La caravane d’un moment horrible est emportée par les inondations alors que les flics et les garde-côtes lancent une recherche pendant le chaos de fortes pluies

LE moment horrible où une caravane a été emportée lors d’inondations à Dumfries et Galloway, déclenchant un effort de recherche effréné.

Des images ont montré la caravane flottant sur la rivière Nith cet après-midi, alors que de fortes inondations frappaient la région.

La caravane a été aperçue flottant sur la rivière Nith Crédit : Facebook : DG Que se passe-t-il ?

L’Ecosse a été frappée par de fortes pluies Crédit : PA

Des alertes météo ont été mises en place Crédit : PA

Il a été vu dans l’eau à Auldgirth à Blackwood.

De manière alarmante, on ne sait pas si quelqu’un se trouvait à l’intérieur de la caravane lorsqu’elle a été emportée dans la rivière.

Les images montraient son côté droit en grande partie submergé alors que le courant le tirait le long de la rivière.

Les images ont incité les services d’urgence à lancer une recherche de la caravane et à retrouver le propriétaire – qui, espéraient-ils, n’était pas à l’intérieur.

La police a exhorté le propriétaire de la caravane à entrer en contact avec eux, alors que les flics et les équipages des garde-côtes lancent leur chasse au camping-car.

Une déclaration a été publiée par la division Dumfries et Galloway sur les réseaux sociaux au sujet de l’incident.

Ils ont déclaré: “Nous sommes au courant des images circulant sur les réseaux sociaux d’une caravane dans la rivière Nith.

“Nous tenons à parler aux propriétaires de cette caravane pour établir comment elle s’est retrouvée dans l’eau et confirmer le bien-être des propriétaires.

“Nous recherchons activement son emplacement actuel et HM Coastguard nous aidera.”

Ils ont dit plus tard comment des parties de la caravane avaient été retrouvées et qu’ils étaient satisfaits que nous ayons localisé le propriétaire et que tout le monde soit en sécurité.

D’autres parties de l’Écosse ont été frappées par le chaos des inondations alors que de fortes pluies frappent le pays.

Le Met Office a déclaré que le cyclone mortel à la bombe qui a fait chuter les températures aux États-Unis provoque désormais un temps humide et venteux au Royaume-Uni.

Des avertissements météorologiques mis à jour ont été mis en place jusqu’à 21h00 DEMAIN.

Les routes et les services ferroviaires ont également été touchés par les perturbations météorologiques.

Des images ont montré des voitures bloquées dans les eaux de crue et des routes principales ont été inondées, y compris des parties de l’A8.

ScotRail a partagé des images dramatiques de voies inondées dans les gares.

Et l’opérateur ferroviaire a été contraint de mettre en place un horaire d’urgence au milieu du chaos.

Une rivière débordante Nith à Whitesands, Dumfries Crédit : PA

