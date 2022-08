La capitale libyenne reste tendue un jour après que les affrontements ont fait plus de 30 morts

Les combats ont éclaté tôt samedi et ont opposé des milices fidèles au gouvernement basé à Tripoli à d’autres groupes armés alliés à une administration rivale qui cherche depuis des mois à s’installer dans la capitale.

LE CAIRE – Des milices ont patrouillé dimanche dans les rues presque désertes de la capitale libyenne, un jour après que des affrontements ont tué plus de 30 personnes et mis fin à des mois de calme relatif à Tripoli.

Les habitants craignent que les combats qui ont couronné une impasse politique de plusieurs mois n’explosent en une guerre plus large et un retour aux sommets du conflit de longue date en Libye.

La Libye a plongé dans le chaos depuis qu’un soulèvement soutenu par l’OTAN a renversé et tué le dictateur de longue date Mouammar Kadhafi en 2011. Le comté riche en pétrole est depuis des années divisé entre des administrations rivales, chacune soutenue par des milices voyous et des gouvernements étrangers.

L’impasse actuelle est née de l’échec de la tenue d’élections en décembre et du refus du Premier ministre Abdul Hamid Dbeibah de se retirer. En réponse, le parlement basé à l’est du pays a nommé un Premier ministre rival, Fathy Bashagha, qui cherche depuis des mois à installer son gouvernement à Tripoli.

Les combats de samedi se sont concentrés dans le centre-ville densément peuplé et ont impliqué de l’artillerie lourde. Des centaines de personnes ont été piégées et des hôpitaux, des bâtiments gouvernementaux et résidentiels ont été endommagés.