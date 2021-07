La capitale indienne tamponne alors que les pluies laissent les routes inondées

Delhi-NCR s’est réveillé mardi avec de fortes pluies et des orages. Selon le Département météorologique indien, des orages avec des pluies d’intensité modérée à forte continueront de se produire sur de nombreux endroits du sud-ouest de Delhi, New Delhi, East Delhi, Gurugram et d’autres endroits voisins. Au milieu des précipitations, des plaintes d’engorgement ont commencé à faire surface à plusieurs endroits, et bientôt le hashtag #DelhiRains a commencé à faire son apparition sur Twitter.

Dès que des images et des vidéos d’engorgement ont commencé à être publiées sur la plate-forme de micro-blogging, les internautes ont commencé à inonder la plate-forme de mèmes et de réactions hilarantes.

Selon India Today, un engorgement a été signalé dans l’ITO de Delhi, Lakshmi Nagar, Akshardham, Madanpur Khadar, Badarpur, Dwarka et les villes voisines de Noida et Ghaziabad, ce qui a créé des embouteillages dans tous ces endroits.

