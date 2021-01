Les manifestations prévues à Washington, DC, cette semaine sont susceptibles d’attirer un grand nombre de partisans du président Donald Trump, y compris des théoriciens du complot, des milices et des membres du groupe extrémiste les Proud Boys, suscitant des inquiétudes face à des affrontements violents.

Les rassemblements devraient coïncider avec le vote officiel du Congrès pour certifier les votes du collège électoral de l’élection présidentielle de novembre et déclarer le président élu Joe Biden vainqueur. Des groupes d’extrême droite de tout le pays ont juré de descendre dans la capitale pour protester contre le vote et tenter de faire pression sur les législateurs pour qu’ils votent contre la certification des résultats, un résultat que même les dirigeants de l’effort admettent qu’il est extrêmement improbable.

Trump lui-même a amplifié les théories du complot sur les élections et a encouragé ses partisans à se présenter aux manifestations. « Statistiquement impossible d’avoir perdu l’élection de 2020. Grosse manifestation à DC le 6 janvier. Soyez là, ce sera sauvage! » il tweeté le 18 décembre. Dimanche, le président a de nouveau fait la promotion des manifestations, écrivant sur Twitter: « Je serai là. Journée historique! »

En préparation des manifestations, le département de la police métropolitaine de Washington a intensifié ses précautions, notamment en érigeant des panneaux indiquant que le port ouvert d’armes à feu est illégal dans la capitale. Les troupes de la Garde nationale appuieront les policiers locaux et le maire Muriel Bowser a averti les habitants d’éviter le centre-ville pendant les manifestations. Elle a déclaré qu’elle évaluait la nécessité d’un couvre-feu pour réprimer la violence, selon les médias locaux.

Dans un communiqué, le procureur général du district de Columbia, Karl A. Racine, a averti lundi soir les habitants des manifestants qui tenteraient de provoquer et de «faire des ravages», les encourageant à «rester à la maison et à éviter le centre-ville cette semaine, si possible».

Il a ajouté: « La haine n’a pas de foyer dans le district. Maintenons la paix, plutôt que d’accorder à cette bande d’agitateurs plus d’attention que leurs manifestations de division et de haine n’en recevront autrement. »

Lundi après-midi, des pages de médias sociaux conservateurs et des groupes consacrés à des thèmes tels que #stopthesteal ont continué à promouvoir au moins quatre rassemblements prévus dans la capitale mercredi, à partir de 7 heures.Le National Park Service, qui réglemente les permis sur les propriétés fédérales, a confirmé qu’au moins trois des manifestations ont obtenu des permis. Ces trois permis autoriseraient un maximum de 15 000 manifestants, bien que l’application de telles limites soit pratiquement impossible.

Un chef de file fier Boy arrêté à Washington

Enrique Tarrio, président des Proud Boys, qui a poussé les manifestations sur la plateforme de médias sociaux Parler, a été arrêté lundi après-midi à son arrivée à Washington, DC.

L’arrestation de Tarrio découle d’un incident le mois dernier au cours duquel il a mis le feu à une bannière «Black Lives Matter», puis s’en est vanté sur les réseaux sociaux. Tarrio était au téléphone en train d’être interviewé par un journaliste de USA Today lorsque l’appel a été interrompu par des sirènes bruyantes. Il a plaisanté en disant: «Ils sont pour moi», puis, semblant confus, il a demandé au conducteur de la voiture dans laquelle il roulait de s’arrêter. Tarrio a dit au journaliste: «Voici quelque chose à écrire» avant de raccrocher.

Dans un communiqué, le département de la police métropolitaine a déclaré que Tarrio, qui est un criminel reconnu coupable, avait été arrêté alors qu’il était en possession de deux chargeurs d’armes à feu de grande capacité et avait en outre été accusé de « possession d’un dispositif d’alimentation de grande capacité ».

Plus tôt lundi, Tarrio a republié une image du groupe politique Latinos For Trump annonçant un «rallye de la liberté» prévu dans un parc du centre-ville et promettant de présenter un «livestream» de Trump. Tarrio est le chef de cabinet des Latinos pour Trump, un groupe lié à l’administration Trump.

Tarrio a posté la semaine dernière que les Proud Boys assisteraient aux manifestations «en nombre record» mais qu’ils ne porteraient pas leurs vêtements noirs et or.

«Nous serons incognito et nous nous répandrons dans le centre-ville de DC en petites équipes», a-t-il écrit.

Proud Boys poursuivi pour violentes manifestations

Lorsque les Proud Boys ont manifesté à Washington DC, le mois dernier, de violentes échauffourées ont éclaté entre les manifestants, les contre-manifestants et la police. Au moins 23 personnes ont été arrêtées.

Tarrio s’est ensuite vanté sur les réseaux sociaux d’avoir mis le feu à une bannière Black Lives Matter. Cette action, ainsi que les appels à la violence des Proud Boys à l’approche des manifestations, forme la base d’un procès intenté lundi contre le groupe par le Lawyers ‘Committee for Civil Rights Under Law.

«Les suprémacistes blancs comme les Proud Boys préféreraient voir le pays brûler plutôt que de le voir uni sous la justice et la liberté pour tous», a déclaré Kristen Clarke, présidente et directrice exécutive du Lawyers ‘Committee.

Le procès, déposé à Washington, DC, Cour supérieure, cite de nombreux cas de Proud Boys ayant publié des messages menaçants et violents sur les réseaux sociaux avant les manifestations du mois dernier. Il réclame des dommages et intérêts au nom de l’Église épiscopale méthodiste métropolitaine africaine et note que le groupe fait pression pour une violence similaire dans les manifestations de cette semaine.

«En effet, Tarrio a donné des instructions explicites à ses partisans de se livrer à la violence lors de l’inauguration, exhortant les Proud Boys à ‘prendre le relais’ et en utilisant une rhétorique incendiaire destinée à décrire les actions des Proud Boys comme une ‘révolution (ary)’, procès lit.

Tarrio a répondu au procès contre Parler en disant: «Je salue cela à bras ouverts.»

Les groupes extrémistes s’unissent

Les Proud Boys ne sont en aucun cas le seul groupe extrémiste qui envisage de descendre mercredi à Washington.

Le groupe de milice The Oath Keepers a publié sur son site Web officiel que «The Oath Keepers sera à Washington» et «À bientôt».

Sur Facebook, une rapide enquête auprès des groupes privés et publics dédiés à la milice des Trois Pour Cent, ainsi qu’aux causes «patriote» et confédérée, contenait des dizaines de messages encourageant les partisans à protester contre les résultats des élections dans la capitale.

Daryl Johnson, consultant en sécurité et ancien analyste principal pour le terrorisme domestique au département de la Sécurité intérieure, a déclaré que des manifestations comme celle-ci ne disparaîtraient pas de sitôt.

« Je pense que nous verrons ces types d’événements se poursuivre dans un proche avenir », a déclaré Johnson. «S’ils ne sont pas liés à la sortie de Trump de la Maison Blanche, ils seront liés à des restrictions sur les armes à feu ou à des restrictions de coronavirus. Nous sommes prêts pour cela pendant encore plusieurs mois à un an au moins.