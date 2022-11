La capitale ukrainienne en mode survie après le dernier barrage de missiles russes : les habitants sans eau ni électricité

La capitale ukrainienne de Kyiv est en mode survie après qu’une série brutale d’attaques aériennes russes a laissé la plupart des citoyens sans électricité, sans eau potable ou les deux.

Environ 70% de la ville s’est retrouvée sans électricité jeudi matin après le dernier barrage de missiles de la Russie, ont déclaré des responsables.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré jeudi que le processus de restauration dans la capitale et les autres zones touchées se poursuivait et que les responsables se concentraient sur “le rétablissement progressif de l’électricité, du chauffage, de l’approvisionnement en eau et des communications”.

“La situation la plus difficile se situe dans les régions de Kyiv, Kirovohrad, Dnipropetrovsk, Lviv, Poltava et Kharkiv. Mais en plus de l’approvisionnement en électricité des infrastructures critiques, nous fournissons également l’approvisionnement en eau et en chauffage”, a déclaré Zelenskyy lors de son discours nocturne.

MOSCOU CONDAMNE LA RÉPONSE DES ÉTATS-UNIS AUX CRIMES DE GUERRE ALLÉGUÉS CONTRE DES SOLDATS RUSSES EN UKRAINE

Il a également déclaré que les zones qui ont subi des pannes complètes lorsque les forces russes ont ciblé l’infrastructure électrique de l’Ukraine sont en train de reprendre le pouvoir.

“Chaque heure, nous rétablissons le courant pour de nouveaux consommateurs”, a-t-il déclaré. “Les travailleurs de l’énergie, les travailleurs des services publics, les entreprises – tout le monde fait sa part pour redonner de la lumière. C’est vraiment une tâche nationale – l’Ukraine y travaille aussi unie que possible.”

Les résidents ont été contraints de trouver un abri et de la chaleur là où ils le pouvaient, y compris des restaurants et des installations qui sont sortis indemnes de l’attaque.

Oleksiy Rashchupkin, un habitant de Kyiv âgé de 39 ans, a déclaré qu’il avait perdu l’électricité lors de l’attaque mais qu’il avait pu trouver un café ouvert avec électricité.

“Je suis ici parce qu’il y a du chauffage, du café et de la lumière”, a-t-il déclaré à l’Associated Press. “Voici la vie.”

À Kyiv, où certains habitants ont été contraints d’utiliser des seaux pour recueillir l’eau de pluie potable, les prochains mois d’hiver apportent un tout nouveau défi, mais leur détermination est incontestée.

Les Ukrainiens disent que les attaques du président russe Vladimir Poutine ne les briseront pas.

“Personne ne compromettra sa volonté et ses principes juste pour l’électricité”, a déclaré Alina Dubeiko, 34 ans, qui était également sans électricité, chauffage et eau à la maison.

DES GRÈVES À L’HÔPITAL D’UKRAINE TUENT UN BÉBÉ DE 2 JOURS, DISENT LES OFFICIELS

Alors que l’invasion russe a franchi jeudi la barre des neuf mois, Dubeiko a déclaré qu’elle préférait rester sans électricité plutôt que de devoir vivre sous le règne de la Russie.

“Sans lumière ni toi [Putin]? Sans vous », a-t-elle dit, faisant écho aux commentaires de Zelenskky le 10 octobre, lorsque les barrages de missiles ont commencé.

Alors que Kyiv se redresse, d’autres villes, en particulier Kherson, ont subi les bombardements les plus violents depuis que les forces ukrainiennes l’ont repris il y a deux semaines.

L’attaque au missile de la Russie sur la ville a fait au moins cinq morts.

Des frappes nocturnes à l’extérieur de la ville de Zaporizhzhia ont détruit une maternité ukrainienne, tuant un bébé de 2 jours, ont déclaré des responsables.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“La nuit, des monstres russes ont lancé d’énormes roquettes sur la petite maternité de l’hôpital de Vilniansk. Le chagrin submerge nos cœurs – un bébé a été tué alors qu’il venait de voir la lumière du jour. Les sauveteurs travaillent sur le site”, a déclaré le gouverneur Oleksandr Starukh. a déclaré jeudi dans Telegram.

Les attaques de la Russie continuent de provoquer des pannes d’électricité dans tout le pays, bien qu’elle prétende cibler des infrastructures clés qui permettent à l’armée ukrainienne. Les responsables ukrainiens, cependant, affirment que les attaques de la Russie ont entraîné d’innombrables dommages dans les zones civiles, notamment les maisons, les routes, les hôpitaux et les écoles.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.