La capside du VIH imite l’engagement de la caryophérine des nucléoporines FG

Constructions

Nup42, Nup50, Nup54, Nup62, Nup88, Nup133 et Nup214 dans le vecteur maître de passerelle pDONR221 ont été achetés auprès de DNASU et clonés dans le vecteur d’expression cellule = libre pCellFree_03 (réf. 55), en utilisant la méthode Gateway, pour produire des protéines de fusion avec une étiquette GFP N-terminale (voir le tableau supplémentaire 2 pour plus de détails). Nup35, Nup58, Nup98, Nup358 et Pom121 ont été clonés à partir d’ADN complémentaire (ADNc) préparé à partir de cellules HEK293T. En bref, l’ARN a été extrait à l’aide d’un mini kit d’ARN Isolate II (Bioline) et l’ADNc a été synthétisé à l’aide d’amorces oligo (dT) et de SuperScript IV (Thermo Fisher Scientific). Les gènes cibles ont ensuite été clonés dans pCellFree_03 en utilisant le protocole d’assemblage Gibson (New England Biolabs). Les fragments Nup98 et Pom121 ont été achetés sous forme de gBlocks auprès d’IDT et clonés dans pCellFree_03. Les vecteurs pET28a contenant des fragments mCherry2-Nup98, ainsi que les vecteurs pGEX-6P-3 contenant importin-α, TNPO1 et TNPO3 ont été achetés auprès de GenScript. Les lignées cellulaires (HEK239T) n’ont été utilisées que pour la préparation de l’ADNc dans cette étude, l’identité des gènes étant ensuite confirmée par le séquençage de Sanger.

Expression et purification des protéines

Protéines CA du VIH-1

Les protéines CA du VIH-1 (K158C, A204C, R18G/A204C, N57D/A204C, N74D/A204C, N77V/A204C) ont été exprimées dans Escherichia coli Cellules C41 ou Rosetta2 et purifiées comme décrit précédemment56. Le VIH-1 CA K158C a été marqué avec Alexa Fluor 568-C5-maléimide (AF568, Thermo Fisher Scientific, A20341) et mélangé dans un rapport d’environ 1:200 avec du HIV-1 CA A204C non marqué avant l’assemblage. L’assemblage du réseau CA a été réalisé comme décrit par Lau et al. 17 avec la modification d’une incubation de 15 minutes à 37 ° C et aucune incubation d’une nuit. Californie hexamère CALIFORNIE hexamère -mCherry et CA-mCherry ont été purifiés sur la base des protocoles décrits précédemment27. En bref, CA hexamère CALIFORNIE hexamère -mCherry (pOPT) et CA-mCherry (pET21a) ont été exprimés dans E. coli Cellules C41. Les cellules ont été cultivées à 37 ° C, l’expression des protéines a été induite avec 0, 5 mM d’isopropyl β-d-1-thiogalactopyranoside (IPTG) à une densité optique de 0,6, et la croissance cellulaire s’est poursuivie pendant une nuit à 18 °C. Des cellules ont été collectées (4 000g, 10 min, 4 ° C), et les culots cellulaires ont été remis en suspension dans un tampon de lyse (tampon de purification 50 mM Tris pH 8, 50 mM NaCl, 2 mM dithiothréitol (DTT); + inhibiteur de protéase complet sans EDTA (Roche)) et lysé par sonication. Le lysat a été épuré par centrifugation (16 000g, 60 min, 4 °C), et une précipitation au sulfate d’ammonium (20 % p/v) a été réalisée sur la fraction soluble. Après agitation pendant 30 min à 4 °C, le matériau précipité a été pelleté (16 000g, 20 minutes, 4 °C). Californie hexamère a été purifié davantage en remettant le culot en suspension dans 100 mM d’acide citrique pH 4,5, 2 mM de DTT et dialysé trois fois contre le même tampon. La protéine précipitée a été agglomérée (16 000g, 20 min, 4 °C), et la fraction soluble a été collectée pour une purification ultérieure. Californie hexamère -mCherry et CA-mCherry n’ont pas pu être purifiés par précipitation à l’acide citrique en raison d’une éventuelle perte de fluorescence de mCherry. Les culots précipités au sulfate d’ammonium ont été remis en suspension dans 8 ml de tampon de purification par litre de culture, passés sur une colonne Hi-TRAP Q de 20 ml dans un tampon de purification et élués dans un gradient de 1 à 100 % avec du tampon B (Tris 50 mM pH 8, NaCl 500 mM). Les fractions contenant des protéines ont été regroupées.

CA-mCherry a été purifié davantage par filtration sur gel (Superdex 200 dans un tampon de purification) et les fractions contenant des protéines propres ont été regroupées et congelées pour être stockées à -80 ° C.

Pour assembler le CA hexamérique réticulé final hexamère -mCherry, Californie hexamère et CA hexamère -mCherry ont été mélangés dans un rapport 5:1 et assemblés au moyen des étapes de dialyse suivantes : deux fois contre 50 mM de Tris pH 8, 1 000 mM de NaCl, 2 mM de DTT ; deux fois contre Tris 50 mM pH 8, NaCl 1 000 mM ; et deux fois contre Tris 50 mM pH 8, NaCl 40 mM. Le CA assemblé hexamère -mCherry a finalement été purifié par filtration sur gel (S200) et des fractions contenant du CA hexamère hexamère -mCherry transportant un mCherry ont été regroupés et congelés instantanément pour être stockés à -80 ° C.

Expression acellulaire

L’expression acellulaire des protéines de fusion GFP a été réalisée comme décrit par Lau et al.17. Brièvement Leishmanie tarentolae l’extrait a été complété avec RnaseOUT (1: 1 000, Invitrogen) sur de la glace. Plasmides pCellFree_03-Nup (150 ng μl−1) ont ensuite été ajoutés au mélange d’expression, suivi d’une incubation à 27 ° C pendant 3 h. Après l’incubation, l’extrait non dilué a été mélangé dans un rapport 1: 1 avec un tampon de chargement NuPAGE LDS (Thermo Fisher Scientific), du DTT 10 mM, et la pureté et la dégradation du Nup exprimé ont été évaluées par électrophorèse sur gel de polyacrylamide de dodécylsulfate de sodium en fluorescence sur gel.

Importine-β, IBB-mCherry, Nup98

La protéine mCherry a été aimablement fournie par J. Goyette. L’importine-β et l’IBB-mCherry dans pET11a (GenScript) ont été exprimées sous forme de protéines de fusion His dans E. coli Cellules Rosetta2. Les cellules ont été cultivées à 37 ° C, l’expression des protéines a été induite avec 0, 5 mM d’IPTG à une densité optique de 0, 6 et la croissance cellulaire s’est poursuivie pendant la nuit à 18 ° C. Des cellules ont été collectées (4 000g, 10 min, 4 ° C), et les culots cellulaires ont été remis en suspension dans un tampon de lyse (tampon de purification : Tris 20 mM pH 7,5, NaCl 150 mM, DTT 2 mM ; + inhibiteur de protéase complet sans EDTA (Roche)) et lysés par sonication. Le lysat a été épuré par centrifugation (16 000g, 45 min, 4 ° C), et le surnageant a été lié à des billes de Ni (Ni Sepharose High Performance, Cytiva) préincubées dans un tampon de purification ; Ensuite, de l’imidazole a été ajouté à la suspension protéine-Ni jusqu’à une concentration finale de 10 mM, et le mélange a été incubé pendant 2 h à 4 ° C. Les billes ont été lavées avec 20 volumes de colonne de tampon de lavage (tampon de purification + imidazole 20 mM) et éluées par fractions de 2 ml avec un tampon d’élution (tampon de purification + imidazole 500 mM). Les fractions contenant des protéines ont été regroupées et le clivage de l’étiquette His a été réalisé avec TEV (IBB-mCherry) ou SUMO (importine-β) en dialyse pendant une nuit contre un tampon de clivage TEV (Tris 50 mM pH 7,5, DTT 1 mM) ou Tampon de clivage SUMO (Tris 50 mM pH 7,5, NaCl 150 mM, DTT 1 mM). Les protéines clivées ont été ajoutées aux billes de Ni et le flux a été collecté. Les protéines ont finalement été purifiées par chromatographie d’exclusion de taille (SEC ; Hi Load16/60 Superdex 200) dans un tampon de purification. Les fractions protéiques propres ont été regroupées et congelées instantanément pour être conservées à -80 ° C. Nup98 dans pET28a a été purifié comme décrit ci-dessus avec les modifications suivantes : les tampons utilisés étaient un tampon de purification (GuHCl 6 M, TrisHCl 50 mM pH 7,5, DTT 2 mM), un tampon de lavage (GuHCl 6 M, imidazole 20 mM pH 8) et une élution. tampon (GuHCl 500 mM, imidazole 500 mM pH 8). Après induction avec IPTG, les cellules ont été cultivées davantage pendant 3 h à 30 ° C avant d’être collectées. Une pureté suffisante de la protéine a été obtenue par chromatographie d’affinité ; par conséquent, aucune SEC n’a été réalisée. La balise His n’a pas été supprimée. La suspension protéine – Ni a été stockée à 4 ° C pour les tests de séparation de phases.

Importine-α, TNPO1, TNPO3

Importin-α, TNPO1 et TNPO3 ont été exprimés sous forme de protéines de fusion GST provenant de E. coli Cellules Rosetta2, comme décrit ci-dessus pour l’importine-β et l’IBB-mCherry. Les culots cellulaires ont ensuite été remis en suspension dans 25 mM de Tris pH 7, 5, 500 mM de NaCl, 1 mM de DTT, 10% de glycérol et 1 × inhibiteur de protéase complet sans EDTA (Roche) et lysés par sonication. Les lysats cellulaires ont été soumis à une centrifugation (18 000g, 60 min, 4 °C). Les lysats clarifiés ont été liés à la résine GSH et lavés avec du Tris 25 mM pH 7,5, du NaCl 150 mM, du DTT 1 mM, du glycérol à 10 %. Le clivage sur colonne de l’étiquette GST a été réalisé avec PreScission Protease. Les protéines clivées ont été soumises à la SEC sur un Superdex 200 26/600 (Cytiva) et équilibrées dans 50 mM de Tris pH 7,5, 200 mM de NaCl, 1 mM de DTT, 10 % de glycérol. Les protéines éluées ont été concentrées, congelées et conservées à – 80 °C.

Spectroscopie de fluctuation de fluorescence

FFS a été réalisé comme décrit par Lau et al.17. En bref, des protéines GFP-Nup exprimées sans cellules (environ 50 nM ; équivalent à environ 2 500 photons) ou des peptides AF488 (100 nM) ont été mélangés avec des assemblages AF568-HIV-1 CA (12 μM) dans du Tris 50 mM, pH 8. , NaCl 150 mM. Les traces de fluorescence ont été enregistrées pendant 15 s par trace dans des bacs de 1 ms à l’aide d’un étage de balayage fonctionnant à 1 μm s−1. En règle générale, les mesures étaient répétées 10 à 15 fois par échantillon.

Détermination du nombre de FG en accessibilité relative aux solvants

L’accessibilité du motif FG a été déterminée en calculant l’accessibilité relative au solvant (RSA) par résidu à partir des structures AlphaFoldDB afin de déterminer l’ordre et le désordre.57. L’ordre et le désordre basés sur RSA pour tous les Nups, à l’exception de Nup358, ont été accessibles via Mobi-DB.58.

En raison de la longueur de Nup358, les prédictions d’AlphaFold2 ont été effectuées sous forme de trois sections contenant du FG (982-2004, 2005-3043 et 3058-3224), avec leur propension aux troubles basée sur le RSA par résidu calculée localement. Les désignations binaires d’ordre et de désordre ont été attribuées à l’aide d’un seuil optimisé sur les données de l’évaluation critique du trouble intrinsèque aux protéines (CAID) (0,581).57.

Séparation de phases

Pour les tests de séparation de phases, la suspension de Ni saturée par Nup98 (« Expression et purification des protéines » ; capacité de liaison de Nup98, perles de Ni 40 mg ml−1 milieu) a été mélangé avec Alexa Fluor 488-C5-maléimide (AF488, Thermo Fisher Scientific ; concentration finale 10 µM), suivi d’une incubation pendant 5 min. Nous avons visé le moins de marquage possible avec AF488 avec suffisamment de signal sur bruit pour éviter les effets confondants du fluorophore pour la séparation de phases. La suspension a été lavée avec 10 volumes de colonne de tampon de lavage 2 (GuHCl 500 mM, imidazole 20 mM pH 8) + DTT 2 mM, suivi d’une deuxième étape de lavage avec du tampon de lavage 2 sans DTT pour éliminer le DTT et le fluorophore résiduel. La protéine marquée a été éluée avec un tampon d’élution pour une concentration finale en protéine d’environ 4 mg ml−1 (estimé à partir d’une électrophorèse sur gel de polyacrylamide de dodécylsulfate de sodium par rapport à un standard d’albumine sérique bovine), et une séparation de phases de Nup98 a été induite…