux matchs consécutifs de 100 verges.

JOUEURS À SURVEILLER

Caroline côtière: QB Grayson McCall a passé pour 1832 verges et 20 touchés et est également une menace courante. Il a extrêmement bien protégé le football, ne lançant qu’une seule interception.

Troy: Les chevaux de Troie n’ont pas enregistré de gros chiffres au sol, mais ils sont 5-0 lorsque la recrue RB Kimani Vidal porte le ballon au moins neuf fois. Il a en moyenne 82,4 verges dans les victoires de Troy et seulement 19 dans les trois défaites.

FAITS ET CHIFFRES

Coastal a battu ses adversaires de conférence par 267-107, une marge moyenne de 22,8 points par match. … Les Chanticleers ont tenu bon pour une victoire de 22-17 jeudi dernier sur le No. 8 BYU, avec deux arrêts consécutifs au 1. Mateo Sudipo a plaqué Dax Milne au 1 alors que le temps s’écoulait. … Coastal est l’équipe la mieux classée à jouer à Troy, et le quatrième adversaire du Top 25 chez le vétérinaire. … La moyenne en carrière du secondeur de Troy Carlton Martials de 8,65 plaqués par match est la meilleure parmi les joueurs actifs de FBS. … Troy a marqué quatre touchés défensifs, ce qui mène le pays, et en a eu un en trois matchs consécutifs. ___

Plus de football universitaire AP: https://apnews.com/Collegefootball et https://twitter.com/AP_Top25