La CAQ admet que médecin de famille pour tous les Québécois “pas possible”

La Coalition Avenir Québec ne promet plus à tous les Québécois l’accès à un médecin de famille, reconnaissant vendredi qu’une promesse clé faite par le parti il ​​y a quatre ans n’est tout simplement pas réalisable.

Le chef de la CAQ, François Legault, lors de la campagne électorale de 2018, a promis à tout le monde un médecin de famille, mais n’a pas donné suite après son élection au premier ministre.

Au jour 6 de la campagne électorale, le ministre sortant de la Santé, Christian Dubé, a déclaré que le parti ne promettrait pas quelque chose qui n’est «pas possible». Au lieu de cela, a-t-il dit, ce dont les Québécois ont vraiment besoin, c’est d’avoir accès à des soins médicaux dispensés par des travailleurs de la santé qualifiés, comme des infirmières ou des pharmaciens.

“Je pense que ce que veulent les Québécois, c’est l’accès à un professionnel de la santé”, a déclaré Dubé juste au sud de Québec aux côtés de Legault. « Dans le meilleur des cas, ça devrait être un médecin, mais je pense que ce que les Québécois ont compris, surtout pendant la pandémie, c’est qu’ils peuvent être servis par des professionnels de la santé qui ne sont pas nécessairement médecins.

Les libéraux, quant à eux, ont promis que s’ils étaient élus, les centaines de milliers de Québécois en attente d’un médecin de famille en auraient un.

Legault et Dubé ont promis vendredi que la CAQ lancerait graduellement une plateforme numérique de santé pour servir de point d’entrée dans le système de santé et diriger les gens vers le bon professionnel de la santé.

L’objectif serait d’offrir à une personne ayant un besoin médical — qui n’est pas une urgence — un rendez-vous avec un travailleur de la santé dans les 36 heures.

Pendant ce temps, à Lachute, au nord-ouest de Montréal, le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, a discuté du plan de santé de son parti, qui comprend une contribution substantielle du secteur privé.

Le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, s’adresse aux médias devant l’hôpital de Lachute, au Québec. (Ryan Remiorz/La Presse canadienne)

Duhaime a déclaré que les entreprises privées devraient être autorisées à gérer les opérations de certains hôpitaux et que les médecins devraient être encouragés à exercer dans les systèmes de santé publics et privés.

Les Québécois, a-t-il ajouté, seraient autorisés sous un gouvernement conservateur à souscrire une assurance complémentaire pour les traitements dans les cliniques privées. Le parti a également promis de former 1 000 médecins supplémentaires et d’embaucher autant d’infirmières praticiennes.

À Gatineau, au Québec, la chef libérale Dominique Anglade a promis l’accès à des places en garderie subventionnées pour tous les enfants du Québec. Anglade a déclaré aux journalistes d’une garderie locale que pas moins de 52 000 enfants attendaient une place. Elle a déclaré que son parti créerait 67 000 places supplémentaires à 1,1 milliard de dollars par an, le financement provenant d’un accord de garderie récemment signé avec le gouvernement fédéral.

Québec Solidaire s’est engagé à instaurer une allocation aux proches aidants pouvant atteindre 15 000 $ par année et à doubler les services de maintien à domicile offerts par la province. Les deux mesures coûteraient 1,1 milliard de dollars annuellement.

“Je marche sur le sentier de la campagne et j’entends des commentaires comme: ‘Je préfère mourir que de finir dans un (foyer de soins de longue durée)'”, a déclaré le co-porte-parole de Québec Solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, lors d’une visite en Gaspésie. “J’entends ça presque chaque semaine sur le terrain. Ce n’est pas normal, je n’accepte pas ça.”

La chef libérale du Québec, Dominique Anglade, a promis plus de places en garderie lors d’un événement électoral à Gatineau, au Québec. (Justin Tang/La Presse canadienne)

Vendredi, le Parti québécois s’est engagé à tripler le montant des services à domicile en investissant 3 milliards de dollars supplémentaires par année dans le système de santé. En campagne à Gatineau, le chef Paul St-Pierre Plamondon a proposé d’abandonner le modèle de nouvelles résidences pour personnes âgées plus petites du gouvernement Legault – une promesse clé de 2018 de la CAQ.

St-Pierre Plamondon a dit qu’il ne terminerait que les maisons en construction.

Legault, cependant, a insisté sur le fait que les soins de longue durée et les soins à domicile sont nécessaires. Actuellement, 43 des 46 résidences pour personnes âgées promises sont en construction.

« Nous avons investi 2 milliards de dollars au cours des quatre dernières années pour les soins et les services à domicile, sauf qu’il y a des gens qui, à un moment donné, n’ont plus leur autonomie et ont besoin d’un service continu — pour aller dans une (résidence de soins de longue durée) ou une résidence pour personnes âgées. à la maison », a déclaré Legault.