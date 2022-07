La capture par le Mexique du baron de la drogue pourrait être un signal pour les États-Unis

Commentez cette histoire Commentaire

MEXICO CITY – Alors que les marines mexicains se rapprochaient du tristement célèbre baron de la drogue Rafael Caro Quintero au plus profond des montagnes de son État natal de Sinaloa, c’est un limier de 6 ans nommé “Max” qui a chassé du sous-bois l’homme prétendument responsable de la meurtre d’un agent américain de la DEA il y a plus de trois décennies.

Alors que la motivation des États-Unis à retrouver Caro Quintero n’a jamais été mise en doute – d’où la récompense de 20 millions de dollars pour les informations ayant conduit à sa capture – il y avait moins de certitude quant à l’engagement du président mexicain Andrés Manuel López Obrador, qui avait clairement fait part de son désintérêt à poursuivre barons de la drogue.

Pourtant, vendredi, trois jours après la rencontre de López Obrador et du président américain Joe Biden à la Maison Blanche, la cible la plus recherchée de la Drug Enforcement Administration américaine était détenue au Mexique.

Le bureau du procureur général du Mexique a déclaré vendredi dans un communiqué que Caro Quintero avait été arrêté pour extradition vers les États-Unis et qu’il serait détenu à la prison à sécurité maximale de l’Altiplano, à environ 80 km à l’ouest de Mexico.

“Il me semble que lors des entretiens privés entre le président Joe Biden et Andrés Manuel (López Obrador), ils ont sûrement accepté de livrer à nouveau des trafiquants de drogue de premier plan, qui avaient été suspendus”, a déclaré l’analyste de la sécurité David Saucedo.

La coopération entre la DEA et les marines mexicains avait conduit à certaines des captures les plus médiatisées au cours des administrations précédentes, mais pas sous López Obrador, a noté Saucedo.

Les deux présidents font face à des pressions intérieures pour en faire plus contre les trafiquants de drogue. Avec l’arrestation de Caro Quintero, “des narcos sont à nouveau capturés et je crois que c’était clairement ce qui était en fait nécessaire”, a déclaré Saucedo.

Samuel González, qui a fondé le bureau du crime organisé au bureau du procureur général du Mexique et maintenant analyste de la sécurité, a déclaré qu’au profit de López Obrador, l’arrestation “montre la preuve qu’il n’y a aucune protection des capos” de son administration.

González pense que Caro Quintero a longtemps été une épine dans la relation bilatérale, mais a déclaré que «sans aucun doute» sa capture était le fruit des récentes négociations à Washington.

Le procureur général des États-Unis, Merrick Garland, et l’ambassadeur des États-Unis au Mexique, Ken Salazar, ont tous deux exprimé leur gratitude pour les efforts du Mexique pour attraper l’homme accusé de la torture brutale et du meurtre de l’agent de la DEA Enrique “Kiki” Camarena en 1985 – une affaire qui a marqué un point bas aux États-Unis. Relations avec le Mexique.

« Cette réalisation témoigne de la détermination du Mexique à traduire en justice quelqu’un qui a terrorisé et déstabilisé le Mexique pendant son séjour dans le cartel de Guadalajara ; et est impliqué dans l’enlèvement, la torture et le meurtre de l’agent de la DEA Kiki Camarena », a déclaré Salazar dans un communiqué vendredi soir.

Garland a déclaré que le gouvernement américain demanderait son extradition immédiate.

La marine mexicaine et le bureau du procureur général ont mené l’opération au plus profond des montagnes qui chevauchent la frontière entre les États de Sinaloa et de Chihuahua, à plusieurs kilomètres de toute route goudronnée. Ils ont trouvé Caro Quintero, avec l’aide de “Max”, caché dans les broussailles dans un endroit de Sinaloa appelé San Simon.

Caro Quintero venait de Badiraguato, Sinaloa, le même canton que Joaquin “El Chapo” Guzman, l’ancien chef du cartel de Sinaloa, venu plus tard. Caro Quintero était l’un des fondateurs du cartel de Guadalajara et, selon la DEA, était l’un des principaux fournisseurs d’héroïne, de cocaïne et de marijuana aux États-Unis à la fin des années 1970.

Il a blâmé Camarena pour un raid sur une immense plantation de marijuana en 1984. L’année suivante, Camarena a été kidnappé à Guadalajara, prétendument sur ordre de Caro Quintero. Son corps torturé a été retrouvé un mois plus tard.

Caro Quintero purgeait une peine de 40 ans au Mexique lorsqu’une cour d’appel a annulé son verdict en 2013. La Cour suprême a confirmé la peine, mais il était trop tard – Caro Quintero avait été emportée dans un véhicule en attente.

Caro Quintero a été ajouté à la liste des 10 personnes les plus recherchées par le FBI en 2018 avec une récompense de 20 millions de dollars pour sa capture.

López Obrador avait auparavant semblé ambivalent à propos de son cas.

L’année dernière, le président a déclaré que l’appel en justice qui avait conduit à la libération de Caro Quintero était “justifié” parce qu’aucun verdict n’avait été rendu contre le baron de la drogue après 27 ans de prison. López Obrador a également décrit un mandat ultérieur pour sa ré-arrestation comme un exemple de pression américaine.

“Une fois sorti, ils ont dû le rechercher à nouveau, car les États-Unis ont exigé qu’il n’aurait pas dû être libéré, mais légalement, l’appel était justifié”, a déclaré López Obrador.