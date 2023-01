La capture du patron de la mafia Matteo Messina Denaro soulève des questions sur la façon dont il est resté libre pendant si longtemps

Rome

L’arrestation lundi du chef de la mafia de Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, dans une clinique privée de Palerme, a stupéfié de nombreuses personnes dans le monde en raison de la durée extraordinaire de sa fuite – mais n’a pas surpris certains qui ont regardé la mafia. plus près.

Des rumeurs sur sa santé défaillante circulaient en Sicile depuis des mois, avec des allusions à un “accord” pour le ramener à la surface afin d’obtenir de meilleurs soins contre le cancer. Lorsque les agents lui ont demandé son nom, il a choisi de ne pas utiliser son pseudonyme, Andrea Bonafede, a déclaré aux journalistes le procureur de Palerme Maurizio de Lucia.

“Je suis Matteo Messina Denaro”, a-t-il dit à la place – probablement la première fois qu’il prononçait ces mots en public depuis 30 ans qu’il était en fuite.

Messina Denaro, qui est détenue dans une prison à sécurité maximale à L’Aquila, dans le centre de l’Italie, ne s’est pas présentée par liaison vidéo pour une audience de procès jeudi – sur les meurtres en 1992 des procureurs anti-mafia Giovanni Falcone et Paolo Borsellino – laissant son avocat pour comparaître en son nom.

Messina Denaro, surnommée “Diabolik”, est entrée dans la clandestinité en 1993, un an seulement après la mort de Falcone et Borsellino dans un double attentat à la bombe. Il a été condamné à perpétuité par contumace en mai 2002 pour son implication dans leur mort mais, suite à son arrestation, l’affaire va maintenant être entendue par des juridictions supérieures.

Cette année-là, il a également été reconnu coupable du meurtre de Giuseppe Di Matteo, 12 ans, fils d’un transfuge, et du meurtre d’Antonella Bonanno, la partenaire enceinte d’un patron rival. Ces deux affaires seront également portées devant des tribunaux supérieurs maintenant qu’il a été capturé.

Après son arrestation, la police a trouvé au moins deux cachettes dans la ville sicilienne de Campobello di Mazara où il aurait vécu ces derniers mois. L’affilié de CNN, SkyTG24, a rapporté qu’une maison où il se cachait se trouvait au cœur de la ville et que la police y avait trouvé des vêtements de luxe et des parfums coûteux. L’autre était un bunker fortifié derrière une porte cachée, selon Reuters citant des responsables locaux.

Plus de détails n’ont pas encore été communiqués par la police. Ils ont cependant confirmé que l’homme le plus recherché d’Italie faisait régulièrement ses propres courses, et les voisins le décrivaient comme une personne “sympathique”.

Jeudi, Giovanni Luppino, un producteur d’huile d’olive qui l’aurait conduit à la clinique de Palerme où il a été arrêté, a déclaré à un tribunal qu’il n’avait «aucune idée» que l’homme qui était devenu son ami était vraiment le chef de la mafia fugitif. Messina Denaro reste en prison dans l’attente d’un procès pour collusion présumée avec la mafia. La police a également placé les médecins qui le soignaient sous enquête.

Les assassinats de Falcone et Borsellino ont été ordonnés par le patron des patrons de l’époque, Salvatore “Toto” Riina, qui a été arrêté en 1993 et ​​avait amené Messina Denaro dans l’organisation Cosa Nostra Mafia des années plus tôt. Riina a été surpris sur des écoutes téléphoniques exprimant son admiration pour le jeune criminel de l’époque, en particulier le fait qu’il n’avait aucun problème à tuer des passants innocents plutôt que de se concentrer uniquement sur les vendettas.

Riina est décédé dans l’aile carcérale d’un hôpital de Parme en 2017 d’un problème de santé non précisé, mettant définitivement fin à son règne. Il était alors dans un coma artificiel. Mario Francese, un journaliste spécialisé dans le crime qui a d’abord dénoncé Riina dans ses écrits pour le journal Giornale di Sicilia, a été assassiné en 1979. En 2001, la Cosa Nostra a été reconnue coupable de son meurtre, Riina et son successeur Bernardo Provenzano étant condamnés à perpétuité en prison pour leur rôle.

Pendant son temps dans la clandestinité, Messina Denaro a travaillé en étroite collaboration avec Provenzano, qui a repris le rôle de Riina en tant que chef supérieur à l’extérieur jusqu’à sa propre capture en 2006 dans une cachette près de Corleone. Provenzano est décédé d’un cancer de la vessie dans l’aile carcérale d’un hôpital de Milan en 2016, ouvrant la voie à Messine Denaro pour être considéré comme le meilleur patron.

Felia Allum, professeur de comparaison du crime organisé et de la corruption à l’Université de Bath au Royaume-Uni, a déclaré que Messina Denaro – née en 1962 – était la dernière d’une ancienne génération de patrons de la mafia.

“Il représente le dernier lien entre la belligérante et ouverte Cosa Nostra du début des années 1990 et la mafia silencieuse et commerciale du 21e siècle”, a-t-elle déclaré. Elle souligne également que l’arrestation de Messina Denaro n’est pas la fin de la mafia. “Je ne vois pas de sentiment de fermeture, si nous ne savons pas qui l’a protégé, s’il ne coopère pas”, a-t-elle déclaré.

Selon Roberto Saviano, auteur du best-seller “Gomorrah”, sur le groupe criminel napolitain Camorra, les rumeurs d’un accord, ou “pacte”, entre l’État et la Cosa Nostra pour faire sortir Messine Denaro de sa cachette méritent d’être examinées. .

« On dit toujours que la mafia est l’anti-État, c’est une erreur. La mafia est alliée à une partie de l’État, tandis qu’une autre partie la combat », a-t-il déclaré sur sa chaîne YouTube. “Dans ce jeu de forces, Matteo Messina Denaro a été arrêté.”

Saviano a ajouté dans un échange de SMS avec CNN qu’il y avait une autre raison pour laquelle Messina Denaro a mis 30 ans à trouver. “Ils n’ont commencé à le chercher qu’après 20 ans”, a-t-il déclaré.

John Dickie, professeur d’études italiennes à l’University College de Londres et auteur de “Cosa Nostra”, adopte un point de vue différent, disant à CNN qu’il y avait plutôt beaucoup à suggérer qu’aucun pacte n’a été conclu, mais qu’au lieu de cela, Messina Denaro ne détenait plus le pouvoir qu’il une fois l’a fait, faisant de lui une personne moins précieuse à protéger.

Au cours de la dernière décennie, des milliards d’actifs d’une valeur de plusieurs milliards d’euros ont été saisis à ses alliés les plus proches et des membres de sa famille ont été saisis, affaiblissant son pouvoir et sa capacité à être protégé, a-t-il déclaré.

“Son réseau a été élagué au fil des ans et la mafia a été affaiblie par les arrestations”, a déclaré Dickie. “La mafia était différente il y a 30 ans, elle était beaucoup plus forte.”

En arrêtant la plupart des membres de la famille de Messina Denaro et en gardant le reste sous surveillance, il était probable qu’ils l’aient ciblé, a-t-il déclaré. “Son importance est symbolique”, a déclaré Dickie à CNN. “Quand il se cachait, il était une publicité vivante pour le pouvoir de la Cosa Nostra, mais il n’avait plus ce pouvoir maintenant.”

Qu’elle soit le résultat d’un pacte ou véritablement le fruit de trois décennies d’enquête, l’arrestation a été applaudie par ceux qui ont le plus souffert de la main meurtrière de la mafia.

Maria Falcone, la sœur du procureur tué, a applaudi l’arrestation de Messina Denaro. “Oh, comme j’aimerais que Giovanni et Paolo puissent voir les applaudissements et les mains levées des habitants de Palerme après l’arrestation”, a-t-elle déclaré au journal italien Corriere Della Sera. “C’est un grand pas vers une démocratie complète.”

Giancarlo Caselli, ancien procureur anti-mafia de Palerme et collègue des procureurs assassinés, a déclaré dans une interview à Radio Popolare que la principale raison pour laquelle Messine Denaro avait échappé à la capture pendant si longtemps était la complicité de ceux qui le protégeaient.

« Les mafiosi n’opèrent pas dans le vide. Ils sont à l’intérieur, entremêlés à un système de relations, de complicités, sans lequel ils ne pourraient pas mener leurs activités criminelles, sans lequel ils ne pourraient pas rester des fugitifs », a-t-il déclaré.

“Ils sont dans des relations qui impliquent des professionnels, des entrepreneurs, des administrateurs publics, des politiciens, des individus qui flanquent leur organisation et forment la soi-disant bourgeoisie mafieuse, ou zone grise.” Il a dit que c’est cette zone grise, “l’épine dorsale du pouvoir mafieux”, sans laquelle la mafia ne survivrait pas aussi longtemps.

La mafia sicilienne Cosa Nostra est la seule des organisations criminelles italiennes qui règne à travers une structure pyramidale, ce qui signifie que lorsque le chef supérieur meurt ou est emprisonné, un nouveau chef supérieur monte au pouvoir – bien que Riina et Provenzano aient maintenu une certaine emprise derrière les barreaux.

La Camorra napolitaine, dont les factions ont fondé la Cosa Nostra dans les années 1800, ainsi que la ‘Ndrangheta en Calabre, règnent sur une hiérarchie horizontale avec des groupes liés aux familles ou aux territoires, ce qui signifie que si un haut patron est capturé ou tué, l’organisation plus large est pas affaibli.

Les mafiosi siciliens de la Cosa Nostra qui ont émigré aux États-Unis à la fin des années 1800 ont construit la mafia américaine principalement à New York et à la Nouvelle-Orléans à différents moments de l’histoire, notamment au début des années 1900, au milieu des années 1960 et au début des années 1970, lorsque les groupes américains étaient les plus forts. . Alors qu’aujourd’hui tous les principaux groupes criminels italiens se sont développés à l’international, la Cosa Nostra reste l’exportateur d’origine de la pègre dite “malavita”.

Messina Denaro devra désormais faire face à une série de procès pénaux. Bien qu’il ait été jugé par contumace pour un certain nombre d’accusations, les affaires pénales italiennes passent toutes par trois niveaux, se terminant par la signature de la haute cour. Les criminels ne peuvent être jugés par contumace qu’au premier degré, ce qui signifie que ses affaires passeront désormais par des procès en appel et devant la haute cour.

Il sera représenté par sa nièce Lorenza Guttadauro, la fille de sa sœur Rosalia, qui a réussi l’équivalent italien de l’examen du barreau en 2011. La prochaine audience dans l’affaire des procureurs anti-mafia est prévue le 9 mars.

Et qui est le nouveau patron des patrons ? La police n’a nommé aucun successeur présumé.

Mais de l’avis de Saviano, Messina Denaro régnera jusqu’à sa mort, comme Riina et Provenzano avant lui.

“A moins qu’il ne décide de se repentir, Matteo Messina Denaro, même enfermé, continuera d’être le roi de la Cosa Nostra car personne n’est prêt à s’asseoir sur le trône qu’il n’a laissé qu’à moitié vide”, a-t-il déclaré.