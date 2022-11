La capsule de la NASA bourdonne la lune, dernière grande étape avant l’orbite lunaire

CAP CANAVERAL, Floride (AP) – La capsule Orion de la NASA a atteint la lune lundi, fouettant l’arrière et passant à moins de 80 miles (128 kilomètres) en route vers une orbite lunaire record.

L’approche rapprochée s’est produite alors que la capsule de l’équipage et ses trois mannequins de test se trouvaient de l’autre côté de la lune. En raison de la panne de communication d’une demi-heure, les contrôleurs de vol à Houston ne savaient pas si la mise à feu critique du moteur s’était bien déroulée jusqu’à ce que la capsule sorte de derrière la lune, à plus de 232 000 milles (375 000 kilomètres) de la Terre.

C’est la première fois qu’une capsule visite la Lune depuis le programme Apollo de la NASA il y a 50 ans, et a représenté une étape importante dans le vol d’essai de 4,1 milliards de dollars qui a débuté mercredi dernier. La trajectoire de vol d’Orion l’a amené au-dessus des sites d’atterrissage d’Apollo 11, 12 et 14 – les trois premiers atterrissages lunaires de l’humanité.

La lune apparaissait de plus en plus grande dans la vidéo diffusée plus tôt dans la matinée, alors que la capsule fermait les derniers milliers de kilomètres depuis son décollage mercredi dernier du Kennedy Space Center en Floride, au sommet de la fusée la plus puissante jamais construite par la NASA.

“C’est l’un de ces jours auxquels vous pensez et dont vous parlez depuis très, très longtemps”, a déclaré le directeur de vol Zeb Scoville en attendant de reprendre contact.

Alors que la capsule se balançait derrière la lune, les caméras embarquées ont renvoyé une image de la Terre – un point bleu entouré de noirceur

Orion devait lancer une fronde autour de la lune pour prendre suffisamment de vitesse pour entrer dans l’orbite lunaire balayée et déséquilibrée. Si tout continue à bien se passer, un autre tir moteur placera la capsule sur cette orbite vendredi.

Le week-end prochain, Orion battra le record de distance de la NASA pour un vaisseau spatial conçu pour les astronautes – près de 250 000 miles (400 000 kilomètres) de la Terre, établi par Apollo 13 en 1970. Et il continuera, atteignant une distance maximale de la Terre lundi prochain à près de 270 000 milles (433 000 kilomètres).

La capsule passera près d’une semaine en orbite lunaire, avant de rentrer chez elle. Un splashdown du Pacifique est prévu pour le 11 décembre.

Orion n’a pas d’atterrisseur lunaire ; un atterrissage ne viendra pas avant que les astronautes de la NASA ne tentent un atterrissage lunaire en 2025 avec le Starship de SpaceX. Avant cela, cependant, les astronautes s’attacheront à Orion pour un tour de la lune dès 2024.

Les responsables de la NASA étaient ravis du déroulement de la mission. La fusée Space Launch System a extrêmement bien fonctionné à ses débuts, ont-ils déclaré aux journalistes à la fin de la semaine dernière.

La fusée de 322 pieds (98 mètres) a toutefois causé plus de dégâts que prévu sur la rampe de lancement du Kennedy Space Center. La force des 8,8 millions de livres (4 millions de kilogrammes) de poussée au décollage était si grande qu’elle a arraché les portes anti-souffle de l’ascenseur. ___

Le département de la santé et des sciences de l’Associated Press reçoit le soutien du département d’éducation scientifique de l’Institut médical Howard Hughes. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Marcia Dunn, Associated Press