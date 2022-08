La capitale libyenne reste tendue un jour après que les affrontements ont fait plus de 30 morts

LE CAIRE –

Des milices ont patrouillé dimanche dans les rues presque désertes de la capitale libyenne, un jour après que des affrontements ont tué plus de 30 personnes et mis fin à des mois de calme relatif à Tripoli.

Les combats ont éclaté tôt samedi et ont opposé des milices fidèles au gouvernement basé à Tripoli à d’autres groupes armés alliés à une administration rivale qui cherche depuis des mois à s’installer dans la capitale.

Les habitants craignent que les combats qui ont couronné une impasse politique de plusieurs mois n’explosent en une guerre plus large et un retour aux sommets du conflit de longue date en Libye.

La Libye a plongé dans le chaos depuis qu’un soulèvement soutenu par l’OTAN a renversé et tué le dictateur de longue date Mouammar Kadhafi en 2011. Le comté riche en pétrole est depuis des années divisé entre des administrations rivales, chacune soutenue par des milices voyous et des gouvernements étrangers.

L’impasse actuelle est née de l’échec de la tenue d’élections en décembre et du refus du Premier ministre Abdul Hamid Dbeibah de se retirer. En réponse, le parlement basé à l’est du pays a nommé un Premier ministre rival, Fathy Bashagha, qui cherche depuis des mois à installer son gouvernement à Tripoli.

Les combats de samedi se sont concentrés dans le centre-ville densément peuplé et ont impliqué de l’artillerie lourde. Des centaines de personnes ont été piégées et des hôpitaux, des bâtiments gouvernementaux et résidentiels ont été endommagés.

Le ministère de la Santé a déclaré qu’au moins 32 personnes avaient été tuées et 159 blessées dans les affrontements.

Parmi les morts figurait Mustafa Baraka, un comédien connu pour ses vidéos sur les réseaux sociaux se moquant des milices et de la corruption. Il aurait été abattu alors qu’il diffusait en direct sur les réseaux sociaux. Il n’était pas clair s’il était visé.

L’Associated Press s’est entretenue avec des dizaines de résidents et de témoins. Ils ont raconté des scènes horribles de personnes, y compris des femmes et des enfants, piégés dans leurs maisons, les bâtiments gouvernementaux et les hôpitaux. Ils ont également parlé d’au moins trois corps immobiles qui sont restés pendant des heures dans la rue avant qu’une ambulance ne puisse atteindre la zone. Ils ont demandé à ne pas être identifiés par crainte de représailles de la part des milices.

“Nous voyons la mort sous nos yeux et dans les yeux de nos enfants”, a déclaré une femme qui était piégée avec de nombreuses familles dans un appartement résidentiel. “Le monde devrait protéger ces enfants innocents comme ils l’ont fait à l’époque de Kadhafi.”

Des milices alliées à Dbeibah, basé à Tripoli, ont été vues errant dans les rues de la capitale tôt dimanche. Leurs rivaux étaient stationnés sur leurs positions à la périphérie de la ville, selon les médias locaux.

Une grande partie de la ville a subi des coupures de courant nocturnes. Plusieurs entreprises ont été fermées dimanche et la National Oil Corp., gérée par l’État, a ordonné à ses employés de travailler à distance dimanche.

Les habitants étaient encore las des violences potentielles et la plupart sont restés chez eux dimanche. Beaucoup se sont précipités dans les supermarchés lorsque les affrontements se sont calmés tard samedi pour s’approvisionner en nourriture et autres produits de première nécessité.

“Cela pourrait être déclenché en un éclair. Elles (les milices) sont incontrôlées”, a déclaré un enseignant de Tripoli qui n’a donné qu’un nom partiel, Abu Salim. “Notre revendication est très simple : une vie normale.”

Le gouvernement de Dbeibah a affirmé que les combats avaient commencé lorsqu’un membre d’une milice rivale avait tiré sur une patrouille d’une autre milice dans la rue Zawiya de Tripoli. Il a déclaré que les coups de feu étaient survenus au milieu d’une mobilisation de groupes alliés aux Bashagha autour de la capitale. La réclamation n’a pas pu être vérifiée de manière indépendante.

Les affrontements entre milices ne sont pas rares à Tripoli. Le mois dernier, au moins 13 personnes ont été tuées dans des combats de miliciens. En mai, Bashagha a tenté d’installer son gouvernement à Tripoli, déclenchant des affrontements qui se sont soldés par son retrait de la ville.