La capture miraculeuse de Garrett Wilson aurait pu sauver la saison des Jets

EAST RUTHERFORD, NJ — Il y a 10 ans, Kenneth Wilson, un fan des Cowboys, s’est assis avec son fils de 14 ans, Garrett, pour regarder « Sunday Night Football » depuis le canapé de leur salon à Austin, au Texas. Le match : Cowboys contre Giants.

Quand Odell Beckham Jr. a bondi et a récupéré un ballon profond d’Eli Manning, son bras droit complètement étendu alors qu’il le fixait d’une main, ce fut un moment gravé dans l’histoire de la NFL, et Garrett Wilson n’oublierait jamais.

« Je le regardais, assis avec mes pères, et nous nous disions : Wow », a déclaré Wilson.

Jeudi soir, peut-être, quelque part au Texas, un adolescent a ressenti la même chose.

Sur le même terrain que la capture de Beckham, dans la même zone des buts, Wilson a bondi, les jambes écartées et le bras droit tendu vers le ballon, la silhouette de Michael Jordan prend vie au MetLife Stadium. En troisième et 19e, alors que les Jets menaient 10-7 au début du quatrième quart, Aaron Rodgers l’a lancé, et Wilson est monté et l’a attrapé d’une main, juste devant le demi de coin des Texans Kamari Lassiter. Le pied droit de Wilson a touché, puis son tibia droit.

SAINT GARRETT À UNE MAIN FREAKING WILSON TOUCHDOOOOOWN❕❕❕

Initialement, il a été jugé incomplet. L’entraîneur par intérim des Jets, Jeff Ulbrich, a lancé son drapeau rouge de défi. Les coéquipiers de Wilson ont commencé à célébrer. Wilson a déclaré qu’il leur avait dit de « se détendre » et d’attendre que les fonctionnaires prennent une décision.

« Je me disais : j’espère que cela compte », a déclaré Wilson. « J’espère que ce n’est pas un de ceux auxquels je dois ressembler : et si ? »

Ulbrich a déclaré avoir déclaré à un responsable : « Pour le bien de la postérité, vous devez dire que c’est juste pour que cela entre dans l’histoire. Cela rivaliserait avec la capture d’Odell.

Après examen plus approfondi : Touchdown.

« C’est un joueur spécial », a déclaré l’ailier rapproché Tyler Conklin, « et les joueurs spéciaux font des jeux spéciaux. »

Les Jets étaient en spirale alors qu’ils se dirigeaient vers jeudi soir, sur une séquence de cinq défaites consécutives et avec une fiche de 2-6 – c’était comme si l’espoir était perdu. Puis, dans une performance de star, avec l’une des captures les plus impressionnantes que la NFL ait jamais vues, Wilson a insufflé un peu de vie à une saison mourante. Ce touché, le deuxième attrapé de Wilson à une main de la soirée, leur a donné une avance de 14-10. Les Jets ont gagné 21-13, la première victoire d’Ulbrich en tant qu’entraîneur-chef.

« C’était une sorte de saison en jeu en seconde période », a déclaré Rodgers. « Évidemment, nous n’aurions pas été éliminés mathématiquement, mais mentalement, passer à 2-7 aurait été vraiment très difficile. Espérons que cela nous donne la certitude que nous pouvons battre n’importe qui – parce que nous pensons que nous le pouvons.

Les Jets portaient des uniformes noirs jeudi soir. Ils sont heureux que cela n’ait pas abouti à des funérailles pour leur saison – même si, à la mi-temps, ils avaient certainement l’impression que cela allait dans cette direction.

Lors du premier jeu offensif des Jets, Rodgers a raté un Davante Adams ouvert sur la ligne de touche droite, un jeu qui aurait été un énorme gain, peut-être un touché. Le porteur de ballon Breece Hall a laissé tomber une passe au deuxième essai, puis Rodgers a été limogé au troisième essai. Les fans ont hué.

Au début du deuxième quart, l’équipe a célébré ce qui semblait être le premier touché du receveur recrue Malachi Corley dans la NFL, sur une fin de tour de 19 verges. Mais Corley a lâché le ballon alors qu’il était sur le point de traverser la zone des buts. Après examen, il a plutôt été jugé qu’il s’agissait d’un échappé, et le ballon étant ignoré alors qu’il sortait lentement de l’arrière de la zone des buts, il est devenu un revirement et un touchback.

Rodgers a qualifié cela de « pièce idiote ». Ulbrich a admis qu’il était « en colère » et « frustré » par cette erreur. Son message à Corley : « Tout d’abord, vous ne pouvez pas faire ça. Deuxièmement, vous nous en devez une.

« C… arrive », a déclaré Conklin. « La grande chose dont nous parlons en tant qu’équipe est de savoir comment répondre à l’adversité ? Quand les choses tournent mal, comment y répondre ?

Après que les équipes se soient échangées à trois et hors, le match étant toujours sans but, le public frustré a obtenu un point culminant bien mérité d’une source improbable : le parieur Thomas Morstead. Son botté de dégagement de 75 verges a roulé jusqu’à ce que Jarrick Bernard-Converse l’étouffe sur la ligne des 2 verges des Texans. Mais Houston s’est retourné avec un entraînement de 14 jeux et 98 verges, couronné par un touché de Joe Mixon, pour ouvrir le score.

Après l’avertissement de deux minutes, certains fans des Jets ont scandé haut et fort « vendez l’équipe », en direction du propriétaire Woody Johnson. Certains portaient des sacs en papier sur la tête. Juste avant la mi-temps, le botteur texan Ka’imi Fairbairn a raté un long panier, plaçant les Jets au milieu de terrain (leurs 46) avec 22 secondes et trois temps morts pour travailler, mais une chute d’Adams a forcé un botté de dégagement du milieu de terrain. Les Jets sont entrés dans les vestiaires avec un score de 7-0, même s’ils avaient l’impression qu’ils auraient dû perdre beaucoup plus. Rodgers était en difficulté, complétant 7 des 14 passes pour 32 verges et aucun touché. « J’étais horrible », a déclaré le quart-arrière. C’était comme un autre nouveau point bas dans une saison pleine d’entre eux.

Dans le vestiaire, tout le monde restait positif. Le plaqueur offensif Morgan Moses a prononcé un discours devant l’offensive sur la façon dont « la défense jouait les lumières, et maintenant il est temps de briller », a-t-il déclaré.

« Nous avons eu du mal à être sur la même longueur d’onde, partout, au début », a déclaré Adams. « Trouver un rythme est quelque chose d’important. Les fans, comme vous l’avez entendu, voulaient du spectacle. Nous en sommes ressortis un peu trébuchés. Nous sommes sortis, nous nous sommes rassemblés, avons discuté de certaines choses, tout le monde s’est détendu un peu.

Au cours de la première mi-temps, Adams « a ressenti un sentiment d’urgence presque trop grand. C’est faire ou mourir à chaque fois que nous y allons. Vous voulez maximiser vos opportunités, mais vous ne voulez pas vous sentir pressé et que les gens essaient de faire des efforts herculéens pour marquer. Le ballon a commencé à arriver vers les meneurs de jeu et les gars ont joué.

Plus précisément : le ballon a commencé à aller vers Wilson.

Son premier touché aurait pu être ce dont tout le monde parle encore si le deuxième touché ne l’avait pas éclipsé. Lors du premier entraînement de la seconde mi-temps, les Jets ont gravi les échelons en s’appuyant sur les porteurs de ballon Hall et Braelon Allen, ainsi que sur Wilson (pour 8 verges), Adams (12) et Mike Williams (6). Sur un deuxième et 12, Rodgers a lancé pour Wilson sur un centre alors que le demi défensif des Texans Jalen Pitre tentait de couper la route. Wilson a étendu son bras droit et l’a saisi d’une main, le faisant courir jusqu’au bout pour un touché de 21 verges.

TOUCHDOWN DE GARRETT WILSON À UNE MAIN 🚨

Lors du prochain drive, les Jets ont réussi un quatrième et un sur la ligne des 48 verges des Texans et ont foncé. Rodgers a récupéré le ballon et l’a rapidement lancé pour Adams, qui s’était ouvert avec un dégagement impressionnant sur la ligne de mêlée. Il l’a vécu – le premier de deux moments qui rappellent leurs années ensemble à Green Bay, et la première fois qu’ils ont trouvé ce lien avec les Jets. Adams a brièvement quitté le match pour être vérifié pour une commotion cérébrale, l’un des nombreux joueurs des Jets à quitter le match jeudi en raison de blessures. À divers moments, les demis de coin Sauce Gardner et DJ Reed, l’ailier défensif Will McDonald, le garde John Simpson et le garde Jake Hanson sont tous repartis blessés.

Adams, Reed, Gardner et McDonald sont tous revenus, mais Simpson et Hanson ne l’ont pas fait, forçant le plaqueur recrue Olu Fashanu à effectuer ses toutes premières répétitions au poste de garde droit, une position qu’il n’avait jamais pratiquée ou jouée de sa vie. Play-to-play, Joe Tippmann disait à Fashanu quoi faire et où s’aligner. Pendant ce temps, le plaqueur de réserve Max Mitchell s’est branché sur la garde gauche. Cela a fonctionné. En seconde période, la ligne offensive a généralement bien joué.

Fashanu, cependant, a été appelé pour une pénalité de retenue inopportune quelques jeux après la sortie d’Adams, annulant une impressionnante mêlée de Rodgers de 13 verges sur un troisième et un 9. Mais peu importe : aux troisième et 19e, Wilson a réussi avec The Catch.

« Avant le snap, je savais que c’était le troisième et extra-long », a déclaré Rodgers. « Je regardais le côté faible de la sécurité, je me disais : « S’il tombe, je vais juste lui dire de s’en foutre ; Je vais m’en remettre à (Wilson).’ J’avais l’impression de l’avoir placé à un endroit décent, mais oui, je n’ai pas fait grand-chose en fin de compte. J’en ai juste lancé un là-haut. Il a fait une prise incroyable.

Hall a ajouté: « J’ai vu Garrett l’attraper et je savais que c’était là. Et puis je me suis retourné vers la ligne de touche des Texans et je leur souriais et je me moquais d’eux. »

Tout d’un coup, les Jets ont roulé. L’offensive bougeait tandis que la défense dominait, deux unités jouant bien ensemble en même temps, une rareté pour cette équipe. Ulbrich a retrouvé son rythme en tant qu’appelant défensif et quart-arrière vedette des Texans étouffé CJ Stroud pour la deuxième année consécutive. Stroud a complété 11 des 30 passes pour 191 verges et aucun touché – un an après avoir complété 10 des 23 pour 90 verges et aucun touché dans une défaite contre les Jets dirigés par Zach Wilson. Stroud a été touché 11 fois et limogé huit fois : deux fois par Michael Clemons, deux fois par Jamien Sherwood et 1 1/2 fois par Quinnen Williams. Stroud a subi des pressions 26 fois.

« Ils se sont tenus sur la tête », a déclaré Rodgers à propos de la défense. « Ils étaient incroyables. »

Pour faire bonne mesure, Rodgers s’est à nouveau connecté avec Adams sur un touché décisif de 37 verges avec 2:56 à jouer, un moment vintage de Rodgers à Adams au cours duquel le ballon était hors de la main de Rodgers presque immédiatement après qu’il ait pris le coup de fusil de chasse. . Adams s’est placé derrière le demi défensif, l’a attrapé et a couru pour un touché facile.

En quittant le terrain, Rodgers a regardé Ulbrich et lui a dit : Celui-là était pour toi. Ulbrich a reçu le ballon de match dans les vestiaires et l’a emporté avec lui à sa conférence de presse d’après-match.

« Il le méritait », a déclaré Moïse. « On en a parlé toute la semaine : ça commence par lui. L’énergie qu’il apporte chaque jour avec nous sur le terrain de pratique – et juste l’amour, l’amour et le respect, nous permettant de nous unir pour ne former qu’une seule unité. C’est une sensation incroyable. Nous devons juste continuer à avancer maintenant. »

Ulbrich a ajouté : « C’est un moment spécial pour moi juste à cause de ce que cela représente avec cette équipe. »

Ce que cela représente : L’espoir, ne serait-ce que pour une semaine, que cette saison ne soit pas complètement perdue.

« Nous avons gagné », a déclaré Wilson, qui a terminé avec 90 verges sur neuf attrapés. « En fin de compte, nous avons gagné. Nous voulons commencer une course et la seule façon d’y parvenir est d’en gagner une.

Quant à sa prise : Wilson a déclaré qu’il se sentait « honoré » que la sienne soit mentionnée dans le même souffle que celle de Beckham. Lorsqu’on lui a rappelé que les Giants avaient perdu ce match contre les Cowboys en 2014, Wilson a souri.

« Vous savez quoi, d’accord, » dit-il. « Assez juste. »

