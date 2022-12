La capsule Orion se dirige vers un splashdown après le vol d’Artemis I autour de la lune

La capsule Orion sans équipage de la NASA a traversé l’espace dimanche lors de la dernière étape aller-retour de son voyage autour de la lune et retour, clôturant la mission inaugurale du programme lunaire Artemis 50 ans jour pour jour après le dernier alunissage d’Apollo.

La capsule Orion en forme de boule de gomme, transportant un équipage simulé de trois mannequins câblés avec des capteurs, devait sauter en parachute dans le Pacifique à 9 h 39 PT (12 h 39 HE) près de l’île de Guadalupe, au large de la péninsule mexicaine de Basse-Californie.

Orion approchait de la fin de sa mission de 25 jours moins d’une semaine après être passé à environ 127 kilomètres au-dessus de la lune lors d’un survol lunaire et environ deux semaines après avoir atteint son point le plus éloigné dans l’espace, à près de 434 500 kilomètres de la Terre.

Après avoir largué le module de service abritant son système de fusée principal, la capsule devait rentrer dans l’atmosphère terrestre à 39 400 km/h – plus de 30 fois la vitesse du son – pour un plongeon fougueux de 20 minutes vers l’océan.

Orion a décollé le 16 novembre du Kennedy Space Center à Cap Canaveral en Floride, au sommet de l’imposant système de lancement spatial (SLS) de nouvelle génération de la NASA, désormais la fusée la plus puissante au monde et la plus grande jamais construite par la NASA depuis la Saturn V d’Apollo. ère.

Le premier voyage SLS-Orion a lancé le programme successeur d’Apollo, Artemis, visant à ramener les astronautes sur la surface lunaire cette décennie et à y établir une base durable comme tremplin vers la future exploration humaine de Mars.

Dernière mission en équipage en 1972

Par coïncidence, le retour sur Terre d’Artémis I s’est déroulé le 50e anniversaire de l’alunissage d’Apollo 17 de Gene Cernan et Harrison Schmitt le 11 décembre 1972. Ils étaient les derniers des 12 astronautes de la NASA à marcher sur la lune pendant un total de six missions Apollo à partir de 1969.

La rentrée marque la phase la plus critique du voyage d’Orion, testant si son bouclier thermique nouvellement conçu résistera au frottement atmosphérique qui devrait augmenter les températures à l’extérieur de la capsule à près de 5 000 degrés Fahrenheit (2 760 C).

“C’est notre objectif prioritaire”, a déclaré le responsable de la mission Artemis I de la NASA, Mike Sarafin, lors d’un briefing la semaine dernière. “Il n’y a pas d’installation à jet d’arc ou aérothermique ici sur Terre capable de reproduire une rentrée hypersonique avec un bouclier thermique de cette taille.”

Comme frapper un centime avec un ballon de football

Il testera également les systèmes avancés de guidage et de propulseur utilisés pour diriger la capsule de la lune vers son point de rentrée approprié et pendant la descente, en maintenant le vaisseau spatial au bon angle pour éviter de brûler.

“C’est essentiellement comme lancer un ballon de football à 300 mètres et toucher un sou”, a déclaré à Reuters Eric Coffman, directeur principal de la propulsion d’Orion chez Lockheed Martin Corp, qui a construit Orion sous contrat avec la NASA.

Un système de navigation et de contrôle interne commande 12 propulseurs embarqués, fixés dans des positions encastrées le long de la base de la capsule, pour tirer des rafales de propulseur au besoin pour maintenir la capsule correctement orientée et sur la bonne voie, a-t-il déclaré.

Plus chaud, plus rapide

La chaleur, la vitesse et les forces exercées sur Orion à son retour de la lune dépasseront celles endurées par les engins spatiaux effectuant des descentes plus régulières depuis la Station spatiale internationale ou d’autres vols depuis l’orbite terrestre basse.

Dans une autre nouvelle tournure, Orion est programmé pour utiliser une nouvelle descente “saut d’entrée” dans laquelle la capsule plonge brièvement dans le haut de l’atmosphère, vole en arrière et rentre – une manœuvre de freinage qui offre également plus de contrôle dans la direction du véhicule plus près de sa cible prévue d’amerrissage.

REGARDEZ | Les missions Artemis feront progresser l’exploration spatiale, selon un astronaute canadien: Les missions Artemis aideront les humains à aller plus loin dans l’espace, selon un astronaute canadien Les missions Artemis de la NASA sur la Lune aideront à développer des technologies pour soutenir une exploration plus poussée de l’espace, a déclaré l’ancien astronaute canadien Dave Williams.

Les responsables de la NASA ont souligné la nature expérimentale de la mission Artemis I, marquant le premier lancement du SLS construit par Boeing Co. et le premier combiné avec Orion, qui avait précédemment effectué un bref test à deux orbites lancé sur une petite fusée Delta IV en 2014. .

Bien que la capsule ait rencontré des pannes de communication inattendues et un problème électrique lors de son voyage autour de la lune, la NASA a jusqu’à présent donné des notes élevées aux performances de SLS et d’Orion, se vantant d’avoir dépassé les attentes de l’agence spatiale américaine.

Prochain vol avec équipage

Si Artemis I est considéré comme un succès, un vol en équipage d’Artemis II autour de la lune et retour pourrait avoir lieu dès 2024 – transportant quatre astronautes, dont un Canadien – suivi dans quelques années par le premier atterrissage lunaire d’astronautes du programme, l’un des eux une femme, avec Artémis III.

Comparé à Apollo, né de la course à l’espace américano-soviétique de l’époque de la guerre froide, Artemis est plus axé sur la science et à large assise, recrutant des partenaires commerciaux tels que SpaceX d’Elon Musk et les agences spatiales d’Europe, du Canada et du Japon.

Il marque également un tournant majeur pour la NASA, redirigeant son programme de vols spatiaux habités au-delà de l’orbite terrestre basse après des décennies axées sur les navettes spatiales et l’ISS.