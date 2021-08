La capsule de l’équipage du Boeing Starliner sera lancée sur l’ISS DEMAIN dans le but de rivaliser avec Elon Musk

BOEING est sur le point de tenter son deuxième vol sans équipage vers la Station spatiale internationale (ISS) après un lancement inaugural raté qui a vu la capsule CST-100 Starliner MANQUER sa cible.

Comme son prédécesseur raté, le voyage suborbital de mardi fait partie d’un test pour montrer que Starliner peut se rendre et revenir du laboratoire en orbite en toute sécurité.

La capsule CST-100 Starliner au sommet d’une fusée Atlas V au Centre spatial Kennedy Crédit : EPA

Le vaisseau spatial transportera des fournitures et des équipements de test vers l’ISS, qui orbite à environ 250 milles au-dessus de la Terre.

Cependant, l’objectif principal de la mission sera de démontrer que Starlink peut lancer, s’amarrer, rentrer dans l’atmosphère terrestre et effectuer un atterrissage dans le désert en toute sécurité.

La Nasa et Boeing visent le 3 août pour le décollage, qui aura lieu au Kennedy Space Center de Cap Canaveral en Floride.

Le vol était initialement prévu pour le 30 juillet, mais a été repoussé quelques heures seulement avant le lancement après que l’ISS a été brièvement hors de contrôle à la suite d’une défaillance d’un nouveau module.

Si la mission réussit, cela ouvrira la voie à Starliner pour devenir un « service de taxi » pour la Nasa, transportant des astronautes vers et depuis la station spatiale.

Vol raté

En 2019, Starliner n’a pas réussi à rejoindre la station spatiale lors de son premier vol d’essai sans équipage après avoir été en proie à des problèmes logiciels.

Mais le vaisseau spatial a réussi à revenir sur Terre deux jours après son lancement, atterrissant au port spatial de White Sands au Nouveau-Mexique.

Au cours des 18 derniers mois, les équipes de Boeing et de la Nasa ont travaillé ensemble pour résoudre les problèmes, ce qui a nécessité la prise de 80 actions correctives.

Après le test de préparation au vol de Starliner la semaine dernière, Kathy Lueders, directrice des vols spatiaux de la Nasa, a déclaré : « Après avoir examiné les données de l’équipe et l’état de préparation de toutes les parties, tout le monde a dit » allez « pour le lancement. »

Pendant ce temps, la société aérospatiale rivale SpaceX a déjà emmené trois équipages d’astronautes dans la station spatiale, en utilisant sa capsule Crew Dragon.

L’année dernière, la société d’Elon Musk est entrée dans l’histoire en transportant les astronautes de la Nasa Robert Behnken et Douglas Hurley vers la station spatiale et retour, devenant ainsi la première entreprise privée à envoyer des humains en orbite terrestre basse.

Depuis la fin de son programme de navette spatiale en 2011, la Nasa dépend de l’agence spatiale russe Roscosmos pour envoyer ses astronautes dans la station spatiale.

En 2014, la Nasa a attribué des contrats à SpaceX et Boeing pour fournir des services de lancement en équipage à la station spatiale dans le cadre de son programme d’équipage commercial.

Atteindre le Starliner

Starliner sera hissé dans l’espace sur une fusée Atlas V exploitée par la société américaine de lancement spatial United Launch Alliance (ULA).

En plus des fournitures et de l’équipement, un mannequin nommé Rosie the Rocketeer voyagera également à bord du vaisseau spatial.

Elle sera attachée dans le siège du commandant de Starliner et son objectif principal sera d’aider à maintenir le centre de gravité du vaisseau spatial.

Rosie sera vêtue de la combinaison spatiale bleu vif de Boeing, la même que celle que porteront les astronautes lorsqu’ils voleront sur le Starliner.

Comme le Crew Dragon de SpaceX, la capsule Starliner est réutilisable mais aurait la capacité de voler jusqu’à 10 missions, contre cinq pour Crew Dragon.

Mais alors que SpaceX a opté pour des atterrissages océaniques, le vaisseau spatial de Boeing atterrira sur l’un de ses cinq sites dans l’ouest des États-Unis.

Boeing a déclaré que cette méthode d’atterrissage « permet un accès plus rapide à l’équipage et au fret, et rend plus efficace le retournement des capsules pour d’autres missions ».

Pendant ce temps, la Nasa a déjà sélectionné les deux premiers groupes d’astronautes pour voyager à bord du Starliner.

Mike Fincke, Nicole Mann et Barry « Butch » Wilmore devraient être les premiers astronautes à se lancer dans l’espace à bord du Starliner dans le cadre de la mission Crew Flight Test.

Il s’agira essentiellement d’une mission de démonstration pour montrer la capacité de Boeing à transporter des astronautes vers la station spatiale et à revenir en toute sécurité.

En cas de succès, les astronautes Sunita Williams, Josh Cassada et Jeanette Epps participeront ensuite à la toute première mission opérationnelle en équipage de Boeing vers la station spatiale.

Boeing s’apprête à tenter son deuxième vol sans équipage vers la Station spatiale internationale Crédit : AFP

La capsule spatiale transportera des fournitures et des équipements de test vers l’ISS, qui orbite à environ 250 milles au-dessus de la Terre Crédit : Reuters

