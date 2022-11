La capsule Artemis Orion vole par la lune dans un développement tant attendu pour la NASA

La capsule Orion de la NASA a atteint la lune lundi, fouettant de l’autre côté et bourdonnant la surface lunaire sur son chemin vers une orbite record avec des mannequins de test assis pour les astronautes.

C’est la première fois qu’une capsule américaine visite la Lune depuis le programme Apollo de la NASA il y a 50 ans, et représente une étape importante dans le vol d’essai de 4,1 milliards de dollars américains qui a débuté mercredi dernier.

L’approche rapprochée de 128 kilomètres s’est produite alors que la capsule de l’équipage et ses trois mannequins câblés se trouvaient de l’autre côté de la lune. En raison d’une panne de communication d’une demi-heure, les contrôleurs de vol à Houston ne savaient pas si la mise à feu critique du moteur s’était bien déroulée jusqu’à ce que la capsule sorte de derrière la lune, à 370 000 kilomètres de la Terre.

Les caméras de la capsule ont renvoyé une image du monde – un petit orbe bleu entouré de noirceur.

“Notre point bleu pâle et ses huit milliards d’habitants humains sont maintenant en vue”, a déclaré Sandra Jones, commentatrice de Mission Control.

REGARDER | De grands espoirs pour Artemis, malgré les retards et les dépassements budgétaires :

La NASA lance avec succès la fusée lunaire Artemis I La mission Artemis I de la NASA s’est envolée vers la Lune depuis Cap Canaveral, en Floride. Il s’agit d’une mission d’essai sans équipage, mais en cas de succès, un astronaute canadien sera à bord pour le prochain vol.

La capsule a accéléré bien au-delà de 8 000 km/h lorsqu’elle a retrouvé le contact radio, a indiqué la NASA. Moins d’une heure plus tard, Orion planait au-dessus de Tranquility Base, où Neil Armstrong et Buzz Aldrin ont atterri le 20 juillet 1969.

“C’est l’un de ces jours auxquels vous pensez et dont vous parlez depuis très, très longtemps”, a déclaré le directeur de vol Zeb Scoville.

Un vol habité autour de la Lune pourrait avoir lieu en 2024

Plus tôt dans la matinée, la lune était de plus en plus grande dans la vidéo, alors que la capsule fermait les derniers milliers de kilomètres depuis son décollage du Kennedy Space Center en Floride au sommet de la fusée la plus puissante jamais construite par la NASA.

Orion devait lancer une fronde autour de la lune pour prendre suffisamment de vitesse pour entrer dans l’orbite lunaire balayée et déséquilibrée. Les contrôleurs de vol ont évalué les données renvoyées pour déterminer si l’allumage du moteur s’est déroulé comme prévu. Un autre tir placera la capsule sur cette orbite allongée vendredi.

Le week-end prochain, Orion battra le record de distance de la NASA pour un vaisseau spatial conçu pour les astronautes – près de 400 000 kilomètres de la Terre, établi par Apollo 13 en 1970. Et il continuera, atteignant une distance maximale de la Terre lundi prochain à près de 433 000 kilomètres.

La capsule passera près d’une semaine en orbite lunaire, avant de rentrer chez elle. Un splashdown du Pacifique est prévu pour le 11 décembre.

REGARDER | Un astronaute canadien attendu pour la mission Artemis avec équipage :

Le rôle du Canada dans les voyages planifiés vers la lune L’astronaute canadien Jeremy Hansen décrit les rôles clés du Canada dans les nouvelles missions sur la Lune, de la « technologie étonnante » à l’expertise « de niche » dans la livraison en constante évolution de la nourriture et des soins de santé.

Orion n’a pas d’atterrisseur lunaire ; un atterrissage ne viendra pas avant que les astronautes de la NASA ne tentent un atterrissage lunaire en 2025 avec le Starship de SpaceX. Avant cela, les astronautes s’attacheront à Orion pour un tour de la lune dès 2024.

Les responsables de la NASA étaient ravis du déroulement de la mission. La fusée Space Launch System a extrêmement bien fonctionné à ses débuts, ont-ils déclaré aux journalistes à la fin de la semaine dernière.

La fusée de 98 mètres a toutefois causé plus de dégâts que prévu sur la rampe de lancement du Kennedy Space Center. La force des quatre millions de kilogrammes de poussée au décollage était si grande qu’elle a arraché les portes anti-souffle de l’ascenseur.