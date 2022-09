WHEATON – Karsten Libby, en quelque sorte, s’est retrouvé tout seul.

À la traîne de Batavia de cinq points à la fin du quatrième quart-temps, Wheaton North a essayé le même design de jeu qui a échoué en première mi-temps à cause d’un penalty.

Cette fois, c’était de la dynamite sur la ligne de touche gauche du quart-arrière Max Howser.

Libby s’est lancé pour un superbe touché de 58 verges avec 3:33 à faire dans le match et Tyler O’Connor a converti l’essai à deux points alors que les Falcons se sont ralliés de 11 points au quatrième quart pour dépasser Batavia 27- 24 lors de l’ouverture de la conférence DuKane le 9 septembre à Wheaton.

Les Falcons (3-0, 1-0) sont revenus d’un déficit de 21-13 à la mi-temps et ont limité l’attaque de Batavia à un seul panier en seconde période.

“Nous avons eu ce jeu pendant un certain temps”, a déclaré Libby. «Nous savions que leurs sécurités voleraient vers le ballon, alors nous essayions d’en profiter. Nous savions qu’ils ne liraient pas vraiment l’autre côté [of the field] alors qu’ils survolaient, nous pensions juste que la couverture allait être ouverte.

«Nous avons essayé le jeu plus tôt et cela n’a pas fonctionné. J’ai eu une pénalité sur celui-là. J’ai essayé à nouveau et j’ai réussi.

Max Howser de Wheaton North lance pour un touché lors d’un match à domicile contre Batavia le vendredi 9 septembre 2022. (Sandy Bressner – sbressner@shawmedia.com)

Après que les équipes aient échangé des bottés de dégagement tout au long du troisième quart, le botteur de Batavia Alec Crum s’est connecté sur un panier de 30 verges pour donner à Batavia une avance de 24-13 avec 11:05 à faire au quatrième quart.

La défense des Falcons, évidemment, a dit: “Pas plus.”

Lors de l’entraînement offensif des Falcons qui a suivi, O’Connor (60 verges au sol) a concocté une course de 54 verges, puis a encaissé un score de 1 verge au sol avec 8:58 à jouer. L’essai à deux points a échoué lorsque Drew Gerke a interrompu la tentative de passe et les Bulldogs avaient une avance de 24-19.

Batavia (1-2, 0-1) a répondu avec un entraînement qui lui est propre, mais l’élan a été claqué lorsqu’un échappé du porteur de ballon Ryan Whitwell a été récupéré par Libby avec 5:37 à faire.

«Nous avons eu la chance de le glacer peut-être là-bas. Je leur ai donné une balle dans le bras et leur ai donné une chance de revenir et de revenir », a déclaré l’entraîneur de Batavia, Dennis Piron. “Nous avions vraiment l’impression d’avoir un élan en conduisant là-bas et c’est fou [the fumble] cela s’est passé. Nous devrons jeter un coup d’œil et voir ce qui s’est passé. Peut-être qu’on a raté un bloc. C’était comme si nous les avions sur leurs talons.

Quatre jeux plus tard, Libby (trois attrapés, 84 verges) a trouvé la zone des buts.

“Toute la seconde mi-temps, nous avons vraiment martelé le rocher”, a déclaré Howser. «Nous avons dit à la mi-temps que nous devions simplement travailler. Nos équipes spéciales, tout, notre O-line, c’est notre plus grande base de l’équipe, alors nous avons continué à courir et à courir et puis ça s’est finalement ouvert.

Batavia a eu un dernier tir, mais un appel de maintien crucial a soutenu les Bulldogs et ils ont ensuite affronté les quatrième et 27 sur la possession. Le demi défensif des Falcons, Walker Owens, a bloqué une tentative de passe de Ryan Boe pour forcer un revirement sur les downs et décrocher la victoire par derrière.

Boe a terminé 7 sur 10 pour 113 verges par la passe avec un touché et une interception. Whitwell avait 141 verges au sol pour Batavia.

Brandon Redmond (9) et Drake Ostrander (23) de Batavia célèbrent le touché d’Ostrander lors d’une interception lors d’un match à Wheaton North le vendredi 9 septembre 2022. (Sandy Bressner – sbressner@shawmedia.com)

En première mi-temps, Batavia a frappé lors de son premier entraînement avec une passe de touché de 19 verges de Boe à Whitwell pour une avance de 7-0.

Wheaton North est revenu tout de suite avec un touché Howser de 81 verges à Matt Kuczaj. La tentative de point supplémentaire a été ratée pour porter le score à 7-6 à Batavia avec 4:02 à faire au premier quart.

Boe a été intercepté lors du trajet suivant et Howser a trouvé Kuczaj pour un touché de 15 verges pour donner aux Falcons une avance de 13-7.

Gerke a intercepté Howser lors du prochain entraînement des Falcons, et Whitwell a couru pour un score de 56 verges cinq jeux plus tard pour porter le score à 14-13 Batavia avec 6:44 à jouer à la mi-temps.

Trois jeux après le prochain entraînement des Falcons, Howser a été intercepté par Drake Ostrander pour un choix de six de 40 verges. Le changement d’élan soudain a donné à Batavia une avance de 21-13 à la mi-temps.

“Nous avions l’impression d’avoir eu des pénalités et des revirements en première mi-temps qui étaient, évidemment, nos erreurs”, a déclaré l’entraîneur des Falcons, Joe Wardynski. «Nous pensions que si nous pouvions nettoyer ces choses et recommencer à diriger le football, nous aurions une bonne chance de revenir dans le match en seconde période. Notre défense a fait du très bon travail. C’est une très bonne équipe là-bas. Pour que nous sortions avec une victoire, je suis très fier de nos garçons.

Luke Beedle avait 88 verges au sol pour Wheaton North.

Howser a terminé 6 sur 12 pour 183 verges par la passe, trois touchés et deux interceptions pour les Falcons.

« Ils se sont battus. … C’est encore une très bonne équipe de football cette année », a déclaré Piron à propos de Wheaton North. “Dur à l’avant des deux côtés. Leurs talents sont exceptionnels. Leur quart-arrière et enfant sauvage [O’Conner] sont bons et ils ont beaucoup de très bons joueurs de football.

« C’est une ligue très, très difficile dans laquelle nous jouons. Tout le monde se connaît assez bien. … J’aime notre équipe. J’aime où nous en sommes. Il y a quelques petites choses en ce moment que nous n’avons pas encore à 100 %. Cela ferait une grande, grande différence si nous le faisions.

La défaite en prolongation de la saison dernière contre Batavia était dans la tête des Falcons.

“Oh, ouais,” dit Libby. “Certainement avec la classe senior, nous savions ce que c’était que de perdre contre eux et nous ne pouvions tout simplement pas laisser cela se produire chez nous.”