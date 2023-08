La capitale ravagée par les inondations du Vermont réfléchit à une reconstruction avec un œil sur le changement climatique

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

Une librairie bien-aimée de la petite capitale du Vermont a déménagé de l’autre côté de la rue vers un nouvel endroit plus éloigné de la rivière Winooski après qu’un embâcle a envoyé de l’eau de la rivière dans le magasin en 1992. Un magasin de fournitures de bureau et de cadeaux à proximité a fait de même en 2011 parce qu’il aimait un espace différent qui venait avec un bonus: il était plus haut et plus éloigné de la rivière.

Mais leurs déplacements vers des terrains plus élevés n’ont pas suffi à les sauver des inondations après que les pluies torrentielles de juillet ont provoqué ce que certains considéraient comme la pire catastrophe naturelle de l’État depuis une inondation de 1927 qui a tué des dizaines de personnes et provoqué des destructions généralisées. Certaines communautés ont subi des inondations plus graves cette année que lorsque la tempête tropicale Irene a ravagé le petit État montagneux en 2011.

« Je pense que la plupart des gens dans cette région étaient très préoccupés par le changement climatique, mais nous pensions aussi un peu que nous étions un peu plus en sécurité ici parce que nous n’avions pas vraiment subi les événements dramatiques que certaines autres régions du pays ont », a déclaré Rob Kasow, copropriétaire de Bear Pond Books. « Mais je pense que maintenant nous avons été un peu désabusés de l’idée que le Vermont est à l’abri du changement climatique. »

Désormais, les magasins, restaurants et entreprises, pour la plupart vidés, qui confèrent au centre-ville de Montpellier son charme, réfléchissent où et comment reconstruire à une époque où les conditions météorologiques extrêmes se produisent plus souvent. L’inondation du Vermont n’était que l’une des nombreuses inondations majeures dans le monde cet été qui, selon les scientifiques, sont de plus en plus probables en raison du changement climatique.

« Cela va certainement se reproduire », a déclaré Lauren Oates de Nature Conservancy of Vermont. « Ce n’est pas une question de si, mais quand et à quel point la prochaine fois. »

Deux personnes sont mortes dans l’inondation. Plus de 4 000 maisons et 800 entreprises ont signalé des dommages, bien que les responsables s’attendent à ce que ces chiffres augmentent à mesure que les dégâts sont comptabilisés.

De nombreuses communautés du Vermont – petites, rurales et montagneuses – ont grandi dans des vallées où les rivières étaient nécessaires pour transporter les marchandises. Des centaines d’années plus tard, cela signifie des routes et des voies navigables souvent proches les unes des autres, a déclaré la climatologue d’État Lesley-Ann Dupigny-Giroux.

« C’est une pièce qui ne va pas changer de sitôt », a déclaré Dupigny-Giroux. «Mais je pense qu’en termes de développement, en termes de peuplement, en termes de ce que nous faisons par rapport à ces routes et rivières, nous devons commencer à réfléchir de très près afin que nous puissions être un peu plus proactifs. ”

Après Irene, le Vermont a beaucoup dépensé pour reconstruire des routes, des ponts et d’autres infrastructures afin de mieux résister aux futures inondations. Mais une grande partie des pluies de juillet sont tombées ailleurs, et les responsables affirment que davantage de travaux de ce type sont nécessaires dans tout l’État.

Oates, de Nature Conservancy, a déclaré qu’une planification réfléchie est nécessaire pour simplement donner aux rivières plus de place pour inonder également.

« Il reste encore beaucoup à faire si nous voulons continuer à avoir nos villes et villages le long de nos rivières pour nous assurer que nous sommes tous mieux préparés, pour nous assurer que nos rivières ont plus d’espace pour se déplacer et libérer toutes leurs l’énergie potentielle ainsi que leur volume », a déclaré Oates.

Les tempêtes ont déversé jusqu’à deux mois de pluie en deux jours dans le Vermont, provoquant le débordement de la rivière dans les sous-sols et les premiers étages des entreprises et des maisons de Montpelier, et ont recouvert le centre-ville historique d’eau jusqu’à la taille. Les pluies ont arraché le bitume et emporté les chemins de terre pour couper certaines zones tout en inondant les communautés du sud du Vermont.

Après que l’eau se soit retirée à Montpellier, une ville de 8 000 habitants, les habitants de son centre-ville créatif et dynamique se sont retrouvés à faire le point après que beaucoup n’aient commencé que récemment à rebondir après la pandémie de COVID-19. Certains remboursent encore les prêts qui leur ont permis de traverser cette épreuve. La plupart n’avaient pas d’assurance contre les inondations.

Chez Bear Pond Books, des dizaines de livres trempés gisaient dans la boue, le limon et les débris sur le sol après l’inondation. Les bénévoles et le personnel ont aidé à rassembler les livres endommagés en un gros tas et à pelleter la boue. Comme dans d’autres entreprises, les panneaux muraux et le revêtement de sol ont été enlevés pour éviter la moisissure.

Après avoir été frappé par Irene et COVID-19, Kasow a décrit la dernière catastrophe comme « un peu comme un épuisement sourd ». La retraite ne cesse de s’éloigner, dit-il.

« Cela sape votre énergie de devoir constamment reconstruire tous les deux ans ou réinventer ou réinvestir », a déclaré Kasow.

De nombreuses entreprises ont déclaré qu’elles prévoyaient de réduire leur vulnérabilité aux futures inondations en déplaçant les services publics à l’étage et en n’utilisant plus leurs sous-sols pour le stockage. Certains peuvent déménager dans d’autres espaces.

Cela inclut Jenny Sebold, propriétaire de la boutique de vêtements et de cadeaux Rebel Heart et de Pink Shutter Flowers, qui l’a qualifiée de « dévastatrice » de voir ses entreprises éventrées. La semaine dernière, elle a sorti un dernier morceau d’isolant portant déjà les traces noires de moisissure et a regardé par un trou dans le mur. Elle pouvait voir la rivière à travers un autre trou dans le sol.

Glenn Sturgis, propriétaire de Capitol Copy, a perdu environ 150 000 $ en équipement qui, selon lui, coûterait près du double à remplacer. À 67 ans, il avait prévu de vendre l’entreprise l’année prochaine. Maintenant, il va tout simplement s’en aller.

Il a dit qu’il espérait que le financement serait utilisé pour prévenir ou faire face aux inondations plutôt que simplement pour reconstruire.

« Je ne sais pas comment vous faites cela avec une ville de cet âge, et ces bâtiments et c’est juste sur la rivière », a-t-il déclaré.

Lui et sa femme faisaient tout le temps des achats au centre-ville, adoraient avoir une librairie indépendante et souhaitaient que les entreprises reviennent, a-t-il déclaré. « Et ils reviendront, mais ça doit devenir difficile pour les gens qui ont dû traverser cela plusieurs fois », a-t-il déclaré.

L’État a mis 20 millions de dollars en subventions à la disposition des entreprises cherchant à reconstruire, plafonnées à 20 000 dollars chacune. Le gouverneur républicain Scott a déclaré qu’il savait que ce n’était pas assez d’argent pour aider tout le monde. Les entreprises ne sont pas éligibles au financement de l’Agence fédérale de gestion des urgences, mais plusieurs événements de collecte de fonds sont prévus et des sites GoFundMe sont apparus.

Les experts préviennent que la reprise – remplir des documents et souscrire une assurance, trouver des sous-traitants – peut être plus stressante que la réponse immédiate à la catastrophe.

Sebold ressent déjà ce stress alors qu’elle essaie de maintenir son entreprise de design floral sans espace.

« Je fais vingt fois plus de travail pour gagner une fraction de l’argent, mais je dois tout faire », a-t-elle déclaré. «Et je dois remplir des papiers et je dois aller à cette réunion et je dois faire des réclamations d’assurance et je dois être prêt quand ils disent que cela se produit. C’est comme être une infirmière de triage, mais il manque à tout le monde un membre et tout le monde saigne en même temps.

La journaliste de l’AP, Brittany Peterson, a contribué à ce rapport depuis Montpelier, dans le Vermont.

La couverture climatique et environnementale de l’Associated Press reçoit le soutien de plusieurs fondations privées. En savoir plus sur l’initiative climatique d’AP ici. L’AP est seul responsable de tout le contenu.