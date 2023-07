La capitalisation boursière d’Apple dépasse les 3 000 milliards de dollars en début de séance

Pomme La capitalisation boursière de a dépassé 3 000 milliards de dollars lors de la négociation avant la commercialisation vendredi, alors que les actions ont grimpé d’environ 0,93 % pour atteindre un nouveau sommet et ont dépassé le prix de 190,73 $ requis pour atteindre le cap, selon le dernier décompte des actions de CNBC.

Apple a été la première entreprise à atteindre une capitalisation boursière de 3 billions de dollars lors des échanges intrajournaliers en janvier 2022, mais elle n’a pas réussi à clôturer à ce niveau. Il a une autre chance de le faire vendredi.

Cela montre que les investisseurs restent optimistes sur les actions et le portefeuille de produits et services d’Apple, malgré l’avertissement de la société en mai selon lequel son chiffre d’affaires du trimestre en cours devrait chuter d’environ 3 %.

Les investisseurs voient l’entreprise comme l’un des points forts d’une année de turbulences dans le domaine de la technologie, les géants de la technologie s’engageant à « faire plus avec moins » au cours d’une « année d’efficacité » et licenciant des milliers d’employés.

« Les ours et les sceptiques d’Apple continuent de se gratter la tête car beaucoup ont appelé à » l’histoire de la croissance brisée « d’Apple cette année dans un contexte plus difficile dans lequel nous croyons fermement que c’est exactement le contraire qui s’est produit avec Cupertino se dirigeant vers une renaissance massive de la croissance au cours de la prochaine 12 à 18 mois », a déclaré Dan Ives de Wedbush dans une note vendredi.

« À notre avis, la rue a gravement sous-estimé l’opportunité de mise à niveau massive de la base installée autour de l’iPhone 14 et maintenant un mini super cycle iPhone 15 devant avec environ 25% de la clientèle dorée d’Apple qui n’a pas mis à niveau ses iPhones depuis plus de 4 ans », a-t-il ajouté.

Les actions d’Apple ont augmenté d’environ 46 % depuis le début de l’année.