La capitalisation boursière de la crypto dépasse 1 billion de dollars pour la première fois

La valeur marchande totale de toutes les crypto-monnaies a dépassé 1000 milliards de dollars pour la première fois jeudi alors que Bitcoin a atteint un niveau record, selon les données des traqueurs de pièces cryptographiques CoinMarketCap et CoinGecko.

Le Bitcoin a bondi de plus de 900% à 38655 $ jeudi, contre 3850 $ en mars, alors que les gouvernements accélèrent pour atténuer l’impact économique de la coronavirus. Cela a fait craindre une hausse de l’inflation et une dépréciation du dollar américain.

La crypto-monnaie gagne également du terrain auprès d’investisseurs plus traditionnels qui sont de plus en plus convaincus que Bitcoin sera un actif durable, et non une bulle spéculative comme le craignent certains analystes et investisseurs.

Sergey Nazarov, co-fondateur de Chainlink, un réseau décentralisé qui fournit des données à des contrats intelligents sur la blockchain, a déclaré qu’il y avait un «manque de confiance dans les institutions traditionnelles qui conduit ce grand rassemblement vers les crypto-actifs.

«Alors que les étrangers peuvent considérer l’industrie de la crypto-monnaie évaluée à plus de 1 billion de dollars comme une étape incroyablement significative, en réalité, notre espace est encore à l’un de ses tout premiers stades de développement et de croissance», a déclaré Nazarov.

La capitalisation boursière de toutes les crypto-monnaies a augmenté de 10% à 1,042 billion de dollars jeudi, selon les données de CoinMarketCap. Le Bitcoin représente environ 69% de la capitalisation boursière totale du total. Il est suivi par Ethereum avec une part de 13%.