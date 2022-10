La capitale thaïlandaise en alerte pour les inondations alors que de fortes pluies sont attendues

BANGKOK – Les autorités thaïlandaises ont averti mercredi de possibles graves inondations dans la capitale et d’autres parties de la région centrale en raison des fortes pluies saisonnières attendues tout au long de la semaine. La situation est aggravée par un grand volume d’eau s’écoulant en aval des inondations dans les provinces du nord et des décharges des barrages remplis à pleine capacité.

Bangkok connaît des inondations depuis lundi alors que des pluies torrentielles se sont déversées sur la ville, avec environ 16 centimètres (6,3 pouces) enregistrés dans une zone en 24 heures. Cependant, les inondations s’étaient atténuées dans la plupart des régions mercredi matin.

Les responsables de la ville ont déclaré qu’ils prenaient plusieurs mesures pour faire face aux inondations, notamment en plaçant des sacs de sable le long des berges, en préparant des pompes à eau dans les tunnels de drainage et en ayant des camions militaires en attente pour transporter les navetteurs.

Le sous-gouverneur de Bangkok, Tawida Kamolvej, a déclaré que si les précipitations étaient élevées dans les jours à venir, de nombreuses zones seraient vulnérables car il faudrait des heures pour drainer l’eau dans la rivière Chao Phraya déjà gonflée qui traverse la ville.

“S’il est difficile de se rendre au travail et d’en revenir, nous demanderions aux entreprises et aux agences d’être flexibles sur les horaires de travail ou, si possible, d’envisager de travailler à domicile pour aider à réduire les embouteillages”, a déclaré Tawida lors d’une conférence de presse.

De nombreuses régions de la Thaïlande étaient déjà inondées par les pluies de mousson saisonnières lorsque les restes de la tempête tropicale Noru, qui avait auparavant traversé les Philippines et le Vietnam, ont balayé la dernière semaine de septembre. Le Département de la prévention et de l’atténuation des catastrophes a déclaré que plus de 41 000 ménages et au moins 22 provinces restent touchés par les inondations, bien que les conditions se soient améliorées dans quelques villes comme Chiang Mai.

L’agence de gestion des catastrophes a continué de prévoir de fortes pluies de mousson dans de nombreuses régions du pays, alors que les autorités ont averti que Bangkok et d’autres provinces le long du fleuve Chao Phraya pourraient faire face à des menaces plus graves car le volume d’eau s’écoulant de l’amont est supérieur à ce qui peut être contenu dans le rivière et barrages.

Au moins quatre des principaux barrages du pays sont en surcapacité et beaucoup d’autres approchent du niveau critique. Pour contrôler le débordement, les autorités sont obligées de déverser de l’eau, normalement dans les rivières, ce qui fait monter leur niveau.