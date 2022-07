La caractéristique principale de RedMagic 7S Pro peut être sa caméra cachée 16MP Selfie

Que ce passe-t-il Le modèle international de RedMagic 7S Pro dispose d’une caméra selfie sous-écran et sera disponible aux États-Unis. Pourquoi est-ce important Placer une caméra frontale sous l’écran est logique pour un téléphone de jeu comme le RedMagic 7S Pro, car cela vous donne plus d’espace sur l’écran pour jouer. Et après À mesure que la qualité des photos s’améliore pour les appareils photo sous-affichage, les téléphones grand public pourraient adopter ce style en 2023 et au-delà.

Le nouveau RedMagic 7S Pro de Nubia pourrait être l’un des premiers téléphones américains à tirer le meilleur parti d’un appareil photo sous-écran. Le modèle international du téléphone de jeu a été dévoilé mardi, avec un prix de 729 $ (669 £, environ 1 160 AU $). Il dispose d’une caméra frontale de 16 mégapixels cachée sous son écran et fonctionne sur la nouvelle puce Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Le téléphone est similaire à une version publiée plus tôt en juillet en Chine. Placer la caméra selfie sous l’écran signifie que vous obtenez plus d’espace sur l’écran pour les jeux.

Nous avons déjà vu des caméras sous-écran, mais elles produisent soit des photos granuleuses, comme celle sur le Galaxy Z Fold 3ou ils ne parviennent pas aux États-Unis, comme celui de 32 mégapixels sur le ZTE Axone 20. Pour être clair, la caméra sous-écran de 4 mégapixels du Galaxy Z Fold 3 est destinée uniquement aux appels vidéo. Le téléphone dispose d’une caméra selfie dédiée intégrée à l’écran externe.

Étant donné à quel point il est inhabituel de voir un téléphone américain avec une caméra sous-écran, je l’ai immédiatement allumé. J’ai pris quelques selfies et appelé un ami sur Google Duo pour voir comment ça tient. Pour le meilleur ou pour le pire, il est difficile de voir exactement où se trouve la caméra frontale. Lorsque vous utilisez l’application de caméra par défaut, les bordures sombres de l’écran rendent presque impossible de voir la position de la caméra sous-affichée.

Mike Sorrentino/Crumpe



Ce ne sont pas les meilleures photos de face que j’ai jamais prises, mais le fait qu’elles aient l’air correctes et qu’elles soient capables de capter les détails du visage derrière un écran est impressionnant.

La mise en œuvre du sous-affichage du RedMagic 7S Pro indique ce que les téléphones grand public peuvent faire dans leur quête pour éliminer l’encoche. Cela révèle également certains des avantages de s’y tenir – lorsque j’ai lancé un appel vidéo Google Duo avec mon meilleur ami Gary, l’application a ajouté une “encoche” visuelle autour de la caméra pour me montrer où regarder. L’encoche virtuelle de Google est probablement une indication de la rareté des caméras sous-écran sur les téléphones.

Tenant compte du fait que j’utilisais une caméra sous-écran, Gary a déclaré que la qualité d’image de l’appel vidéo était presque équivalente à celle des autres téléphones que j’ai testés avec lui. Je progresse sur une courbe car j’ai passé l’appel vidéo avec une caméra derrière un écran.

Mike Sorrentino/Crumpe



Je n’ai pas encore testé les caméras arrière du téléphone, qui comprennent une caméra principale de 64 mégapixels, un ultra large de 8 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. C’est une configuration similaire au 629 $ RougeMagie 7. Les photos de ce téléphone étaient correctes, mais ce n’est probablement pas la raison pour laquelle quelqu’un prendrait un téléphone de jeu comme celui-ci.

De nombreuses autres fonctionnalités du RedMagic 7S Pro donnent la priorité à la vitesse, à la puissance graphique ou à la prévention de la surchauffe du téléphone. Nubia affirme que la nouvelle puce Qualcomm peut atteindre une vitesse de pointe de 3,2 GHz. Le téléphone dispose également d’une puce de jeu dédiée appelée Red Core 1 et d’un ventilateur de refroidissement intégré qui augmente le débit d’air de 16% par rapport au RedMagic 7. Le 7S Pro dispose d’une batterie à deux cellules de 5 000 mAh et est livré avec un 65- adaptateur de watts. Bien que je n’aie pas testé la charge de la batterie sur le 7S Pro, la batterie de 4 500 mAh du RedMagic 7 s’est complètement chargée en 30 minutes à l’aide du même adaptateur.

L’écran AMOLED de 6,8 pouces du téléphone prend en charge une résolution Full HD et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui signifie des animations fluides et soyeuses. Gardez à l’esprit que l’écran du RedMagic 7 peut monter jusqu’à 165 Hz. Nubia note que l’écran du 7S Pro a un taux d’échantillonnage tactile entre 480 Hz et 960 Hz, ce qui minimise le décalage entre appuyer sur un bouton à l’écran et voir ce que vous avez fait. J’ai joué quelques tours de la version mobile de Mortal Kombat et augmenté les paramètres graphiques dans Apex Legends Mobile, constatant que les deux jeux fonctionnaient de manière fluide et réactive.

Mike Sorrentino/Crumpe



Comme avec les téléphones RedMagic précédents, vous pouvez actionner un interrupteur externe sur le côté du téléphone pour démarrer le lanceur Game Space. L’application minimise les menus pour vous aider à vous concentrer sur le gameplay et ajoute des raccourcis pour le taux de rafraîchissement du téléphone, les vitesses du processeur et le ventilateur de refroidissement.

Nous testons actuellement ce téléphone aux côtés du téléphone RedMagic 7 Pro, que le 7S semble déplacer, et nous le mettrons à jour avec des comparaisons dans une couverture ultérieure.

Mike Sorrentino/Crumpe



Le modèle à 729 $ du RedMagic 7S Pro dispose de 12 Go de RAM, de 256 Go de stockage et d’un design appelé Obsidian. La version améliorée coûte 899 $ et comprend 18 Go de RAM, 512 Go de stockage et un éclairage RVB pour son ventilateur de refroidissement. Il est disponible en supernova ou en mercure transparent argenté. Le RedMagic 7S Pro sera disponible en précommande le 2 août et mis en vente sur Amazon et sur le site Web de RedMagic le 9 août.

Le téléphone de jeu RedMagic 7S Pro cache sa caméra selfie derrière l’écran Voir toutes les photos