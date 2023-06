La capitale suisse vote pour la cocaïne légale

Après avoir testé la vente contrôlée de cannabis, le parlement de la ville de Berne veut désormais donner accès aux habitants à des substances plus dures

Le conseil municipal de Berne a voté jeudi l’extension de la vente à l’essai de cannabis à la cocaïne. La drogue ne sera cependant pas immédiatement légalisée sans l’autorisation du gouvernement fédéral.

La motion, qui a été présentée par le parti Alternative Left, a été adoptée par 43 voix contre 18, a rapporté vendredi le journal suisse SRF. La motion a été combattue par des conseillers de centre-droit et religieux, mais soutenue par des gauchistes et certains membres du Parti social-démocrate de centre-gauche.

Berne a voté l’année dernière pour tester la vente contrôlée de cannabis et a obtenu l’autorisation du gouvernement fédéral le mois dernier. Les ventes de cannabis devraient commencer à Berne cet automne et ont déjà commencé à Bâle, Zurich et Lausanne.

Notant que le gouvernement fédéral n’a accepté d’autoriser les ventes de cannabis qu’après une pression importante de plusieurs villes, la directrice sociale de Berne, Franziska Teuscher, a déclaré que sa ville ne pousserait pas le gouvernement à agir sur la cocaïne, et que le vote de jeudi a plutôt envoyé un signal que la ville serait ouverte. à l’idée à l’avenir.

Une motion similaire a été rejetée par le conseil en 2019, la majorité social-démocrate affirmant qu’elle souhaitait acquérir de l’expérience dans la vente légale de cannabis avant de passer aux drogues plus dures.

La Suisse est un point chaud de la cocaïne, Addiction Switzerland estimant que cinq tonnes de poudre entrent dans le pays chaque année. Selon les données de l’UE, quatre villes suisses – Zurich, Bâle, Genève – se classent parmi les dix premières en Europe pour la consommation de cocaïne. La consommation dans toute l’Europe a augmenté au cours de la dernière décennie, les habitants de Berne ayant consommé plus de deux fois plus de cette substance l’an dernier qu’en 2012.