La capitale suédoise secouée par une vague de meurtres — RT World News

Trois personnes ont été tuées en moins de 12 heures, dont un rappeur exécuté sur un terrain de sport

Des gangs belligérants ont assassiné trois personnes en l’espace de 12 heures dans la capitale suédoise, Stockholm, entre mercredi et jeudi. Pour l’un des meurtres impliquant un attentat à la bombe dévastateur contre un immeuble résidentiel, le Premier ministre Ulf Kristersson s’est engagé à faire appel à l’armée.

La vague de meurtres a commencé mercredi soir avec la fusillade mortelle d’un homme de 18 ans sur un terrain de football au sud de Stockholm. La victime a été décrite comme un rappeur local populaire et le porte-parole de la police, Mats Eriksson, a déclaré aux journalistes que le meurtre, assimilé à une exécution, avait eu lieu alors que les enfants s’entraînaient.

Une vidéo du meurtre circule sur les réseaux sociaux, a déclaré Eriksson, ajoutant que la police recherchait plusieurs auteurs. Eriksson a déclaré que le meurtre pourrait être lié à une guerre de gangs en cours dans la ville.

Selon le journal suédois Aftonbladet, deux barons de la drogue issus de l’immigration – Rawa Majid, connu sous le nom de « Renard kurde », et Mikael Ahlström Tenezos, surnommé « Le Grec » – se disputent le contrôle du marché de la drogue. Après une série de fusillades en début d’année, le conflit entre les parties s’est apaisé. Cependant, un conflit interne entre Majid et l’un de ses associés, Ismail Abdo, a déclenché une nouvelle vague de violence et de meurtres.















Abdo aurait été à l’origine d’un attentat contre Majid en Turquie au début de l’été, auquel Majid aurait répondu en tuant la mère d’Abdo.

La police pense qu’un attentat à la bombe contre une maison à Uppsala, dans la banlieue de Stockholm, jeudi matin, visait l’un des proches de Majid. Cependant, l’appareil a été placé à côté d’une maison voisine et a tué une femme sans lien avec le gang.

Deux maisons ont été démolies lors de l’explosion tandis que plusieurs autres ont été endommagées. La police a arrêté deux suspects et enquête pour savoir si l’attentat à la bombe était lié au conflit Majid-Abdo.

Le troisième meurtre a eu lieu à minuit dans la banlieue de Jordbro. Les habitants ont déclaré avoir entendu jusqu’à une douzaine de coups de feu et les policiers arrivés sur les lieux ont trouvé deux hommes abattus, dont l’un est décédé des suites de ses blessures. Trois hommes ont été arrêtés et la fusillade fait l’objet d’une enquête pour établir des liens avec la guerre des gangs.

«Beaucoup de gens ont vu cela venir» Le Premier ministre suédois Ulf Kristersson a déclaré jeudi dans un discours. Soulignant que les fusillades mortelles ont triplé au cours de la dernière décennie, Kristersson a imputé la responsabilité à l’échec des politiques d’immigration des gouvernements précédents, qui ont vu le pays accueillir plus de 800 000 immigrants, principalement du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, entre 2015 et 2022.

En réponse aux derniers meurtres et à neuf autres fusillades mortelles survenues ce mois-ci, Kristersson a déclaré que son gouvernement déploierait l’armée pour « aider la police dans son travail contre les bandes criminelles. »