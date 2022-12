La capsule Orion de la NASA rentre chez elle après un vol d’essai vers la Lune

CAP CANAVERAL, Floride (AP) – La capsule Orion de la NASA a effectué un retour extrêmement rapide de la lune dimanche, parachutant dans le Pacifique au large du Mexique pour conclure un vol d’essai qui devrait ouvrir la voie aux astronautes lors du prochain survol lunaire.

La capsule entrante a touché l’atmosphère à Mach 32, soit 32 fois la vitesse du son, et a subi des températures de rentrée de 5 000 degrés Fahrenheit (2 760 degrés Celsius) avant de s’écraser à l’ouest de la Basse-Californie près de l’île de Guadalupe. Un navire de la Marine s’est rapidement déplacé pour récupérer le vaisseau spatial et ses occupants silencieux – trois mannequins de test équipés de capteurs de vibrations et de moniteurs de rayonnement.

La NASA avait besoin d’un splashdown réussi pour rester sur la bonne voie pour le prochain vol d’Orion autour de la lune, actuellement prévu pour 2024. Quatre astronautes feront le voyage. Cela sera suivi d’un atterrissage lunaire pour deux personnes dès 2025.

Les astronautes ont atterri pour la dernière fois sur la Lune il y a 50 ans dimanche. Après avoir atterri le 11 décembre 1972, Eugene Cernan et Harrison Schmitt d’Apollo 17 ont passé trois jours à explorer la surface lunaire, le plus long séjour de l’ère Apollo. Ils étaient les derniers des 12 marcheurs lunaires.