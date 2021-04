«Les gens n’arrêtent pas d’arriver, dans une situation presque effondrée», a déclaré le Dr Suresh Kumar, qui dirige l’hôpital Lok Nayak Jai Prakash Narayan, l’un des plus grands hôpitaux de New Delhi pour le traitement des patients COVID-19.

Le pays n’est pas seul. Plusieurs endroits dans le monde connaissent des crises de plus en plus graves, notamment le Brésil et la France, stimulées en partie par de nouvelles variantes. Plus d’un an après le début de la pandémie, les décès sont à nouveau en hausse dans le monde, atteignant près de 12 000 par jour en moyenne, et les nouveaux cas augmentent également. Au cours du week-end, le bilan mondial des morts a dépassé 3 millions de personnes.