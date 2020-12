La Hongrie et la Pologne obligeant l’UE à abandonner son conditionnement de l’allégement Covid-19 sur les normes de «l’état de droit» visant à contrôler leurs politiques a irrité le financier international George Soros, qui l’a qualifié de capitulation allemande.

La Commission européenne a initialement imposé «Exigences de l’état de droit» sur les États membres pour le décaissement des fonds de relèvement en cas de pandémie. La mesure a été considérée comme une méthode de pression sur Budapest et Varsovie, qui étaient en désaccord avec Bruxelles sur leurs lois sur les médias, le pouvoir judiciaire et les droits LGBTQI +, entre autres. La Hongrie et la Pologne ont répondu en menaçant de mettre leur veto sur l’ensemble du budget septennal de l’UE, ce qui a incité Bruxelles à reculer.

Pour Soros, le citoyen américain d’origine hongroise qui finance les causes de la « société ouverte » dans le monde, c’était «Le pire de tous les mondes possibles», et équivalait à un « abandon » par la chancelière allemande Angela Merkel, selon un éditorial du Project Syndicate publié jeudi.

Merkel «Cédé à l’extorsion hongroise et polonaise», Soros a écrit, accusant personnellement le chancelier allemand du résultat des pourparlers. Elle est « Quelque chose du seul principal décideur de l’UE, » a-t-il soutenu, avec le président français Emmanuel Macron «Temporairement distrait par la question de la laïcité», comme Soros a décrit par euphémisme les malheurs du pays avec le terrorisme islamiste.

La Pologne et la Hongrie sont « Défier effrontément les valeurs sur lesquelles l’Union européenne a été construite », Soros a argumenté.

Tout en étiquetant le gouvernement polonais du droit et de la justice (PiS) « intolérant, » une grande partie du vitriol de Soros était réservée au Premier ministre hongrois Viktor Orban, dont «Régime kleptocratique» il alléguait «A volé et détourné de vastes sommes au cours de sa décennie au pouvoir.»

Le gouvernement d’Orban a sévi contre les ONG, les universités et d’autres projets de Soros en Hongrie au cours de la dernière décennie. Le financier s’est tourné vers Bruxelles pour obtenir de l’aide et, en octobre, la Cour européenne de justice a cherché à annuler la réforme de l’éducation hongroise qui a contraint Soros à déplacer son université d’Europe centrale en Autriche.

Budapest a riposté en accusant l’UE de «Exécuter le plan Soros» avec ses conditions budgétaires, et en essayant de «Chantage et pression des États membres dissidents pour qu’ils se rallient», Le porte-parole du gouvernement Zoltan Kovacs a écrit le mois dernier.

Soros a conclu son éditorial du 10 décembre en déclarant que tout ce qu’il peut faire est «Exprimez l’indignation morale que doivent ressentir les personnes qui croient en l’UE en tant que protectrice des valeurs européennes et universelles.» C’est un peu facétieux, étant donné les milliards de dollars dont il dispose pour influencer les législateurs et financer les médias et les groupes de pression.

Lorsque le commissaire à la culture hongroise Szilard Demeter a écrit un éditorial le mois dernier, l’Europe a décrit «La chambre à gaz de George Soros» et a appelé le financier «Le Führer libéral», les politiciens de l’opposition ont appelé à son licenciement tandis que le Comité juif américain en Europe centrale et le Comité international d’Auschwitz ont exigé des excuses.

«Le gaz toxique s’écoule de la capsule d’une société multiculturelle ouverte, ce qui est mortel pour le mode de vie européen», Demeter avait écrit dans l’article, qu’il a été contraint de retirer, ainsi que de supprimer ses réseaux sociaux.

