La capsule Orion de la NASA éclabousse dans l’océan Pacifique marquant le retour après un voyage de 25 jours autour de la lune

La capsule de la NASA qui a été envoyée en voyage autour de la lune est revenue sur Terre.

La capsule a éclaboussé dans l’océan Pacifique dimanche.

Cela a mis fin à un voyage de 25 jours.

La capsule Orion de la NASA a traversé l’atmosphère terrestre et s’est écrasée dans l’océan Pacifique dimanche, a confirmé l’agence spatiale américaine, clôturant un voyage de 25 jours autour de la lune et retour dans le cadre de la première mission Artemis de la NASA.

La capsule en forme de boule de gomme s’est écrasée à l’heure à 17h40 GMT au large de la péninsule mexicaine de Basse-Californie après avoir déployé divers ensembles de parachutes pour freiner son retour rapide de l’espace.

Orion est passé à environ 127 km au-dessus de la Lune lors d’un survol lunaire et environ deux semaines après avoir atteint son point le plus éloigné dans l’espace, à près de 434 500 km de la Terre.

La capsule s’est engagée dans son plongeon fougueux de 20 minutes à 39 400 km/h dans l’atmosphère terrestre lorsqu’elle s’est débarrassée de son module de service, un logement pour son système de fusée principal fourni par l’Agence spatiale européenne.

Orion a décollé le 16 novembre du Kennedy Space Center à Cap Canaveral, en Floride, au sommet de l’imposant système de lancement spatial (SLS) de nouvelle génération de la NASA, désormais la fusée la plus puissante au monde et la plus grande jamais construite par la NASA depuis la Saturn V de l’ère Apollo .

Le premier voyage SLS-Orion a lancé le programme successeur d’Apollo, Artemis, visant à ramener les astronautes sur la surface lunaire cette décennie et à y établir une base durable comme tremplin vers la future exploration humaine de Mars.

Par coïncidence, le retour sur Terre d’Artémis I s’est déroulé à l’occasion du 50e anniversaire de l’alunissage d’Apollo 17 de Gene Cernan et Harrison Schmitt le 11 décembre 1972. Ils étaient les derniers des 12 astronautes de la NASA à marcher sur la lune pendant un total de six Missions Apollo à partir de 1969.

La rentrée marque la phase la plus critique du voyage d’Orion, testant si son bouclier thermique nouvellement conçu résistera au frottement atmosphérique qui devrait augmenter les températures à l’extérieur de la capsule à près de 2 760 degrés Celsius.

“C’est notre objectif prioritaire”, a déclaré le responsable de la mission Artemis I de la NASA, Mike Sarafin, lors d’un briefing la semaine dernière. “Il n’y a pas d’installation à jet d’arc ou aérothermique ici sur Terre capable de reproduire une rentrée hypersonique avec un bouclier thermique de cette taille.”

Il testera également les systèmes avancés de guidage et de propulseur utilisés pour diriger la capsule de la lune vers son point de rentrée approprié et pendant la descente, en maintenant le vaisseau spatial au bon angle pour éviter de brûler.